יום ראשון, 12.10.2025 שעה 15:46
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
267-841עירוני רמת גן
184-671מכבי ראשל"צ
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00בני הרצליה
00-00הפועל ירושלים
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל חולון
00-00מכבי רעננה
00-00אליצור נתניה

"המטרה היא להיות בחלק העליון בין ששת הראשונות"

בנס ציונה שחקן נוסף פצוע, רמת גן תקדיש את המשחק לחייל שנפל במלחמה, מכבי רמת גן מכוונת גבוה. וגם: הדרבי הצפוני בכפר בלום ושתי התל אביביות

|
לוטן אמסלם (חגי מיכאלי)
לוטן אמסלם (חגי מיכאלי)

המחזור הראשון בליגת העל בכדורסל ייצא היום לדרך, עם חמישה משבעת המשחקים, שיתפרסו מהשעה 13:00 ועד השעה 21:00.

עירוני נס ציונה תתארח בפיס ארנה (16:00), אצל הפועל ירושלים. בבדיקה שנערכה לאנדרה קורבלו התגלה כי השחקן סובל מקרע חלקי במפשעה, וצפוי להיעדר כשישה שבועות מהמגרשים. קורבלו מצטרף לדמיון לי, הסובל מחבלה בברכו וייעדר לפחות בחודש הקרוב.

מאמן נס ציונה, עמית שרף, התייחס לפתיחת העונה:  ״התחלה תמיד מלווה בהתרגשות וציפייה. הטרום עונה שלנו לא היה אידיאלי עם מספר פציעות של שחקנים, ואנחנו מגיעים בסגל יחסית חדש שנבנה בעשרת הימים האחרונים. לא הסיטואציה הכי פשוטה, אבל יש כאן אנשים מחויבים ומנוסים שעובדים קשה ויודעים מה צריך לעשות״. לגבי המשחק הקרוב אמר: ״המפתח הראשון הוא לא לתת לירושלים לרוץ, ובנוסף צריך לשחק התקפה טובה ולהיות מחויבים לאורך כל 40 הדקות״.

דזי רודריגז הוסיף: ״מתרגשים לקראת משחק הפתיחה של הליגה, מגיעים ממוקדים ומלאי מוטיבציה. אנחנו צריכים שכל אחד יעלה למגרש וייתן הכל כדי להשיג את הניצחון. חשוב שנהיה מרוכזים, נישאר ביחד כקבוצה, נשחק באנרגיה גבוהה ונילחם על כל כדור״.

עמית שרף בשיגעון (רועי כפיר)עמית שרף בשיגעון (רועי כפיר)

מכבי רמת גן תארח בזיסמן (13:00) את העולה החדשה, מכבי ראשון לציון, ללא ג'ורדן כהן הפצוע ולאחר שמייקל בריסקר שוחרר מהקבוצה, עקב הניתוח שיעבור בברכו ומצריך שיקום ממושך. המשחק יוקדש לזכרו של החייל אור מזרחי ז"ל, יליד 2003, שנהרג מירי מחבלים בבוקר השבעה באוקטובר, מטרים ספורים מהכניסה לחמ"ל. מזרחי ז"ל שירת בעוטף עזה, בחיל האיסוף הקרבי גדוד 414 כבלונאי תצפית. היה אוהד הקבוצה מגיל 6. אחיו רואי מזרחי משחק בקבוצת הילדים של המועדון.

רמת גן תארח במשחק את כדורסלן העבר הצרפתי, אנג'לו צגארקיס, מי שהוביל את נבחרת ה-3X3 של צרפת לזכייה במדליית הארד באליפות העולם ב- 2017, ומלך הסלים של אליפות אירופה ב-3X3 שהתקיימה ברומניה ב-2018 , מומחה בעל שם עולמי לאימון צעירים בתחומי הקליעה ופיתוח היכולות האישיות, שהגיע לישראל כאורחו של פיני גרשון, מנהל העל המקצועי של המועדון.

