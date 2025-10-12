פייבוריטיות בענק: היחסים על הפועל, מכבי וי-ם

חיכינו קיץ שלם וסוף סוף זה מגיע היום (ראשון). ליגת ווינר סל חוזרת עם עונה חדשה, עונת 2025/26, עם יום חגיגי שכולל לא פחות מחמישה משחקים, ביניהם שלוש הגדולות. הפועל ירושלים תארח את נס ציונה, מכבי ת”א תתארח אצל הפועל ב”ש/דימונה והפועל ת”א תארח את קריית אתא.

מכבי תל אביב מגיעה אחרי ניצחון ענק בדרבי ביורוליג, והיא כמובן פייבוריטית בגדול בבירת הנגב. ניצחון של הצהובים ב-10 נקודות ומעלה מקבל יחס של פי 1.80, כאשר ניצחון כלשהי של ב”ש/דימונה או הפסד עד 8 נקודות מקבל גם יחס של פי 1.80. לאמיצים, ניצחון של עודד קטש וחניכיו בדיוק ב-9 מקבל יחס של פי 9.

עודד קטש (ראובן שוורץ)

נעבור לצד האדום של תל אביב. עד כמה הפועל פייבוריטית? היא מקבלת מינוס 18. כלומר היחס לניצחון של האדומים ב-19 נק’ ומעלה הוא פי 1.80, והיחס לניצחון כלשהי של קריית אתא או הפסד עד 17 נקודות עם אותו יחס. היחס לניצחון של דימיטריס איטודיס וחניכיו בדיוק ב-18 נקודות מקבל פי 9.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

ולסיום, גם הפועל ירושלים כמובן פייבוריטית בגדול, והיחס לניצחון שלה ב-14 נקודות ומעלה מקבל יחס של פי 1.80. את אותו היחס אפשר להמר על ניצחון כלשהי של נס ציונה, או הפסד של הכתומים עד 12 נקודות. ניצחון של יונתן אלון והשחקנים שלו בדיוק ב-13 נקודות מקבל יחס של פי 9.