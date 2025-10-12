יום ראשון, 12.10.2025 שעה 13:07
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
63-73גרמניה1
64-63צפון אירלנד2
62-33סלובקיה3
08-13לוקסמבורג4
 בית 2 
90-93שווייץ1
44-23קוסובו2
25-23סלובניה3
16-23שבדיה4
 בית 3 
70-93דנמרק1
71-53סקוטלנד2
37-63יוון3
013-13בלארוס4
 בית 4 
91-73צרפת1
46-63אוקראינה2
37-93איסלנד3
19-13אזרבייג'ן4
 בית 5 
90-113ספרד1
69-93טורקיה2
35-53גיאורגיה3
012-13בולגריה4
 בית 6 
92-93פורטוגל1
45-63הונגריה2
38-23ארמניה3
15-33אירלנד4
 בית 7 
133-185הולנד1
104-85פולין2
109-86פינלנד3
39-66ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
152-195אוסטריה1
135-136בוסניה2
76-105רומניה3
59-76קפריסין4
028-16סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
128-155איטליה2
916-156ישראל3
316-66אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
122-116צפון מקדוניה1
114-175בלגיה2
106-115ווילס3
611-76קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
113-66אלבניה2
76-45סרביה3
112-26אנדורה4
  
131-175קרואטיה1
136-116צ'כיה2
95-86איי פארו3
613-46מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

"רונאלדו לא צריך להתנצל ולספק הסברים על כלום"

בפורטוגל הגנו על הכוכב הוותיק שהחמיץ פנדל ב-0:1 על אירלנד, מרטינס: "אין נבחרת גמישה טקטית מאיתנו". רובן נבש שכבש ריגש: "הרוח של ז'וטה איתנו"

|
רונאלדו מתוסכל (IMAGO)
רונאלדו מתוסכל (IMAGO)

נבחרת פורטוגל יצאה עם ניצחון 0:1 דחוק על אירלנד במוקדמות מונדיאל 2026, אך עיקר השיח לאחר המשחק נסוב סביב רגע אחד, החמצת הפנדל של כריסטיאנו רונאלדו. הקפטן הוותיק, שכבש כמעט בכל מפגש בשנה האחרונה, מצא הפעם את השוער האירי בכושר שיא, והחטאתו עוררה תגובות רבות. למרות זאת, שחקני הנבחרת לא היססו להגן עליו.

הבלם רנאטו וייגה התייצב ראשון לצדו של הכוכב הגדול ואמר: "רונאלדו? אין לו על מה להתנצל. הוא עשה כל כך הרבה בשביל הכדורגל הפורטוגלי, וגם היום ממשיך לתת הכל. הוא לא צריך להסביר או להצטער על שום דבר". וייגה הדגיש כי במדים הלאומיים רונאלדו הוא הרבה מעבר לשחקן, הוא דמות שמעניקה ביטחון לכל הנבחרת: "אנחנו יודעים שהוא תמיד שם בשבילנו, גם כשהכדור לא נכנס".

המאמן רוברטו מרטינס נדרש גם הוא לשאלות על הכוכב והחמצתו, אך העדיף להתמקד בהיבט הקבוצתי. "אי אפשר למצוא נבחרת גמישה יותר מבחינה טקטית מזו שלנו", הסביר המאמן הספרדי. "במהלך המשחק שינינו ארבעה מערכים שונים. לפעמים עם טרינקאו, לפעמים עם ברנרדו סילבה בכנף או באמצע, עם נונו מנדש בפנים או בחוץ. זה היופי בנבחרת הזו, אנחנו מסוגלים להסתגל לכל סיטואציה".

רוברטו מרטינס (IMAGO)רוברטו מרטינס (IMAGO)

מרטינס הדגיש כי הפנדל שהוחמץ לא שינה את התמונה בעיניו: "השוער האירי עשה עבודה טובה, זה חלק מהמשחק. מה שחשוב לי זה איך הגבנו, לא איבדנו את הראש, המשכנו להאמין בדרך שלנו, ובסוף זה השתלם. המנטליות הזו, של שקט ושליטה גם ברגעים קשים, היא מה שמבדיל אותנו".

על השינוי ההתקפי שביצע כשבחר להכניס את רפאל ליאאו ולא את שיקו קונססאו או פוטה, הסביר המאמן: "ליאאו הוא שחקן שנותן עומק ורוחב, בעוד לשיקו ולפוטה יש פרופיל שונה לגמרי. היה לנו ברור מה אנחנו צריכים, לפתוח את המשחק על הקו. זה לא תמיד עבד מושלם מבחינת הביצוע, אבל זו הייתה החלטה טקטית נכונה".

את שער הניצחון כבש רובן נבש, שדיבר על התחושות אחרי המשחק: "זה השער הראשון שלי בנבחרת, והוא הגיע בדיוק ברוח של דיוגו ז'וטה. ירשנו ממנו את הרצון, את התשוקה. המשחק הזה היה חד צדדי, מול יריבה שסוגרת את הרחבה שלה, והיינו חייבים סבלנות. במחצית השנייה שיחקנו עם יותר שקט ויותר אמונה, וזה הביא את השער".

רובן נבש חוגג (IMAGO)רובן נבש חוגג (IMAGO)

מרטינס עצמו הוסיף מחמאה לנבש והזכיר את חברו: "זה היה שער בסגנון של ז’וטה. הכוח והרוח שלו איתנו, והוא מהווה השראה לנבחרת הזו. ניצחנו בזכות הנבחרת כולה, לא רק ההרכב הפותח. זו הייתה תצוגה של בגרות, של שליטה ושל אמונה. אם נמשיך כך, נגיע למונדיאל עם אותה מחויבות שראינו הערב".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */