יום שבת, 11.10.2025 שעה 20:12
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00בני הרצליה
00-00הפועל ירושלים
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00עירוני רמת גן
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל חולון
00-00מכבי ראשל"צ
00-00מכבי רעננה
00-00אליצור נתניה

הערבויות הוגשו, הגליל תשחק בליגת העל

פרסום ראשון: זוהר לבקוביץ', שתומך בקבוצה מאז עלתה לליגת העל, הסכים להעמיד ערבות לתקציב הקבוצה: "מגיע לתושבי הגליל לחזור לחיים נורמליים"

|
זוהר לבקוביץ' (פרטי)
זוהר לבקוביץ' (פרטי)

לאחר שהשתתפות הפועל גליל עליון בליגת העל עמדה בספק עקב אי הגשת ערבויות, היום (שבת) הן הוגשו והמועדון מהצפון יפתח את העונה בליגה הבכירה.

במאמצים של הרגע האחרון למנוע ירידת ליגה, נשיא המועדון זוהר לבקוביץ נענה לבקשת הנהלת גליל עליון, ובפגישה דחופה שהתקיימה אמש יחד עם יו"ר המועדון ונציג הספונסרים עמרי מייסטר, הגיעו להבנות על העמדת ערבות אישית ובכך תוכל הקבוצה לפתוח את העונה בליגת העל.

מאז שהקבוצה עלתה לליגת העל, יזם ההייטק לבקוביץ, יליד קיבוץ דפנה תומך בקבוצה מהצפון. הוא אמר:"בימים של שיקום אחרי המלחמה, הצפון עדיין מתקשה להתאושש. אני מרגיש תחושת שליחות לדאוג לאחד הסמלים החשובים באיזור, שימשיך להתקיים ולהוות מנוע צמיחה למצוינות, ערכים וספורט. מגיע לתושבי הגליל לחזור לחיים נורמליים". 

גוני יזרעאלי (רועי כפיר)גוני יזרעאלי (רועי כפיר)

כזכור, לבקוביץ' הודיע על סיום דרכו בקבוצה באפריל האחרון, ועקב כך הקבוצה לא הגישה ערבות לתקציב של העונה, ולכן דרשה הבקרה התקציבית ערבות עד שלשום ב-12:00 בצהריים ואם לא, תורד הקבוצה לליגה הלאומית. המועדון ביקש הארכה עד היום ב-21:00 וזו ניתנה לו. כעת נמצא הפתרון והפועל גליל עליון תפתח את העונה בליגת העל, כשמחר תארח במחזור הראשון (16:30, כפר בלום), את הפועל העמק.

