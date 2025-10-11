יום שבת, 11.10.2025 שעה 15:55
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

ה-CAS קבע: האיגוד העולמי יצטרך לספק הסבר

בית הדין הבין-לאומי העליון לספורט הודיע: איגוד ההתעמלות העולמי יצטרך להסביר מדוע ישראל מחוץ לאליפות העולם בהתעמלות מכשירים ואיך הסכים לכך

|
נבחרת ישראל באקרובטיקה (באדיבות איגוד ההתעמלות בישראל)
נבחרת ישראל באקרובטיקה (באדיבות איגוד ההתעמלות בישראל)

בעקבות הגשת העתירה של איגוד ההתעמלות בישראל אמש, ה-CAS הודיע היום (שבת) כי איגוד ההתעמלות העולמי יצטרך לספק הסברים מדוע נבחרת ישראל הורחקה מאליפות העולם בהתעמלות מכשירים שתתקיים בג'קרטה שבאינדונזיה ואיך הוא הסכים לכך. 

בית הדין הבין-לאומי העליון לספורט הודיע לאיגוד ההתעמלות העולמי כי הוא קיבל את עתירת האיגוד הישראלי וכי הוא נדרש להשיב לה עד ליום שני בשעה 15:00 שעון ישראל. כלומר, ה-FIG יצטרך לספק כתב הגנה ולהסביר מדוע נבחרת ישראל נמצאת מחוץ לאליפות העולם בהתעמלות מכשירים, בניגוד לכל המדינות האחרות.

כזכור, עו״ד דליה בושינסקי פנתה ל-CAS אמש עם עתירה נגד החלטת האיגוד העולמי, שלמעשה מאפשרת למארגנים באינדונזיה להדיר מאליפות העולם את נבחרת ישראל, לאחר שממשלת אינדונזיה הודיעה כי לא תנפיק ויזות לחברי המשלחת ולא תאפשר להם להיכנס למדינה ולהתחרות תחת דגל ישראל. כל זאת, בניגוד לתקנון ולהחלטות קודמות של האיגוד העולמי, כמו גם בניגוד גמור לאמנה האולימפית שדורשת שוויון הזדמנויות לכל המתעמלים באשר הם ללא הבדל בין דת, גזע, מין או מוצא.

עו"ד דליה בושינסקי (מערכת ONE)עו"ד דליה בושינסקי (מערכת ONE)

האיגוד הישראלי ביקש מה-CAS לבטל את אליפות העולם או לחילופין להעתיק אותה למדינה ניטרלית אחרת שתסכים לארח את כל המשלחות, בהתאם לתקנונים ולמוסכמות, כך שגם נבחרת ישראל תוכל לקחת חלק באירוע היוקרתי.

הדרישה להגשת כתב ההגנה ביום שני, בזמן שהמתעמלים מכל העולם כבר יתחילו לנחות באינדונזיה ולהתכונן לתחרות, עלולה להוביל לדרמה של ממש, משום שתחרות תיפתח שישה ימים לאחר מכן. ה-CAS אף ביקש את הסכמת האיגוד העולמי להליך מזורז בבית הדין הבין-לאומי לספורט, כלומר לקיים דיונים ללא צורך בהתייצבות פיזית אלא באמצעות שיחות וידאו, ואם זה אכן יקרה וב-CAS יקבלו את עמדתה של ישראל - התחרות תבוטל כאשר מאות מתעמלים כבר שוהים באינדונזיה.

אגב, המארגנים באינדונזיה בטוחים כי התחרות תתקיים במועד המקורי שנקבע לה, ללא הישראלים. גם העובדה שהוועד האולימפי הבינלאומי לא גינה את החלטתם מעודדת אותם. אלא שייתכן כי דווקא הדיון ב-CAS יהרוס את החגיגה של המקומיים, אם טענותיה של ישראל אכן יתקבלו בפסיקתו. האם אליפות העולם תיעצר?

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */