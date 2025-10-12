יום שלישי, 14.10.2025 שעה 17:30
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

המתעמלים עשויים להצטרף לעתירה ב-CAS

בישראל בודקים את האפשרות לצרף את חברי הנבחרת לערעור בזמן שהתיק על ההרחקה שלהם מאליפות העולם מתנהל בבית הדין הבינלאומי. וגם: תביעת הענק שבדרך

|
ארטיום דולגופיאט עם דגל ישראל (רדאד ג'בארה)
ארטיום דולגופיאט עם דגל ישראל (רדאד ג'בארה)

המתעמלים הישראלים עשויים להצטרף לעתירה ב-CAS נגד איגוד ההתעמלות העולמי. בזמן שהתיק מתנהל בבית הדין הבינלאומי לספורט והאיגוד העולמי נדרש ביממה הקרובה לספק הסברים מדוע ישראל הורחקה מאליפות העולם בהתעמלות מכשירים, ייתכן כי גם חברי נבחרת ישראל יהיו צד בעניין.

בישראל ממתינים לראות מה תהיה תשובת האיגוד העולמי ל-CAS, כאשר כתב ההגנה של ה-FIG אמור להתקבל עד מחר בשעות הצהריים. בינתיים, כאמור, בודקים האם מתעמלי המכשירים יכולים להיות צד בערעור שהוגש לבית הדין הבינלאומי העליון לספורט נגד איגוד ההתעמלות העולמי, לאחר שהארגון תמך באופן פומבי בהחלטת ממשלת אינדונזיה שלא לאפשר לישראלים להגיע לאליפות העולם.

כזכור, ממשלת אינדונזיה הודיעה באופן חד צדדי בימים האחרונים כי היא מבטלת את הוויזות לחבר המשלחת הישראלית שהייתה אמורה להגיע לאליפות העולם בהתעמלות מכשירים בג'קרטה, שתצא לדרך בעוד שבוע בדיוק. הבעיה המרכזית היא שאיגוד ההתעמלות העולמי והוועד האולימפי האינדונזי תומכים בהחלטת ממשלת אינדונזיה, באופן תמוה ובניגוד למקובל, כך שהאינדונזים מרוצים.

מורינארי ווטאנבה (IMAGO)מורינארי ווטאנבה (IMAGO)

בישראל מקווים כי הפנייה ל-CAS תשנה את התמונה ותאלץ את האינדונזים לחזור בהם מהחלטתם, כאשר בישראל דורשים כי אם לא יתאפשר להם להגיע לתחרות, אליפות העולם תבוטל או תועבר ליעד אחר במהלך דרמטי. כרגע, נבחרות רבות כבר נחתו באינדונזיה. נבחרת התעמלות המכשירים הישראלית, ובראשה ארטיום דולגופיאט, ממשיכה כרגיל בהכנות לתחרות, למקרה שתקבל אישור לצאת לאליפות העולם, והבוקר (ראשון) קיימה אימון נוסף במכון וינגייט. גם הטיסה לאינדונזיה, שהייתה אמורה להיות היום, נדחתה ב-24 שעות למחר.

אם בסופו של דבר הישראלים לא יורשו להגיע לאליפות העולם והיא תתקיים בלעדי הנבחרת הישראלית, איגוד ההתעמלות בישראל צפוי להגיש נגד האיגוד העולמי תביעת ענק כולל דרישה לפיצויים בסך מיליוני שקלים. במקביל, יו"ר האיגוד העולמי, מורינארי ווטאנבה היפני, נמצא תחת לחץ פוליטי רב משום שהחלטתו למעשה הולכת נגד כללי הספורט האולימפי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */