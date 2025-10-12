פתחה ביד ימין: מכבי ר"ג גברה על מכבי ראשל"צ

קיץ שלם חיכינו והנה היא הגיעה. ליגת ווינר סל יצאה לדרך באופן רשמי, כאשר בשעה זו משוחק המפגש הראשון של עונת 2025/26, כשמכבי עירוני רמת גן מארחת בזיסמן את מכבי ראשון לציון, וכל קבוצה באה במטרה להתחיל את העונה הזאת ברגל ימין ועם חיוך.

נתחיל מהמארחת. רמת גן שמרה על יציבות על הקווים עם שמוליק ברנר, כאשר בשנה שעברה הקבוצה סיימה במקום השישי והעפילה ישירות לפלייאוף, שם היא סיימה את דרכה בשלב הראשון, שלב רבע הגמר, כשהפועל ירושלים לא כל כך התקשתה מולה ועלתה לאחר 0:3 חד וחלק.

מנגד, בקיץ הזה היו לא מעט דיבורים על זהות העולה השנייה, אך מה שבטוח היא שיש קבוצה אחת שעלתה ספורטיבית וזה המועדון מעיר היין. ראשון לציון של שרון דרוקר בנתה סגל מעניין מאוד, כולל למשל אמין סטיבנס, שפוגש את האקסית.

שני הצדדים כבר נפגשו הקיץ במסגרת גביע ווינר, שם רמת גן חגגה עם 75:83 בביתה, וכעת הכתומים ינסו לנקום ספורטיבית. אגב, המפגש האחרון בין שתי הקבוצות בליגת העל היה אי שם ב-2009, ואז זה דווקא נגמר בניצחון של ראשון לציון, עם 57:68.

רבע ראשון 14:22 למכבי רמת גן

חמישיית מכבי עירוני רמת גן: ג'ורדן פלויד, ז'ורדאן ניקוליס, רונאלדו סגו, אדם אריאל, דרו קרופורד.

חמישיית מכבי ראשון לציון: קווה גרנט, אמין סטיבנס, קליל אחמד, ג'יי ג'יי קפלן, די ג'יי ברנס.

אוהדי מכבי ראשון לציון (רועי כפיר)

אריק שיבק (רועי כפיר)

פיני גרשון (רועי כפיר)

מכבי רמת גן פתחה טוב את המשחק כשאדם אריאל קלע את השלשה הראשונה במשחק, אך מהצד השני קליל אחמד ודי ג’יי קפלן דייקו גם מחוץ לקשת. לאחר שראשון לציון לקחו מספר ריבאונדים רצופים בהתקפה, קווה גרנט דייק בזריקה לשתי נקודות. אייזיה אייזנדורף נעזר בלוח בשביל לקלוע שתי נקודות מתחת לסל. אדם אריאל המשיך בפתיחה הטובה שלו כשהוסיף שלשה נוספת. ריצת 0:9 לזכות מכבי רמת גן העלתה אותה ליתרון שיא עד כה, 12:20 למארחת.

רונאלדו סגו חודר בין שני שחקנים (רועי כפיר)

שמוליק ברנר מעביר הוראות (רועי כפיר)

די ג'יי ברנס (רועי כפיר)

רבע שני: 36:42 למכבי רמת גן

הרבע נפתח כשרמת גן עלתה לראשונה במשחק ליתרון דו ספרתי לאחר שתי קליעות מקו העונשין. למרות 13 ריבאונדים בהתקפה לזכות האורחת היא לא ניצלה זאת כדי לקלוע. ליאור ברמן קלע שלשה וצימק מעט את ההפרש לעשר נקודות. וואו איזה אליהופ נהדר של מארחת, ז'ורדאן ניקוליס עם דאנק אדיר לאחר שקיבל אסיסט נהדר מגיל בני.

מרכוס וויליאמס צלף פעמיים ברציפות מחוץ לקשת והוריד את ההפרש לנקודה בלבד. חוסר ריכוז אצל ראשון לציון גרם לאיבוד כדור וסידר לאייזיה אייזנדורף שלשה פנויה וקלה שאותה הוא דייק. אייזנדורף המשיך והשלים מהלך של שתי נקודות כשהוא קלע סל וסחט עבירה, אך החטיא מן הקו.

אדם אריאל תחת הלחץ (רועי כפיר)

שרון דרוקר (רועי כפיר)

עמית אלון זורק לשלוש (רועי כפיר)

רונאלדו סגו עם הכדור (רועי כפיר)

רבע שלישי: 53:60 למכבי רמת גן

אמין סטיבנס קלע שתי נקודות בפתיחת הרבע לאחר שסיים מתפרצת נהדרת של האורחת. מהצד השני אטקינס קלע זריקה קשה מחצי מרחק. רונאלדו סגו המשיך לבלוט כשצלף שלשה מדויקת. המחצית השנייה נפתחה האופן חד צדדי כשרמת גן חזרה ליתרון דו ספרתי, ג’ורדן פלויד דייק מחוץ לקשת. סגו הוסיף סל אדיר על הבאזר של שעון ההתקפה. וויליאמס קלע שלשה נוספת וצימק את הפער.

גיל בני מוסר את הכדור (רועי כפיר)

דריון אטקינס מכדרר (רועי כפיר)

אדם אריאל (רועי כפיר)

רונאלדו סגו שומר על הכדור (רועי כפיר)

ג'ורדן פלויד חודר עם הכדור (רועי כפיר)

רבע רביעי:

מכבי רמת גן פתחה טוב את הרבע המכריע לאחר שדייקה פעמיים ברציפות מחוץ לקשת. גיל בני קלע שלשה נוספת, ריצה נהדרת של המארחת. לאחר שלוש וחצי הדקות הראשונות של הרבע, רמת גן שלטה כשקבעה יתרון שיא, 58:76. הריצה של המארחת נמשכה, סגו קלע שתי נקודות נוספות, פלויד הוסיף גם הוא. קליל אחמד המשיך לככב אצל האורחת ועצר את הריצה של הכחולים.

מרכוס וויליאמס מול עמית אלון (רועי כפיר)

קליל אחמד חודר לסל (רועי כפיר)

עמית אלון מחפש אופציית מסירה (רועי כפיר)

מרכוס וויליאמס בדרך לדאנק (רועי כפיר)

מרכוס וויליאמס מול עמית אלון (רועי כפיר)