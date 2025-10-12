ישר ולעניין: 92:104 למכבי ת"א על ב"ש/דימונה

ככה פותחים עונה. מכבי תל אביב הגיעה הערב (ראשון) לאולם הקונכייה כשהיא במומנטום טוב מבחינתה אחרי הניצחון בדרבי היורוליג על חשבון הפועל תל אביב, מה שבוודאי תרם לה להשיג תוצאה מעולה גם במחזור הראשון של ליגת ווינר סל עם 92:104 על הפועל באר שבע/דימונה.

הדרומיים הגיעו למספר נקודות גבוה ולא במזל, הם היו שם כמעט לאורך כל הדרך והקשו על החבורה של עודד קטש בעיקר בהתחלה. אלא שהמארחת הייתה חסרת ריכוז בריבאונד והאורחת מנגד, הייתה חדה על הכדורים החוזרים, נתון שהכריע את סופה של המחצית הראשונה והוביל את הצהובים לרדת ביתרון דו ספרתי להפסקה.

בהמשך, מרסיו סנטוס שלא עלה בחמישייה, הצטיין ואסף לעצמו 17 נקודות כדי לפתוח את התאבון לשאר חבריו – אחד מהם הוא ג'ון דיברתולומאו, שצלף 6 מתוך 8 השלשות שזרק במהלך המפגש. עד לבאזר האחרון, המכבים המשיכו לשלוט ולשמור על ההפרש הגבוה, כשסי ג’יי אלבי נתן הופעה נהדרת בצד השני, שלא הועילה כאמור לביתיים.

סי ג'יי אלבי מול אושיי בריסט (מרטין גוטדאמק)

המשחק הבא של מכבי ת”א בליגה יהיה בבית נגד הפועל רעננה, אך לפני כן עיניה נשואות ליורוליג, שם מצפה לה שבוע כפול עם מפגשים מאתגרים מול ברצלונה ואולימפיאקוס. ב”ש/דימונה תנסה להתאושש במחזור השני נגד עירוני נס ציונה בחוץ.

קלעו להפועל ב”ש/דימונה: סי ג’יי אלבי 20 נקודות, עמית גרשון וברנדון אנג’ל 16 כ”א, יואב ויטלם 11, מייקל פוסטר ג’וניור 10, טארין טוד 8, קודי דמפס 6, סם איוריו 3, נטע סגל 2.

קלעו למכבי ת”א: ג'ון דיברתולומאו 18 נקודות, מרסיו סנטוס 17, טי ג’יי ליף 13, אושיי בריסט וג'ף דאוטין ג'וניור 11 כ”א, רומן סורקין ותמיר בלאט 9 כ”א, ג’ימי קלארק 8, לוני ווקר 6, גור לביא 2.

רבע ראשון: 18:29 למכבי ת”א

חמישיית הפועל באר שבע/דימונה: סי ג'יי אלבי, ברנדון אנג'ל, יואב ויטלם, יואב ויטלם, קודי דמפס.

חמישיית מכבי תל אביב: גור לביא, לוני ווקר, אושיי בריסט, רומן סורקין, תמיר בלאט.

הג’אמפ בול הלך לב”ש/דימונה, ברנדון אנג’ל ניסה ראשון מחוץ לקשת והחטיא. ההתקפה הראשונה של מכבי ת”א הסתיימה עם איבוד כדור אחרי מסירה לא טובה של רומן סורקין, אנג’ל פספס במהלך העוקב – אך יואב ויטלם תיקן ושם שתיים קלות עבור המארחת, כשגור לביא השיב בשתיים משלו מחצי מרחק. אושיי בריסט נשלח לקו ודייק פעמיים כדי להשוות אחרי שהדרומיים הגיעו לשש נקודות, אנג’ל החטיא בפעם הרביעית מרחוק.

ג'ון דיברתולומאו שומר (מרטין גוטדאמק)

קודי דמפס בדרך לסל (מרטין גוטדאמק)

תמיר בלאט מצא את סורקין בצבע, האחרון התגבר יפה על השומר שלו ועם סיבוב והימנית הידועה שם שתי נקודות בצהוב. סורקין נכנס פנימה בכוח, המשיך להיות האיש החם של עודד קטש וסחט סל ועבירה, מהעונשין הוא לא פספס ועכשיו מכבי ת”א היא זו שביתרון. גם ג'ון דיברתולומאו וטי ג’יי ליף נכנסו לפרקט והוסיפו נקודות, בדרך לריצת 0:7 כשב”ש/דימונה הורידה קצב, עד לכדי ספיגה של ריצת 11:0 והצהובים יגיעו לרבע השני ביתרון דו ספרתי.

ג'ימי קלארק (מרטין גוטדאמק)

רומן סורקין שומר שהכדור לא ייצא (מרטין גוטדאמק)

רבע שני: 41:55 למכבי ת”א

הצהובים המשיכו ביכולת הטובה, כשהדרומיים בחוסר ריכוז ספרו איבוד כדור נוסף, טי ג’יי ליף העניש עם שלשה מדויקת. בהמשך, התקפה צהובה נוספת נגמרה בעוד שלשה של ליף. הקהל בקונכייה התעורר כשפוסטר קלע סל מצוין והוריד את ההפרש של מכבי ת”א ל-10. חניכיו של קטש לא הרבו לדייק ברצף של כמה התקפות, כשמנגד סי ג'יי אלבי סחף את ב”ש/דימונה והגיע כבר לתשע נקודות אישיות – היתרון הצהוב הצטמצם לשבע בלבד.

מייקל פוסטר ג'וניור בצבע (מרטין גוטדאמק)

ג'ימי קלארק מול טארין טוד (מרטין גוטדאמק)

הגנה טובה של הביתיים הקשתה מאוד על מכבי ת”א להיכנס לצבע, אך הריבאונד היא הבעיה הגדולה של ב”ש/דימונה ולמרות זאת, בריסט פספס את הצ’אנס השני מהשלוש. פוסטר צלף מחוץ לקשת והוריד לשתיים הפרש, בריסט כבר כעס ולבד סחט סל ועבירה כדי לתת שוב מרווח נשימה לקטש. סנטוס העלה את מאזנו האישי ל-11 נקודות וההפרש בקונכייה שוב גדל לפתע, אך התחושה היא כי המארחת עדיין במשחק. סוף הרבע היה באווירת תמיר בלאט, שצלף פעמיים מהשלוש וגם נתן תאבון ללוני ווקר שסיפק גם הוא שלוש נקודות.

קהל מכבי תל אביב (מרטין גוטדאמק)

תמונות החטופים ביציע, מצפים לשובם (מרטין גוטדאמק)

רבע שלישי: 71:82 למכבי ת”א

פוסטר נשאר פנוי עם סוף שעון, אבל הזריקה שלו מחוץ לקשת פגעה רק בטבעת ויצאה החוצה. דיברתולומאו העניש עם שלוש נקודות נוספות, אנג’ל שניסה כמה פעמים ברבע הראשון לצלוף מהשלוש – הצליח הפעם. ויטלם קיבל השראה ודייק גם הוא מחוץ לקשת, קלארק וריימן החליפו מסירות והשני החטיא מבחוץ, כשהריבאונד שוב הלך לידיים צהובות עד שקלארק סיים את זה עם שלשה פנויה כשנותרו חמש שניות להתקפה.

עודד קטש (מרטין גוטדאמק)

מרסיו סנטוס מתחת לסל (מרטין גוטדאמק)

אסיסט נהדר מאחורי הגב של קלארק לסנטוס, הגדיל את הפער של האחרון בפסגת הקלעים של מכבי ת”א. החבורה של קטש נראית הרבה יותר משוחררת מפתיחת המחצית השנייה. אנג’ל קלע מהשלוש בפעם השנייה הערב, סורקין ששב לפרקט מהספסל של קטש עשה שתיים קלות, מאוד, ומהצבע בלייאפ נוח למדי. הרבע המשיך עם פעולות קלות של הצהובים מול נאיביות של הדרומיים, גם דיברתולומאו הצטרף לחגיגה עם שלשה והגדלת היתרון ל-16.

ג'ף דאוטין ג'וניור מול יואב ויטלם (מרטין גוטדאמק)

רמי הדר (מרטין גוטדאמק)

רבע רביעי: 92:104 למכבי ת”א

מכבי ת”א המשיכה לשייט גם ברבע האחרון. דיברתולומאו העלה את מאזנו ל-18 נקודות ועקף את סנטוס באותה פסגה שהוזכרה קודם, ולמרות שב”ש/דימונה השתפרה בריבאונד וגם קיבלה את עמית גרשון עם זריקות מדויקות מרחוק, הצהובים של קטש החלו ליהנות בדקות האחרונות כשדאוטין ג’וניור נכנס יפה לצבע בשביל לעשות עוד נקודות לאורחת.

סנטוס ביצע עבירה חמישית כדי לתת לאנג’ל את ההזדמנות למזער נזקים מקו העונשין, דיברתולומאו מצא את ליף בצבע והאחרון שהציג משחק יעיל במיוחד, הסתובב נהדר ומחצי מרחק דייק – מכבי ת”א בסקור תלת ספרתי. הדקה האחרונה לא הועילה כמובן לב”ש/דימונה, שלמרות שהייתה בהתמודדות ובחלקים רבים ממנה, היא לא הייתה יכולה לעמוד מנגד לכוכבים של קטש, שניצלו יריבה נוחה על הנייר כדי להשיג ניצחון במחזור הראשון של העונה בליגה.