יום ראשון, 12.10.2025 שעה 20:28
ספורט אחר  >> טניס

המדורג 204 ניצח את בן דודו וזכה בשנגחאי

סיפור השנה: ולנטין ואשרו גבר 6:4, 3:6, 3:6 על ארתור רינדרקש לעיני פדרר והשלים רצף מדהים של 9 ניצחונות. הפרס: זינוק של 160 מקומות למקום ה-40

|
ולנטין ואשרו (IMAGO)
ולנטין ואשרו (IMAGO)

ולנטין ואשרו, המדורג 204 בעולם, חתם היום (ראשון) בגמר טורניר שנגחאי שבסין את הסיפור הכי גדול של השנה בטניס. 

השחקן ממונאקו סגר יותר משבועיים אדירים ובסיומם מסע הקסם שלו הסתיים בזכייה יוקרתית ביותר בטורניר שנגחאי, וזאת נזכיר שוב מהמקום ה-204 בעולם.

ואם לא היה חסר עניין, ואשרו ניצח בגמר את לא אחר מאשר בן דודו, ארתור רינדרקש שמייצג את צרפת. זה נגמר אחרי שעתיים ו-12 דקות עם 6:4, 3:6, 3:6 לעיני רוג׳ר פדרר האגדי ביציע.

הזוכה המאושר עוד החל את דרכו בשלב המוקדמות ולמעשה השלים רצף מדהים של 9 ניצחונות, כולל כמובן בחצי הגמר על הטניסאי הגדול בכל הזמנים, נובאק ג׳וקוביץ׳.

ועוד פרס יוצא דופן עבורו - הודות ל-1000 נקודות הדירוג ואשרו יזנק לא פחות מ-160 מקומות, היישר למקום ה-40 בעולם. דבר באמת יוצא דופן לטניסאי בן ה-26.

