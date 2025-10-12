ספיר ברמן תנהל את הדרבי בין מכבי והפועל ת"א

אמנם אנחנו עדיין בפגרת נבחרות, אך כבר בסוף השבוע הקרוב תחזור ליגת העל למחזור השביעי של העונה שיתקיים בין ה-18 ל-20 באוקטובר, כשבמוקד הדרבי התל אביבי, ובאיגוד השופטים פרסמו את השיבוצים למשחקים הקרובים.

מי שקיבלה את המשחק המרכזי בין מכבי והפועל תל אביב היא ספיר ברמן, שזכתה לשיבוץ היוקרתי במשחק שייערך ביום ראשון, 19.10, בשעה 20:30. בצוות ה-VAR למשחק שובצו דניאל בר נתן ועידן ירקוני.

במקביל, את המשחק בין מכבי חיפה למכבי נתניה (שבת ב-20:00) ינהל שניר לוי, בעוד שבמפגש בין בית”ר ירושלים למ.ס אשדוד (שני ב-20:00) אוראל גרינפלד יהיה השופט הראשי.

הפועל באר שבע תפגוש את עירוני קריית שמונה (שבת ב-19:30) ואת המשחק ינהל גל לייבוביץ’. בנוסף, יואב מזרחי ישפוט בבני סכנין מול עירוני טבריה (שבת ב-19:15), טל כרמלי בהפועל פ”ת מול הפועל ירושלים (שבת ב-19:15), ועידן לייבה בבני ריינה מול הפועל חיפה (שבת ב-19:30).