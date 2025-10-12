יום ראשון, 12.10.2025 שעה 11:34
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

וייה: כשפפ התקשר, חשבתי שמישהו עובד עליי

החלוץ סיפר איך המאמן החתים אותו ("שאלתי את צ'אבי אם זה המספר של פפ"), בחר את 5 הגדולים של בארסה ודיבר על לאמין ימאל: "לא קולט מה הוא עושה"

|
דויד וייה עם פפ גווארדיולה וצ'אבי (IMAGO)
דויד וייה עם פפ גווארדיולה וצ'אבי (IMAGO)

מה קורה כשפפ גווארדיולה מנסה לצרף אותך לקבוצה שלו? ועוד לברצלונה? חלוץ העבר של נבחרת ספרד, דויד וייה, סיפר בפודקאסט של מריו סוארס על הימים שבהם עוד כיכב בוולנסיה: "הייתי בבית כשפפ התקשר אליי. אמרתי לו: 'אני עסוק, אתקשר אליך אחר כך', כי חשבתי שמישהו עובד עליי".

רק אחרי שווידא עם צ’אבי, אותו הכיר מנבחרת ספרד, שמדובר באמת במספר של פפ, הבין שזו הצעה אמיתית: "השיחה הייתה מפתיעה. הוא דיבר איתי טקטית - למה הוא רוצה אותי, איפה אני הולך לשחק, איך הוא רואה אותי משתלב. לא ציפיתי לזה כשאני עדיין לא שחקן ברצלונה. ברגע שסיימתי את השיחה, אמרתי לסוכן שלי: ‘אנחנו מקשיבים רק להצעות מברצלונה’".

במהלך הראיון וייה דיבר על תחנות שונות בקריירה וגם על המאמנים שעיצבו אותו - כמו גווארדיולה, דייגו סימאונה ולואיס ארגונס. לדבריו, סוד ההצלחה של פפ טמון בכך שהוא פשוט "רואה את הדברים לפני כולם". חלוץ העבר הספרדי נזכר גם בקלאסיקו המפורסם של ה-0:5 על ריאל מדריד: “שני שערים שלי, בישול וניצחון בלתי נשכח בקלאסיקו. זה המשחק שאני הכי זוכר".

דויד וייה ופפ גווארדיולה (IMAGO)דויד וייה ופפ גווארדיולה (IMAGO)

במהלך הראיון בחר וייה את חמישיית השחקנים הגדולים ביותר של ברצלונה, בעיניו: "מקום ראשון זה מסי. אחריו אינייסטה וצ’אבי, ואז רונאלדיניו - הוא שינה את הכדורגל כשהגיע לליגה. המקום החמישי שלי הוא לואיס אנריקה. הוא היה מודל לחיקוי מבחינתי - נלחם על כל כדור. שחקן אחר ממני, אבל הערצתי אותו".

גם נושא הפרשה שמסעירה את הכדורגל הספרדי - פרשת נגריירה – עלה בפודקאסט. וייה טוען כי לא ידע דבר: "לא הייתי מודע לכלום. תמיד אהבתי להגן על שופטים. הם בני אדם. כמו שאני מחמיץ פנדלים, הם טועים. ברור שזה שונה לשרוק לפנדל נגד ברצלונה או ריאל, אבל אני מעולם לא הרגשתי יחס מועדף".

הקריירה של וייה בברצלונה הסתיימה בפציעה ואובדן מקום בהרכב, שהובילו אותו לאתלטיקו מדריד. "עם סימאונה זה היה עולם אחר", הוא נזכר, "הוא סוחט ממך הכל, כמו לסחוט תפוז. מה שהכי סבלתי זה מהקדם עונה - זה היה סיוט".

פרנקי דה יונג באתגר המדים של ברצלונה

וייה דיבר גם על נבחרת ספרד של לואיס ארגונס: “הוא שכנע אותנו שנזכה ביורו כשאף אחד מאיתנו לא האמין. הוא ידע מי אנחנו עוד לפני שאנחנו ידענו". חלוץ העבר התייחס גם ללאמין ימאל: “הוא לא באמת קולט מה הוא עושה. אם היה קולט, הרגליים שלו היו רועדות. הוא פשוט משחק כאילו זה ברחוב, נהנה, לא מפחד. אתה צריך קצת חוסר מודעות כדי להצליח בגיל כזה".