שמוליק ברנר מאמן מכבי רמת גן אמר לקראת משחקה הראשון של הקבוצה בעונה זו: "אנחנו נרגשים לפתוח את העונה, מחכים ומצפים לפגוש את הקהל שלנו בזיסמן. העונה, בנינו את הקבוצה מחדש, אחרי שתי עונות בהן מרבית הסגל היה יציב. למרות שעברנו קיץ לא פשוט, אנחנו שמחים עם הסגל המתגבש שבנינו. הציפייה שלנו היא קודם כל להמשיך לשחק כדורסל קצבי, שמח, אינטנסיבי ומהיר, זה שאפיין אותנו בשנים הקודמות". על המטרות המקצועיות של הקבוצה אמר ברנר: "המטרה המסומנת שלנו היא להגיע לפלייאוף העליון למרות שזה לא יהיה פשוט מכיוון שמספר קבוצות צמחו וגדלו בתקציביהן. עם זאת, זו הציפיה שלנו מעצמנו וכדי לממש אותה אנחנו צריכים את הקהל שלנו, שידחוף אותנו וירים אותנו כל הדרך להשגת המטרות שלנו".

שמוליק ברנר (אורן בן חקון)שמוליק ברנר (אורן בן חקון)

אדם אריאל, קפטן מכבי רמת גן בעונתו השלישית בקבוצה אמר: "ההתרגשות אצל כל השחקנים לקראת פתיחת העונה גדולה מאד. אנחנו קבוצה חדשה עם שחקנים רעבים ורצון גדול להצליח, עובדים עדיין על הזהות האמיתית שלנו. השבוע צירפנו שני שחקנים חדשים: דריון אטקינס וג'ורדן פלויד שנכניס אותם כמה שיותר מהר לשיטה".

אריאל שחתם הקיץ על חוזה לשלוש שנים בקבוצה משתף: "ההחלטה להמשיך בקבוצה הייתה מאד טבעית עבורי. מכבי רמת גן הוא מועדון שהפך לבית שלי, שרואה את הערכים שלי ואת הדרך שלי ומאמין בי וההחלטה להמשיך הייתה קלה. אין מאושר ממני להישאר ברמת גן".

על המאפיין של הקבוצה העונה אומר אריאל: "זוהי קבוצת חדשה מזו שהייתה לנו בשנתיים הקודמות. היא מורכבת משחקנים חדשים, עם איכויות אחרות ואנחנו מבצעים את ההתאמות. יחד עם זאת הערכים והדרך בה אנחנו משחקים נשארו זהים. אנחנו מגיעים לכל משחק כדי לנצח ולא משנה מי היריבה איתה אנחנו מתמודדים. אנחנו עובדים קשה מאד, נשארים צנועים ונותנים הכל על המגרש. זה ה-DNA של הקבוצה. אנחנו מכוונים הכי גבוה כשהמטרה היא להשתלב בחלק העליון של הטבלה בין ששת הראשונות. אלה היו המטרות שלנו ותמיד תשארנה כאלה. חבריי לקבוצה ואני מצפים שאוהדי הקבוצה המלווים אותנו בנאמנות רבה ימלאו את זיסמן כי האוהדים מהווים עבורנו מקור אנרגיה משמעותי. אתם חלק מאתנו ושווים לנו הרבה נקודות בכל משחק".

אדם אריאל (אורן בן חקון)אדם אריאל (אורן בן חקון)

בכפר בלום (16:30) ייערך דרבי צפוני, בין הפועל גליל עליון להפועל העמק. בגליל סגל מלא. בעמק ייעדר רפי מנקו, המתאושש מפציעת ברך. 

הפועל באר שבע - מכבי ת''א (18:40, הקונכיה)
הפועל ת''א - עירוני קרית אתא (20:50, היכל מנורה מבטחים)                    מכבי רעננה - אליצור נתניה (מחר, 13:45, היכל הספורט מטרו ווסט)

המשחק בין בני הרצליה להפועל חולון נדחה לבקשת הקבוצות, כדי להקל עליהן להתכונן למשחקיהן בליגת האלופות השבוע.

