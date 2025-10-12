דגו בצרות: בני יהודה הפסידה 1:0 למכבי יפו

אמש (ראשון), קיבלנו שבעה משחקים מרתקים במסגרת המחזור השמיני של הליגה הלאומית. במוקד, בני יהודה רשמה הפסד שני ברציפות, 1:0 למכבי יפו, מ.ס קריית ים נוצחה לראשונה העונה, 2:0 מול הפועל רמת גן. מכבי הרצליה סיימה ב-2:2 עם הפועל כפר סבא, הפועל כפר שלם ניצחה 0:1 את הפועל ראשון לציון, הפועל חדרה חגגה עם 0:3 מול הפועל רעננה, כפר קאסם שסיימה ב-1:1 עם נוף הגליל והפועל עפולה והפועל עכו שחלקו נקודות לאחר 2:2.

בני יהודה - מכבי יפו 1:0

שחקני בני יהודה עם תמונות של החטופים (שחר גרוס)

שחקני מכבי יפו (שחר גרוס)

שחקני בני יהודה ומכבי יפו (שחר גרוס)

הכתומים של מסאי דגו רצו להתגבר על ההפסד מהמחזור הקודם, אך נקלעו לצרות כשמתן לוי הורחק בדקה ה-57 לאחר שנשלף לעברו כרטיס צהוב שני. המצב רק החמיר מבחינת הקבוצה משכונת התקווה כשאבי תורג’מן העלה את מכבי יפו ליתרון לאחר שדחק בעקב מקו השער. חניכיו של מסאי דגו פשוט לא הגיעו למשחק ובדקה ה-90 העצבים המשיכו לשחק תפקיד כשסתיו ישראלי נהג בצורה לא ספורטיבית וקיבל את הכרטיס האדום הישיר. בני יהודה רשמה הפסד שני ברציפות וירדה אל המקום העשירי.

האוהדים של יפו (שחר גרוס)

הקהל של בני יהודה (שחר גרוס)

מסאי דגו (שחר גרוס)

איציק ברוך (שחר גרוס)

דקה 57: כרטיס אדום לבני יהודה, מתן לוי קיבל צהוב שני והורחק, השאיר את דגו וחניכיו ב-10 שחקנים.

מתן לוי הורחק (שחר גרוס)

מתן לוי מתנצל לאחר שהורחק (שחר גרוס)

דקה 69, שער! מכבי יפו עלתה ל-0:1: אבי תורג’מן דחק את הכדור עם העקב אל הרשת לאחר בישול של ניב פליטר.

תורג'מן שמח (שחר גרוס)

שחקני מכבי יפו חוגגים עם תורג'מן (שחר גרוס)

דקה 90: כרטיס אדום לבני יהודה, סתיו ישראלי הורחק באדום ישיר לאחר שהתנהג בחוסר ספורטיביות.

השופט מראה לסתיו ישראלי את הכרטיס האדום (שחר גרוס)

הכדור פוגע בידו של בית יעקב (שחר גרוס)

מתן בית יעקב על הדשא (שחר גרוס)

ויקטור סטינה נאבק על הכדור (שחר גרוס)

סטינה ופליטר רבים (שחר גרוס)

המאבטחים מנסים להרגיע את הבלאגן ביציע (שחר גרוס)

רז נחמיאס מנסה לעצור את ניב פליטר (שחר גרוס)

שחקני יפו מתווכחים עם השופט (שחר גרוס)

מכבי הרצליה - הפועל כפר סבא 2:2

הרצליה החלה את המשחק כשהיא בפסגת הליגה, וכבר אחרי פחות מדקה היא עלתה ליתרון משער מקרי מאוד של החלוץ הקולומביאני וילינטון אפונזה לאחר ששחקן ההגנה הרחיק עליו את הכדור שנכנס פנימה. שבע דקות בלבד חלפו והירוקים חזרו למשחק, נועם כהן ניסה להעביר רוחב, אך הכדור שלו הלך לרשת לאחר סגירה רעה של השוער.

בדקה ה-31 המהפך הושלם כשיואב קורן השלים מהלך נהדר שהתחיל באגף השמאלי ולאחר מכן הוא נכנס לעבר הרחבה ובעט את הכדור לפינה הרחוקה. בדקה ה-59 הגיע שער השוויון של הרצליה כשאפונזה השלים צמד נהדר. אך למרות משחקו הגדול, בדקה ה-80 החלוץ הקולומביאני הורחק בכרטיס אדום.

דקה 1, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:1: וילינטון אפונזה כבש לאחר טעות קשה בהגנת כפר סבא, שהרחיקה את הכדור על החלוץ של הרצליה והכדור נכנס אל הרשת.

דקה 9, שער! הפועל כפר סבא השוותה ל-1:1: נועם כהן מצא את עצמו באגף שמאל וניסה ככל הנראה להרים את הכדור לרחבה, אך הכדור הלך לרשת לאחר שהשוער של הרצליה לא סגר טוב את הפינה.

דקה 31, שער! הפועל כפר סבא עלתה ליתרון 2:1: יואב קורן כבש לאחר מבצע אדיר שלו שהחל באגף הימני וחתך לכיוון שמאל ובעט לפינה הרחוקה.

דקה 59, שער! מכבי הרצליה השוותה ל-2:2: עובדיה סידר רוחב נהדר לאפונזה שהשלים צמד נהדר.

דקה 80: כרטיס אדום למכבי הרצליה, החלוץ הקולומביאני ויליטון אפונזה שכבש צמד, הורחק לאחר שגלש ותיקל בצורה חריפה.

