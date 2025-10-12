המטרה - חזרת המשחקים הבינ"ל לישראל בינואר

בנבחרת ישראל היו שמחים למחוק מהזיכרון את התבוסה 5:0 לנורבגיה אמש (שבת) במוקדמות המונדיאל. השחקנים בכחול לבן לא הצליחו להוות יריב לארלינג הולאנד וחבריו במשחק שבו נתקלו באווירה עוינת וצפויה אחרי ההתבטאויות של הנורבגים לפני המשחק ודגלי פלסטין שנראו באצטדיון. סגן יו”ר ההתאחדות לכדורגל, מורן מאירי, דיבר על אירועי אתמול – ולא רק – בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

אתה בנורבגיה בדרך לאיטליה, איך התחושות אחרי המשחק? זה היה נראה ממש לא טוב אתמול.

”תחושות שהן בדרך למטרות שהצבנו, ידענו שיהיו רגעים של עליות וירידות, וזה רגע של ירידה, אבל מקווים שנמשיך לראות מגמת שיפור”.

אבל הדרך שנראתה לא הייתה קיימת במשחק הזה.

”אתם בוחנים דרך במה שאתם רואים רק על המגרש, ואני בוחן את הדרך בהרבה דברים שבסוף אמורים להביא לתוצאות הנכונות, ואני מניח שמי שצריך להסיק מסקנות בצד המקצועי, הצוות כבר כבר ישב בבוקר ויישבו עוד ויתכוננו לשלבים הבאים. גם ברמתנו יש מה להתכונן הלאה, ואני חושב שיהיה פספוס גדול לא ללמוד ולהתקדם הלאה מאירוע כזה וזה מה שנעשה”.

מורן מאירי בריאיון מיוחד לשיחת היום

התחושה היא שהלכנו 30 שנה אחורה, כי הנבחרת לא הייתה קיימת. למה ההתעקשות של בן שמעון לעלות עם דניאל פרץ, הוא למעלה משנתיים לא משחק באופן סדיר?

”אני לא אכנס בראיון הזה לסוגיות מקצועיות כאלו ואחרות וגם אם אני חושב הפוך מכם. יש מי שמנתח, יש צוות מקצועי מצוין ואני מניח שהם ייקחו את זה הלאה. דניאל פרץ נתן הופעות נהדרות בנבחרת גם כשהוא לא שיחק. אני מאוד אוהב את הכותרות של 30 שנה אחורה, המאני דיפרסיה של התקשורת, ואני לא מעביר ביקורת, אבל אי אפשר ללכת לכיוון מסוים ולהיות כל הזמן באופוריה או דיפרסיה, ואני לא חושב שהלכנו 30 שנה אחורה, ואני לא מסכים עם הכותרות הלה. אף אחד לא חשב שהכדורגל הגרמני הלך אחורה שהם הפסידו 1:8 בגמר, או שהפסידו 5:0 לאנגלים. דברים כאלו קורים, גם סיטי חטפה לא מזמן, זה קורה, מה שחשוב זה ללמוד ולהתקדם הלאה”.

זו התעקשות לעלות עם שחקנים שלא משחקים.

”אפשר לבזבז את הראיון הזה איתי על שאלות מקצועיות ואענה את אותה תשובה”.

עו"ד מורן מאירי (רדאד ג'בארה)

אתה חבר ועדה מקצועית בהתאחדות לכדורגל, אתה בכיר שם, למה מתעקשים? אותי לימדו שמביאים מי שבכושר, לא כאלה שלא משחקים.

”יהיו מספיק זמן לשאול את רן את השאלות האלה. אני לא יכול לענות על סוגיות כאלה. רן אחרי כל קמפיין מגיע ונותן את הניתוח שלו, יש גם ועדה מקצועית שעוקבת אחרי הפעולות. אני בראיון הזה לא אתייחס לזה, בטח שאנחנו בפוקוס למשחק נגד איטליה”.

