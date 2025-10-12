יום שלישי, 14.10.2025 שעה 01:29
 ליגה ב' 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
 ליגה ב דרום א 
30-31א.ס חולון מור 1
30-31הפועל הוד השרון2
33-41בית"ר ת"א חולון3
31-21הפועל לוד4
12-21מכבי עמישב פ"ת5
12-21בית"ר ר"ג6
12-21מ.ס. בני יפו7
12-21הפועל כפר קאסם8
11-11הכח עמידר ר"ג9
11-11הפועל מחנה יהודה10
11-11בית"ר פ"ת11
11-11בית"ר כפ"ס12
04-31בני ג'לג'וליה 13
02-11הפועל קרית אונו14
03-01עירוני בית דגן15
03-01מכבי כפר יונה 16
 ליגה ב דרום ב 
31-141הפועל ירוחם1
31-41עירוני בית שמש2
30-31מ.ס. רמלה3
31-31מכבי נתיבות4
30-11מ.כ. שדרות5
11-11בית"ר קרית גת6
11-11הפועל שגב שלום7
10-01בני אילת8
10-01מ.ס. שיכון המזרח9
10-01מ.כ. ערד10
10-01עירוני אשקלון11
01-01איחוד צעירי אבו גוש 12
03-11בני אשדוד13
04-11מכבי ב"ש14
03-01מכבי באר יעקב 15
014-11מכבי שעריים16

בדקה ה-88 אבו שלדם השאיר את שיכון בפסגה

ליגה ב': 1:1 לשיכון המזרח מול שדרות אחרי דרמה. שעריים הובסה 5:0 על ידי הפועל אשדוד. דליית אל כרמל חזרה לחייך, מ.כ. ניצחון שלישי לאור עקיבא

|
שחקני שיכון המזרח ושדרות (צילום אורי גבאי - שדרונט)
שחקני שיכון המזרח ושדרות (צילום אורי גבאי - שדרונט)

בסוף השבוע נערך המחזור החמישי בליגות ב' דרום ב', צפון א' וצפון ב'. בדרום ב', מ.ס שיכון המזרח סיימה ב-1:1 עם מ.כ. שדרות אחרי דרמה, אך נשארה בפסגה. בצפון א', בית"ר נהריה ממשיכה להוליך את הטבלה למרות תיקו מאכזב, ובצפון ב', העולה החדשה בני ג'ת רשמה ניצחון חמישי רצוף ונראית בדרך הבטוחה לליגה א'. משחקי ליגה ב' דרום א' יושלמו הערב (ראשון).

ליגה ב' דרום ב'

מוליכה: מ.ס שיכון המזרח - 13 נקודות.
נועלות: מכבי באר שבע ומכבי שעריים - 0 נקודות.

כאמור, שיכון המזרח נפרדה ב-1:1 דרמטי מול שדרות, משער של מועד אבו שלדם בדקה ה-88. יגיל אוחנה הבקיע לשדרות, במשחק בו שחקניו של דורון ממן לא ויתרו לרגע מול חניכיו של אהוד כחילה.

במשחקים נוספים: הפועל אשדוד הביסה 0:5 את מכבי שעריים - שניאור סופר והדר לוי כבשו צמד כל אחד, נועם ביטון הוסיף. הפועל אשקלון שוב איבדה נקודות עם 1:1 מול איחוד צעירי אבו גוש (דולב אברג'ל לאשקלון, בהאא אלדין רבאיעה למארחת). מ.כ. ערד ומכבי נתיבות נפרדו ב-0:0.

אהוד כחילה (יונתן גינזבורג)אהוד כחילה (יונתן גינזבורג)

בית"ר ע. קריית גת גברה 2:3 על מכבי באר יעקב (עילי שלמה, אלישי אבטאו ואדי אדרי לקריית גת; עמית בנחמו צמד לבאר יעקב). בני אילת רשמו 0:4 מרשים על מכבי באר שבע, עם צמד של אחמד כריים, ושערים של איתי מורנו ואיתי שטלונג. הפועל שגב שלום והפועל ירוחם סיימו ב-2:2 (צמד לאחמד אבו בלאל, דניאל קראדי ומשה אביטן השוו). עירוני בית שמש חזרה עם 0:1 מרמלה מול בית"ר המקומית, משער של מאיר אוחיון.

ליגה ב' צפון א'

מוליכה: בית"ר נהריה - 13 נקודות.
נועלות: הפועל בני בענה ומ.כ אחווה כפר מנדא - 3 נקודות.

נהריה נפרדה ב-0:0 מול הפועל כאוכב, שנחלצה בזכות הנקודה מהקו האדום. נהריה אמנם שמרה על הפסגה, אך איבדה נקודות יקרות.

