כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

"נהיה במשחק הבא של מכבי חיפה בסמי עופר"

אופיר אנגרסט, אחיו של מתן שחטוף בעזה, לא ידע את נפשו משמחה עקב החדשות על שובו ושר לו באולפן: "יום חג, מזמינים את כל המדינה לחגוג אצלנו". צפו

|
אופיר אנגרסט ואביו חגי (צילום מסך)
אופיר אנגרסט ואביו חגי (צילום מסך)

מתן אנגרסט, אוהד מושבע של מכבי חיפה, עתיד לחזור בקרוב משבי החמאס אחרי למעלה משנתיים. משפחתו שחוותה סיוט באותו פרק זמן מאז שנחטף הגיעה לאולפן חדשות 12, כשאחיו אופיר היה נרגש במיוחד מכך שמתן ישוב למשחקי הירוקים בסמי עופר.

אופיר אנגרסט אמר: "אני בשנתיים האחרונות נשארתי על הרשמיות והרצינות, אבל די, היום זה יום חג וחוגגים עם הצעיף הירוק כי מתן יחזור לסמי עופר למשחקים של מכבי חיפה ואני רוצה לשיר עכשיו עד המנהרות ועד איפה שהוא לא נמצא, שישמע אותנו ויידע שבמשחק הבא כבר נהיה עם הצעיף הירוק ונהיה במשחק”.

“אנחנו מזמינים את כל אוהדי מכבי חיפה", המשיך אופיר, ואביו חגי אמר: “מזמינים את כל המדינה, לא רק את אוהדי מכבי חיפה”. אופיר המשיך: “מזמינים את כולם לחגוג, הולכים להצית את כל השכונה בעשן ירוק של מכבי חיפה”. צפו ברגע המרגש ובשירה של משפחתו של מתן אנגרסט, באדיבות חדשות N12.