דניאל פרץ מאוכזב (ראובן שוורץ)

איך אתה רואה את המשחק של אתמול כחלק מהדרך? אני רואה פה נבחרת שקצת איבדה את דרכה.

”הייתה מסיבת עיתונאים, אף אחד לא חושב שנראנו טוב, אף אחד לא חושב שזו הייתה הופעה טובה, אבל אני חושב שצריך לקחת את זה במסגרת השאיפות שלנו ולראות איך אפשר להסיק מסקנות וללכת קדימה. הכדורגל אני מקווה יחזור לישראל בקרוב, היינו עכשיו בכמה ימי הכנה בישראל, מה שצפוי לנו בקמפיין הבא, יכול להיות שאפשר להסיק תובנות לקראת ההמשך. אני לא יודע לומר בשנייה זו מה, אבל זו פעם ראשונה שהתכוננו למשחק שהסגל נפגש בארץ ולא בחו”ל”.

יש לזה השפעה?

”בדיוק על זה אני מדבר. יכול להיות שיש לזה השפעה הפוכה, אבל זה דברים שנבחן, כי קמפיין הבא אמורים לארח בישראל. לשמחתי זה קרה בקמפיין שאמרנו מראש שאנחנו רוצים לקחת ממנו מסקנות ולהתקדם הלאה וללמוד לקמפיין עלייה ליורו”.

תהיה פנייה בקרוב באמת להחזיר את המשחקים לארץ?

”בהחלט שינו מדבר על זה שבקרוב, ניתן חודש לראות שהמצב מתייצב והוא מתכוון לבקש להחזיר את המשחקים לארץ”.

שינו זוארץ (שחר גרוס)

מבחינתכם יש תאריך שהגדרתם כמטרה להחזיר משחקים לכאן?

”אני חושב שבתחילת 2026 יש יעד שהכדורגל יחזור לישראל”.

ואתם מאמינים שזה בר השגה? אם אכן סוף המלחמה תקרה.

”כן”.

שוחחתי מקודם עם אחד השחקנים, והוא אמר שמה שראינו מהטלוויזיה זה אולי 10% ממה שהם חוו מבחינת השנאה והמחאות והאנטישמיות, איך אתה חווית את זה?

”אני חייב לומר שחוויתי את זה באופן שונה. לא הרגשתי שום דבר, לא סביב המלון. כל המפגשים עם נציגי נורבגיה, עם נציגת ההתאחדות שלהם ליזי קלאבנס, אנשים טובים, אפילו עם תובנות גם שלהם ודברים חשובים שאמר שינו, האווירה הייתה טובה”.

מה היא אמרה לכם על הניסיון שלהם להדיח את ישראל ממפעלים?

”אני חושב שהיה שם משפט שנאמר שהיא גם עשתה טעות בדרך ולא הבינה את התמונה”.

ליזי קלאבנס (ההתאחדות הנורבגית)

כשאתה רואה את קפטן נבחרת נורבגיה, ברג, אומר בבוקר שלגיטימי לגמרי לקרוא בוז בהמנון של ישראל בעקבות מה שקורה בעזה, זה קצת לא מתכתב עם הרוח החיובית שאתה מנסה לתאר פה.

”זו לא פעם ראשונה שיש תופעות עצובות כאלו, בטח נגדנו. אני יכול לומר שבסיום ההמנונים הנשיאה ניגשה אליי ולשינו, לחצה לנו ידיים. אפשר להבין שהיא סוג של מתנצלת. העובדה שהיא עזבה את המושב שלה, מיד בסיום ההמנונים, כן? לא ישבנו לידה. לפני תחילת המשחק, ללחוץ לנו את היד ולתת חיבוק, היא הייתה בתחושה של התנצלות ואני ראיתי את זה ככה. חלק מהדברים שאני שומע פה, חושבים שאין מגבלות לחופש הביטוי. לא יודע מה אמר הקפטן, לא שמעתי, אבל הם לנותנים לכל מי שרוצה להביע את דעתו. אני בוחר להסתכל על הצד החיובי שהיו כאלה שעודדו את ישראל, האירוח היה חם”.

