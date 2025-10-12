גל לוי ישפוט את איטליה נגד ארמניה עד גיל 21

בכל פגרת נבחרות אנחנו מחזיקים אצבעות לנבחרת שלנו, אבל יש גם את השופטים שלנו. כמידי פגרה, הבחורים, או בחורות, עם המשרוקית מקבלים שיבוצים ברחבי אירופה, אלו שבהם שהם בינלאומיים, וגם בפגרה הזו יש שיבוצים, ואחד מהם הוא לגל לוי.

השופט שובץ לנהל את ההתמודדות במוקדמות יורו עד גיל 21, בין נבחרת איטליה עד גיל 21 לנבחרת ארמניה עד גיל 21, כאשר המשחק יתקיים ביום שלישי הקרוב (14.10.2025) בשעה 19:15.

לוי כמובן לא ינהל לבד את ההתמודדות המסקרנת, כאשר יחד איתו יהיו הקוונים יוסי בביוף ואדי ליעוז, והשופט הרביעי יהיה נאאל עודה. המשחק יתקיים בארץ המגף, כשאגב: פחות או יותר כשהוא ייגמר נבחרת ישראל הבוגרת תשחק במדינה הזו, נגד איטליה במוקדמות המונדיאל.