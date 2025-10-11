סשה אוברדוביץ' מונה למאמן הכוכב האדום

לאחר שפתחה את העונה עם מספר הפסדים רצופים שהובילו לפיטוריו של אקס מכבי תל אביב, יאניס ספרופולוס, הכוכב האדום בלגרד הכריזה בשבת על מאמנה החדש, סשה אוברדוביץ’, שחוזר לקדנציה שנייה במועדון.

המאמן הסרבי עמד על הקווים של המועדון בשנת 2020, וכשחקן בילה חלק משמעותי מקריירת המשחק שלו עם הכוכב, כאשר לבש את חולצת הקבוצה מבלגרד בשלוש קדנציות שונות.

קבוצתו האחרונה של אוברדוביץ’ הייתה מונאקו, שם רשם מספר הישגים היסטוריים לפני שעזב את המועדון מהנסיכות. כאמור, אתמול רשמה קבוצתו החדשה את ניצחונה הראשון במסגרת היורוליג לעונת 2025/26, לאחר שגברה על פנרבחצ’ה.