כל מבקשי כיסאו של רן בן שמעון הבוקר, האם זה בכלל משהו שבשלב מסוים נידון ביניכם, או שמעמדו רגיל לחלוטין?

”זה לא על הפרק, זה קשקושים”.

הוא יוביל אותנו גם בליגת האומות וגם במוקדמות היורו?

”כן”.

אתה ראית ששחקני נבחרת ישראל עלו עם סמל ריבוק הפוך, הבנתי שזו טעות של הספק המקומי וזה לא קשור לחרם שהחברה ניסתה לעשות. איך כזה דבר קורה ולא שמים לב?

”את האמת, אני לא הייתי בעניין הזה, אני לא בקיא לזה. הייתי מודע למשבר שהיה לכמה שעות מול ריבוק שנסגר בצורה טובה לדעתי, אני לא מכיר ואני מאמין שיש אנשים טובים שהבינו את הסוגיה ויטפלו בזה”.

שחקני נבחרת ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)

הספק המקומי לא ידע מזה עד שפניתי אליו.

”ממה שאני מבין, אתה בין הראשונים שהבחין בדבר הזה”.

באיזה תחושות אתה יוצא מהמשחק?

”אני מעולם לא הסתרתי את הדברים שיש לי להגיד, גם אם זו ביקורת. קיבלנו שיעור, שטוב שהוא קרה עכשיו, יש לנו מה ללמוד ואנחנו מתקדמים”.

בקרוב תעשו את הדרך לאיטליה, שלומי ברזל טוען שמספר ימים שהמשחק הזה יהיה מורכב הרבה יותר מהמשחק נגד נורבגיה, וקרא לנהוג במשנה זהירות. מה אתם יודעים לגבי איזה אירוע אנחנו הולכים לקראתו שם?

”בחשש אנחנו לא מגיעים. אני חושב שהאווירה בנורבגיה, זה מקום יותר קר, מאוד רגוע, גם ברחובות, לא יותר מידי רכבים, אנשים מסתובבים. זו התחושה, ואני חושב שבאיטליה קצת שונה, ונהיה שם ונראה. אין חשש מכלום, בטוח שהכל יעבור בשלום”.

הזהירו אתכם מגורמים ביטחוניים?

“לא. לא שאני יודע”.

המטרה זה יורו 2028, שם נימדד. ספגנו 14 שערים נגד הנבחרות הגדולות, האם אפשר לחלום על יורו שכך אנחנו נראים נגד הגדולות?

”אני חושב שזה שילוב של שני דברים. היעדים נשארו כמו שהאמונה נשארה, היא לא נפגעה במילימטר. לגבי משחק נתון מול נבחרת מסוימת, אז כמו שעשינו תיקו נגד צרפת וידענו לנצח את בלגיה, הרבה פעמים זה בכושר הספציפי לקראת משחק, בסגל הספציפי לקראת משחק. צריך לבוא בשיא ההכנות כדי לבוא בצורה נכונה, ערוכים באופן מלא למשחקים נגד הגדולה שתהיה בבית במוקדמות היורו. בגלל זה צריך לקחת את המפגש נגד נורבגיה כשיעור”.

ארלינג הולאנד חוגג (ראובן שוורץ)

אולי צריך לצרף לצוות המקצועי עוד בלם. יש את שלח, גל כהן, רן, כולם בלמים, ודווקא משחק ההגנה רע.

”כן, ואל תשכחו שחלק מהבלמים גם פצועים”.

איך אתה רואה את זה שליסב עיסאת בחר ברומניה?

”אנחנו צריכים להתעסק במה שיש לנו, ולא מה שיש לאחרים. הוא בחר את מה שבחר, בהצלחה לו, יש לנו בלמים צעירים מבטיחים. לצערי למקין פצוע במפגש הזה, נחמיאס ספק מכה והוא לא יכול לטוס. מקווה שברגע האמת כשנגיע מול גדולה יהיה טוב, ואני משוכנע שכך יהיה”.