כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

ההליך המשפטי נגד ראול אסנסיו על סף סגירה

המתלוננת השנייה החליטה להסיר את התלונה כנגד הבלם, זוהי המתלוננת שהייתה קטינה בזמן האירועים. האם הפרשה של שחקן ריאל מדריד תסתיים בזיכוי מלא?

ראול אסנסיו (IMAGO)
ראול אסנסיו (IMAGO)

הפרשה שבה היה מעורב ראול אסנסיו, שחקן ההגנה של ריאל מדריד, יחד עם שחקני כדורגל נוספים עשויה להסתיים בקרוב. על פי דיווחו של העיתונאי אנחל גרסיה מוניס, בתוכנית "Tiempo de Juego" של רדיו COPE, גם המתלוננת השנייה, שהייתה קטינה בזמן האירועים, החליטה להסיר את תלונתה כנגד שחקן ההגנה.

בהצהרתה האחרונה, ציינה הצעירה כי אסנסיו “התנצל על המעשה הלא ראוי שנבע מחוסר שיקול דעת”, והדגישה ש“התנהגותו הייתה שונה מזו של שאר הנאשמים”. דבריה מסמנים תפנית משמעותית בהליך, לאחר שגם המתלוננת הראשונה כבר משכה את תלונתה מוקדם יותר.

כזכור, בלם ריאל מדריד הואשם בהפצת סרטונים בעלי אופי מיני של שתי נשים, אחת מהן קטינה, יחד עם עוד שלושה שחקני ריאל בעבר, אנדרס גרסיה, פראן רואיס וחואן רודריגס. מצבם של השלושה גרוע משל אסנסיו, מכיוון שהוא לא השתתף באקט המיני עצמו, לפי גורמים בספרד.

כעת, ההחלטה עוברת לידי הפרקליטות, שתצטרך להכריע האם להמשיך בהאשמות נגד אסנסיו או להביא לסגירת התיק ולזיכויו הסופי. עם שתי המתלוננות שכבר אינן חלק מההליך, נראה שהעתיד המשפטי של ראול אסנסיו עומד להתבהר בקרוב.