עירוני קריית ים - הפועל רמת גן 2:0

הפתעת העונה עד כה, קריית ים, אירחה את הפועל רמת גן ורשמה הפסד בכורה. בדקה ה-54 גידי קניוק מסר כדור עומק אדיר שמצא את יובל ששון שדייק באחד על אחד. בדקה ה-68 קניוק קיבל הזדמנות לכבוש מהנקודה הלבנה, אך נעצר אצל השוער. לקראת הסיום, בדקה ה-87, הוד מסיקה הכפיל את היתרון של רמת גן והעניק ניצחון מפתיע לקבוצת החוץ.

דקה 54, שער! הפועל רמת גן עלתה ל-0:1: גידי קניוק הכניס מסירת עומק אדירה ובישל ליובל ששון שסיים נהדר באחד על אחד.

דקה 68: החמצת פנדל של הפועל רמת גן, גידי קניוק לא הצליח להכניע את השוער מהנקודה הלבנה.

דקה 87, שער! הפועל רמת גן עלתה ל-0:2: הוד מסיקה כבש בצורה נהדרת והעניק ניצחון חוץ.

הפועל ראשון לציון - הפועל כפר שלם 1:0

הפועל כבר שלם התארחה אצל ראשון לציון ובדקה ה-58, דור ג’אן החמיץ פנדל שיכול היה לתת לקבוצה הביתית את היתרון, 20 דקות לאחר מכן, הגיע השער היחיד במשחק, כשגיא סביליה בעט מחוץ לרחבה כדור שפגע ביהודה בלאי והטעה את השוער בדרכו אל השער.

דקה 58: החמצת פנדל של הפועל ראשון לציון, דור ג’אן החטיא מהנקודה הלבנה.

דקה 78, שער! הפועל כפר שלם עלתה ל0:1: גיא סביליה בעט מחוץ לרחבה והכדור פגע ביהודה בלאי בדרך, הטעה את השוער ונכנס אל השער.

הפועל רעננה - הפועל חדרה 3:0

הדרבי של השרון הלך בכיוון אחד כשהפועל חדרה עלתה ליתרון בדקה ה-39, לאדג’י מאלה קיבל כדור שהורחק לאחר כדור קרן וסיים מתוך הרחבה. בדקה ה-55 סגס תאמבי הכניע את השוער לאחר שבעט בצורה מצוינת מחוץ לרחבה. את אקורד הסיום נתן גיתאי סופיר שכבש בתוספת הזמן.

דקה 39, שער! הפועל חדרה עלתה ל-0:1: לאחר קרן לזכות האורחת לאדג’י מאלה קיבל את הכדור בתוך הרחבה וכבש, לאחר מספר טעויות בהגנת רעננה שלא הצליחה להרחיק את הכדור.

דקה 55, שער! הפועל חדרה עלתה ל-0:2: בעיטה אדירה של סגס תאמבי מחוץ לרחבה נכנסה אל הרשת והכפילה את היתרון של חדרה.

דקה 94, שער! הפועל חדרה עלתה ל-0:3: גיתאי סופיר חתם את תוצאת המשחק לאחר שכבש שער נהדר בתוך תוספת הזמן.

הפועל נוף הגליל - מ.ס כפר קאסם 1:1

כפר קאסם התארחה באצטדיון גרין ורצתה להשיג ניצחון ראשון העונה, אך זה לא קרה. תחילה, בדקה ה-37 נואף בזיע בעט מחוץ לרחבה וכבש. כבר היה נראה שהניצחון המיוחל של כפר קאסם יגיע, אך בדקה ה-95 עידן גולן נגח אל הרשת.

דקה 37, שער! מ.ס כפר קאסם עלתה ל-0:1: איזה שער נהדר, נואף בזיע בעט מעולה מחוץ לרחבה וכבש בעזרת הקורה.

דקה 90+5, שער! הפועל נוף הגליל השוותה ל-1:1: הנגיחה של עידן גולן מצאה את הרשת וקבעה תיקו בהתקפה האחרונה במשחק.

הפועל עפולה – הפועל עכו 2:2

הקבוצה מהעמק שנמצאת במקום האחרון רצתה להשיג ניצחון בכורה העונה, אך זה לא קרה. תחילה הפועל עכו עלתה ליתרון בדקה ה-25 משער של רז טוויזר. לאחר מכן, עפולה השוותה בתוספת הזמן של המחצית הראשונה כשיניב מזרחי דייק לרשת בפנדל. בדקה ה-54, יניב מזרחי מצא את עצמו שוב בעמדת פנדל ופעם נוספת הוא לא התבלבל והשלים צמד מהנקודה הלבנה. בדקה ה-86, רז טוויזר השווה והשלים צמד משלו.

דקה 25, שער! הפועל עכו עלתה ליתרון 0:1: ניסנבאום הרים כדור נהדר מהאגף הימני לרז טוויזר שסיים בצורה נקייה ומדויקת ממרכז הרחבה אל השער.

דקה 45+3, שער! הפועל עפולה השוותה ל-1:1: יניב מזרחי דייק מהנקודה הלבנה שנשרקה לאחר נגיעת יד של הגנת הפועל עכו.

דקה 54, שער! הפועל עפולה עלתה ל-1:2: יניב מזרחי דייק מהנקודה הלבנה פעם נוספת והשלים צמד.

דקה 86, שער! הפועל עכו השוותה ל-2:2: לאחר הרמת קרן, רז טוויזר נגח והשלים צמד.