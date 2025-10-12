יום ראשון, 12.10.2025 שעה 15:46
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
267-841עירוני רמת גן
184-671מכבי ראשל"צ
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00בני הרצליה
00-00הפועל ירושלים
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל חולון
00-00מכבי רעננה
00-00אליצור נתניה

פייבוריטיות בענק: היחסים על הפועל, מכבי וי-ם

מומחי ה-Winner נתנו לאיטודיס את המינוס הכי גבוה (18), אחרי זה לקבוצה מהבירה (13) ואז לצהובים (9) במחזור הפתיחה של הליגה. היחסים המלאים בפנים

|
לוני ווקר מאושר (רדאד ג'בארה)
לוני ווקר מאושר (רדאד ג'בארה)

חיכינו קיץ שלם וסוף סוף זה מגיע היום (ראשון). ליגת ווינר סל חוזרת עם עונה חדשה, עונת 2025/26, עם יום חגיגי שכולל לא פחות מחמישה משחקים, ביניהם שלוש הגדולות. הפועל ירושלים תארח את נס ציונה, מכבי ת”א תתארח אצל הפועל ב”ש/דימונה והפועל ת”א תארח את קריית אתא.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

מכבי תל אביב מגיעה אחרי ניצחון ענק בדרבי ביורוליג, והיא כמובן פייבוריטית בגדול בבירת הנגב. ניצחון של הצהובים ב-10 נקודות ומעלה מקבל יחס של פי 1.80, כאשר ניצחון כלשהי של ב”ש/דימונה או הפסד עד 8 נקודות מקבל גם יחס של פי 1.80. לאמיצים, ניצחון של עודד קטש וחניכיו בדיוק ב-9 מקבל יחס של פי 9.

עודד קטש (ראובן שוורץ)עודד קטש (ראובן שוורץ)

נעבור לצד האדום של תל אביב. עד כמה הפועל פייבוריטית? היא מקבלת מינוס 18. כלומר היחס לניצחון של האדומים ב-19 נק’ ומעלה הוא פי 1.80, והיחס לניצחון כלשהי של קריית אתא או הפסד עד 17 נקודות עם אותו יחס. היחס לניצחון של דימיטריס איטודיס וחניכיו בדיוק ב-18 נקודות מקבל פי 9.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

ולסיום, גם הפועל ירושלים כמובן פייבוריטית בגדול, והיחס לניצחון שלה ב-14 נקודות ומעלה מקבל יחס של פי 1.80. את אותו היחס אפשר להמר על ניצחון כלשהי של נס ציונה, או הפסד של הכתומים עד 12 נקודות. ניצחון של יונתן אלון והשחקנים שלו בדיוק ב-13 נקודות מקבל יחס של פי 9.

יונתן אלון (רדאד גיונתן אלון (רדאד ג'בארה)