מכבי בני ג'דיידה מכר הביסה 1:5 את צעירי כפר מנדא (וליד דרויש שלושער, בלאל סבע וטייב ח'לאילה כבשו, עואד חוג'יראת צימק). הפועל בני עין מאהל גברה 1:4 על מכבי אחווה שעב (כבשו: מג'ד עואודה, סעיד דיאב פעמיים ואמיר טרביה; סמאח מנאע צימק). בני אבטין הביסה 0:3 את הפועל דיר חנא (עורסאן חליליה צמד, מוחמד עמרייה).

מכבי איחוד בני אבטין (באדיבות המועדון)מכבי איחוד בני אבטין (באדיבות המועדון)

הפועל בני ג'דיידה מכר רשמה 0:6 מוחץ על אחווה כפר מנדא (צמד לעבדאללה עמאש, שערים למוסא עבד אל עאל, אורי רביבו, עומר עבאדי ואדהם שיבלי). מכבי בני אבו סנאן והפועל איחוד בני סמיע נפרדו ב-2:2 (עמראן בריק צמד למארחת; ארד מטר ועמיד עטאללה כבשו לאורחת).

בני מג'אר הפתיעה עם 1:5 ענק על מ.כ שפרעם (עלי חמדאן רביעייה, כמיל אסאמעיל; מוחמד עואד צימק). מ.ס. בני ממב"ע הגולן והגליל הפכה פיגור ל-1:2 מול בני בענה (ליאן טרביה וניל פח'ר אלדין כבשו לממב"ע, ג'ורג' חורי פתח לבענה).

ליגה ב' צפון ב'

מוליכה: הפועל איחוד בני ג'ת - 15 נקודות.
נועלת: מכבי אחי איכסאל - 0 נקודות.

בני ג'ת ממשיכה בעונה חלומית עם ניצחון חמישי ברציפות - 1:3 על יריבתה. עומר גרה צמד, נאאל עויסאת השלים. אכרם עסלי הבקיע שער עצמי לזכות בני ג'ת. גם מ.ס טירת הכרמל שמרה על מאזן מושלם, עם 0:4 על בני קלנסוואה (כבשו: ירדן כהן, ראמי עלי, אבישי עזר וחיים איצרין). הפועל דליית אל כרמל חזרה לנצח - 1:4 על אחי איכסאל (חסיב אבו רוקון צמד, פאדי חסון וריאן חלבי; פאדי דראושה צימק). צעירי כפר כנא הסתפקו ב-0:1 על בני ערערה עארה, משער של אנס נאסר.

מ.כ. אור עקיבא רשמה ניצחון שני ברציפות - 1:2 על צעירי חיפה (עדן ימהרן ואסף ויזמן הבקיעו; אביב זדה צימק). בית"ר חיפה גברה 3:5 על הפועל רמות מנשה מגידו (כבשו: אחמד עלי, אליהו דרעי, רוני פיליצ'נקו, בר שפר וטל דגן; דולב קרוננברג צמד, שהם לייפר לרמות מנשה).

שחקני מ.ס בני ממב"ע הגולן והגליל (צילום ענאן עמאשה)שחקני מ.ס בני ממב"ע הגולן והגליל (צילום ענאן עמאשה)

מ.ס כדורגל משהד הביסה את הפועל יפיע 2:5 (מוחמד אבו אל היג'א צמד, מיכאל פרץ, לואי כריים ומוחמד טאהא כבשו; חסן שריף ועבד אל רחמאן ח'ליל צימקו). איחוד בני באקה ניצחה 1:3 את מ.כ. כבביר (כבשו: אחמד שומלי, ויקטור מרעי ואור אליהו; סלים פיאחרי צימק).

ליגה ב' דרום א'

המשחק הבודד שכבר התקיים במחזור זה היה מותחן: בני ג'לג'וליה - בית"ר כפר סבא 5:3. לג'לג'וליה: איסלאם אבו נעמה (צמד), ראיק יאסין, לכפר סבא: אלון סבג (צמד), גל טיטלבום, שובל דומר מימי, אורן סיטבון.

יתר משחקי המחזור יתקיימו הערב (ראשון): הפועל קריית אונו – בית"ר פתח תקווה (15:30), א.ס. לזרוס חולון – הפועל הוד השרון (20:15), הפועל כפר קאסם – בית"ר רמת גן (20:15), בני יפו – מכבי עירוני כפר יונה (20:30), הכח רמת גן – עירוני בית דגן (20:30), הפועל מחנה יהודה – בית"ר תל אביב/חולון (20:30), מכבי עמישב פ"ת – הפועל בני רגב לוד (20:45).

