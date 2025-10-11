הערבויות הוגשו, הגליל תשחק בליגת העל

לאחר שהשתתפות הפועל גליל עליון בליגת העל עמדה בספק עקב אי הגשת ערבויות, היום (שבת) הן הוגשו והמועדון מהצפון יפתח את העונה בליגה הבכירה.

במאמצים של הרגע האחרון למנוע ירידת ליגה, נשיא המועדון זוהר לבקוביץ נענה לבקשת הנהלת גליל עליון, ובפגישה דחופה שהתקיימה אמש יחד עם יו"ר המועדון ונציג הספונסרים עמרי מייסטר, הגיעו להבנות על העמדת ערבות אישית ובכך תוכל הקבוצה לפתוח את העונה בליגת העל.



מאז שהקבוצה עלתה לליגת העל, יזם ההייטק לבקוביץ, יליד קיבוץ דפנה תומך בקבוצה מהצפון. הוא אמר:"בימים של שיקום אחרי המלחמה, הצפון עדיין מתקשה להתאושש. אני מרגיש תחושת שליחות לדאוג לאחד הסמלים החשובים באיזור, שימשיך להתקיים ולהוות מנוע צמיחה למצוינות, ערכים וספורט. מגיע לתושבי הגליל לחזור לחיים נורמליים".

גוני יזרעאלי (רועי כפיר)

כזכור, לבקוביץ' הודיע על סיום דרכו בקבוצה באפריל האחרון, ועקב כך הקבוצה לא הגישה ערבות לתקציב של העונה, ולכן דרשה הבקרה התקציבית ערבות עד שלשום ב-12:00 בצהריים ואם לא, תורד הקבוצה לליגה הלאומית. המועדון ביקש הארכה עד היום ב-21:00 וזו ניתנה לו. כעת נמצא הפתרון והפועל גליל עליון תפתח את העונה בליגת העל, כשמחר תארח במחזור הראשון (16:30, כפר בלום), את הפועל העמק.