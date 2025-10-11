ה-CAS קבע: האיגוד העולמי יצטרך לספק הסבר

בעקבות הגשת העתירה של איגוד ההתעמלות בישראל אמש, ה-CAS הודיע היום (שבת) כי איגוד ההתעמלות העולמי יצטרך לספק הסברים מדוע נבחרת ישראל הורחקה מאליפות העולם בהתעמלות מכשירים שתתקיים בג'קרטה שבאינדונזיה ואיך הוא הסכים לכך.

בית הדין הבין-לאומי העליון לספורט הודיע לאיגוד ההתעמלות העולמי כי הוא קיבל את עתירת האיגוד הישראלי וכי הוא נדרש להשיב לה עד ליום שני בשעה 15:00 שעון ישראל. כלומר, ה-FIG יצטרך לספק כתב הגנה ולהסביר מדוע נבחרת ישראל נמצאת מחוץ לאליפות העולם בהתעמלות מכשירים, בניגוד לכל המדינות האחרות.

כזכור, עו״ד דליה בושינסקי פנתה ל-CAS אמש עם עתירה נגד החלטת האיגוד העולמי, שלמעשה מאפשרת למארגנים באינדונזיה להדיר מאליפות העולם את נבחרת ישראל, לאחר שממשלת אינדונזיה הודיעה כי לא תנפיק ויזות לחברי המשלחת ולא תאפשר להם להיכנס למדינה ולהתחרות תחת דגל ישראל. כל זאת, בניגוד לתקנון ולהחלטות קודמות של האיגוד העולמי, כמו גם בניגוד גמור לאמנה האולימפית שדורשת שוויון הזדמנויות לכל המתעמלים באשר הם ללא הבדל בין דת, גזע, מין או מוצא.

עו"ד דליה בושינסקי (מערכת ONE)

האיגוד הישראלי ביקש מה-CAS לבטל את אליפות העולם או לחילופין להעתיק אותה למדינה ניטרלית אחרת שתסכים לארח את כל המשלחות, בהתאם לתקנונים ולמוסכמות, כך שגם נבחרת ישראל תוכל לקחת חלק באירוע היוקרתי.

הדרישה להגשת כתב ההגנה ביום שני, בזמן שהמתעמלים מכל העולם כבר יתחילו לנחות באינדונזיה ולהתכונן לתחרות, עלולה להוביל לדרמה של ממש, משום שתחרות תיפתח שישה ימים לאחר מכן. ה-CAS אף ביקש את הסכמת האיגוד העולמי להליך מזורז בבית הדין הבין-לאומי לספורט, כלומר לקיים דיונים ללא צורך בהתייצבות פיזית אלא באמצעות שיחות וידאו, ואם זה אכן יקרה וב-CAS יקבלו את עמדתה של ישראל - התחרות תבוטל כאשר מאות מתעמלים כבר שוהים באינדונזיה.

אגב, המארגנים באינדונזיה בטוחים כי התחרות תתקיים במועד המקורי שנקבע לה, ללא הישראלים. גם העובדה שהוועד האולימפי הבינלאומי לא גינה את החלטתם מעודדת אותם. אלא שייתכן כי דווקא הדיון ב-CAS יהרוס את החגיגה של המקומיים, אם טענותיה של ישראל אכן יתקבלו בפסיקתו. האם אליפות העולם תיעצר?