ממשיכה קדימה: הפועל ת"א גברה על קריית אתא

הפנים ליורוליג. לאחר שנכנעה ליריבתה העירונית מכבי תל אביב במחזור האירופי האחרון, הפועל תל אביב חזרה לנצח עם 82:97 על עירוני קריית אתא במחזור הראשון של ליגת ווינר סל. ללא ארבעה שחקני סגל חשובים שלא התלבשו הערב, החבורה של דימיטריס איטודיס הציגה את הסגל העמוק שלה והוכיחה כי היא יכולה לנצח במגוון דרכים.

המשחק נפתח בקצב גבוה, כאשר הקבוצה מהצפון הייתה בעניינים ואף הובילה מספר פעמים, כאשר בודי יום בלט עם מהלך של שלשה ועבירה כדי לרשום ארבע נקודות לזכותו. מנגד, איתי שגב בלט לאורך כל המשחק עם מהלכי האסל, ומהלך של שלוש נקודות מצידו, בתוספת החלפת סלים הדדית משני הצדיים, קבעו 21:23 בסיום הרבע הראשון.

בתחילת הרבע השני, ריצה קטנה של האדומים העלתה אותם ליתרון תשע וגרמה לאלדד בנטוב לקחת פסק זמן. מי שבלט בצד השני הוא מאליק הול, שהיה המוציא לפועל העיקרי אצל הצפוניים במחצית הראשונה, וביחד עם ג’מייה ניל הוא הוריד את ההפרש לארבע בלבד, במה שגרם למאמן היווני לקחת פסק זמן מצידו.

טיילר אניס (רועי כפיר)

המארחת השכילה לפתוח פער דו ספרתי בירידה לחדרי ההלבשה בזכות טיילר אניס ויפתח זיו שהיו נהדרים, ובמחצית זה 37:48 לטובתה.

תומר אסייג עלה חד למחצית השנייה השנייה, והוביל את קבוצתו בניהול ההתקפה ביד רמה, עד כדי צמצום ההפרש לשלוש בלבד. מה שהפריע לקריית אתא להמשיך ביכולת הטובה היא העובדה ששחקניה לא הצליחו להישאר על המגרש, כאשר מאליק הול ובודי יום יצאו בשלב מוקדם, והותירו את קבוצתם ללא אוויר מול הסגל העמוק של היריבה, שברחה מחדש ועלתה ליתרון דו ספרתי.

הרבע המכריע עמד בסימן גארבג’ טיים אחד ארוך, כאשר בר טימור העלה את היתרון של קבוצתו מעבר ל-20, ולצידו בלטו אניס וזיו עם יכולת נהדרת. עתה, האדומים יוצאים לשבוע כפול ביורוליג, שכבר ביום רביעי הם יפגשו את ולנסיה, בעוד החבורה מהצפון תחפש את ניצחונה הראשון מול הפועל גליל עליון במחזור הבא.

קלעו להפועל תל אביב: טיילר אניס 18 נקודות, יפתח זיו (5 ריבאונדים) וטאי אודיאסה 14 נק’ כ”א, בר טימור ואיתי שגב (5 ריב’) 11 נק’ כ”א, תומר גינת 10 נק’ ו-10 ריב’, כריס ג’ונס 6 נק’, אנטוניו בלייקני, גיא פלטין וקולין מלקולם 3 נק’ כ”א, עוז בלייזר וסנדי כהן 2 נק’ כ”א.

קלעו לעירוני קריית אתא: מאליק הול 17 נקודות ו-7 ריבאונדים, ג’מייה ניל 11 נק’, דור ענבי 10 נק’, תומר אסייג (6 אסיסטים) ודריוס האנה (5 ריב’) 8 נק’ כ”א, בודי יום (6 ריב’) ונואה לוק 7 נק’ כ”א, יובל הוכששטר 6 נק’, אילי דולינסקי וגל בייטנר 4 נק’ כ”א.

שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)

כריס ג'ונס (רועי כפיר)

אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)

עופר ינאי (רועי כפיר)

אלדד בנטוב ודימיטריס איטודיס (רועי כפיר)

וסיליה מיציץ', אלייז'ה בראיינט, ג'ונתן מוטלי ודן אוטורו צופים מהצד (רועי כפיר)

רבע ראשון: 21:23 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל ת”א: טיילר אניס, אנטוניו בלייקני, גיא פלטין, תומר גינת וטאי אודיאסה.

חמישיית עירוני קריית אתא: תומר אסייג, ג’מייה ניל, מאליק הול, בודי יום, ודריוס האנה.

