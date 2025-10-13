בלומפילד מחכה: גלי וזיוי ברמן חוזרים לישראל

הלב שוב שלם: אחרי 738 ימים שבלתי ניתנים לדמיון בסיוט של שבי החמאס, גלי וזיוי ברמן חוזרים מהשבי! כחלק מההסכם בין המדינות בעזרת דונאלד טראמפ, כל החטופים יחזרו לארץ ותיגמר המלחמה הזו, כאשר כעת אצטדיון בלומפילד ממתין לרגע המצמרר בו הם ישובו לראות את מכבי תל אביב שלהם.

גלי וזיוי ברמן, בני 27 מכפר עזה, נחטפו משכונת הדור הצעיר בקיבוץ. גלי התעקש ב-7 באוקטובר לצאת אל ביתה של אמילי דמארי, ששבה ארצה בפעימה הראשונה בעסקה לצד רומי גונן ודורון שטיינברכר, מאחר שהייתה לבד. גלי וזיוי נולדו, גדלו וגם עבדו יחד. למשפחתם הגיעו עדויות לפיהן הם הוחזקו כנראה בנפרד בשבי.

גלי וזיוי ידועים בתור אוהדי מכבי תל אביב, כמו גם אמילי דמארי, ובמהלך התקופה שלהם בשבי הצהובים לא שכחו לרגע אותם, ובכל הזדמנות שהייתה להם הזכירו כמה חשוב להחזיר אותם הביתה כמה שיותר מהר. טקסים, כיסאות ומה שאפשר – והנה, אחרי 738 ימים, הלב שוב שלם.