גינת קלע את הנקודות הראשונות, הול הגיב מנגד עם שלשה וניל תפר זריקה קשה מחצי מרחק. בדקות הראשונות אופיינו בקצב גבוה, כאשר אסייג מסר אסיסט להול וקלע בעצמו, ובצד האדום בלייקני רשם שלוש זריקות עונשין מדויקות. קולין מלקולם קבע מהפך ו-9:11 לקבוצתו עם שלוש נקודות רצופות. יום צלף שלשה במעבר, והוסיף אליה קליעת עונשין כדי להשלים מהלך של 4 נקודות ולהחזיר את היתרון לצד הלבן.

מסירה נהדרת של בר טימור מצאה את איתי שגב לדאנק נהדר, והגבוה השלים מהלך של שלוש נקודות מקו העונשין. הקבוצות המשיכו להחליף סלים, כאשר המשחק נעצר מספר פעמים לטוב זריקות מהקו. ג’אמפ שוט של ניל מחצי מרחק קבע 21:23 לאדומים בסיום הרבע הראשון.

כריס ג'ונס (רועי כפיר)

קולין מלקולם עולה לסל (רועי כפיר)

בודי יום במהלך של שלשה ועבירה (רועי כפיר)

תומר גינת עולה לסל (רועי כפיר)

בודי יום נשמר על ידי גיא פלטין (רועי כפיר)

רבע שני: 37:48 להפועל תל אביב

כריס ג’ונס פתח את הרבע עם סל יפה בצבע, והול הגיב מצידו עם שתיים בהטבעה. אסייג חילק את האסיסט הרביעי שלו ליובל הוכשטטר שסיים יפה. יום ביצע את העבירה הרביעית שלו בשלב מאוד מוקדם במשחק וירד לספסל של בנטוב. גינת רשם נקודות לזכות איטודיס, הול השתלט על החטאה של חברו לקבוצה ורשם פוטבק דאנק נהדר מצידו. ריצה קטנה של החבורה המארחת הקפיצה את ההפרש לתשע וגרמה למאמן היריבה לקחת פסק זמן.

הול המשיך להיות האיש של קריית אתא, כאשר הוא העלה את מאזנו של 17 נקודות עוד לפני המחצית, והחזיק לחלוטין את קבוצתו במשחק. שלשה של ניל גרמה למאמן היווני לקחת פסק זמן, 37:41 לקבוצתו. האדומים השכילו לפתוח פער מחדש בהובלת אניס, עוז בלייזר וג’ונס, ולחדרי ההלבשה ירדו ביתרון דו ספרתי, 37:48.

בר טימור עם הכדור (רועי כפיר)

אנטוניו בלייקני מרחף באוויר (רועי כפיר)

מאליק הול ובודי יום (רועי כפיר)

תומר אסייג שומר על טאי אודיאסה (רועי כפיר)

שחקני הפועל תל אביב בהגנה (רועי כפיר)

טיילר אניס עולה לסל (רועי כפיר)

רבע שלישי: 58:70 להפועל תל אביב

אודיאסה קלע את הנקודות הראשונות במחצית השנייה, אך דור ענבי הגיב מנגד לאחר אסיסט נוסף של אסייג, וניל ויום הורידו את ההפרש לחד ספרתי, כאשר האדומים הוליכו 43:50. בלייקני המשיך לא למצוא את עצמו, וגם במחצית הרבע השלישי עמד על אפס קליעות מהשדה, עם 0/8. אסייג עלה חד וניצל את חוסר היכולת של היריבה לקלוע שלשות, וסל נהדר שלו צימק לשלוש הפרש בלבד, ולצד ששת האסיסטים שלו הוא רשם 6 נקודות.

הול רשם את העבירה החמישית שלו וסיים את המשחק בשלב מוקדם. איתי שגב קלע מספר זריקות עונשין שהעלו את קבוצתו ליתרון 10, אך נואה לוק החזיר מיד עם שלשה. דקות טובות של יפתח זיו הקפיצו את ההפרש של הפועל ל-14, 56:70 לאחר סל של שגב. ענבי הגיב בצד השני.

תומר אסייג מול בר טימור (רועי כפיר)

תומר אסייג עולה לזריקה (רועי כפיר)

ג'מייה ניל במהלך אקרובטי (רועי כפיר)

רבע רביעי: 82:97 להפועל תל אביב

הקבוצות התקשו לקלוע בדקות הראשונות, כאשר האנה עלה ראשון על הלוח. עבירה בלתי ספורטיבית של אסייג שלחו את זיו לקו, והרכז הישראלי דייק פעמיים. הקצב התגבר, ואודיאסה ואניס בלטו בצד האדום עם מספר סלים של שניהם. טימור העלה את ההפרש מעבר ל-20, וקבע כי המחצית השנייה של הרבע המכריע תהיה גארבג’ טיים ארוך.