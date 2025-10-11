יום שבת, 11.10.2025 שעה 07:29
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

בלי מסי ומסטנטואונו: 0:1 לארגנטינה על ונצואלה

לו סלסו כבש את השער היחיד במשחק שממנו אי אפשר להסיק שום מסקנות. חוסר דיוק והיעדרויות הפרעוש מנעו חגיגה אמיתית מאלופת העולם. 58 דקות לאנדרדה

|
חוליאן אלברס (IMAGO)
חוליאן אלברס (IMAGO)

בלי ליאו מסי, או במילים אחרות, בלי קסם ובלי צבע, נבחרת ארגנטינה סיימה את המבחן הראשון שלה לפני המונדיאל עם ניצחון חיוור. היעדרו של הקפטן, יחד עם הנסיבות הצפויות של משחק ידידות מול יריבה נחותה בהרבה, מנעו מהנבחרת של ליונל סקאלוני לנצל את אין ספור המצבים שיצרה והחמיצה במשחק שבו שחקן מכבי תל אביב קרווין אנדרדה שיחק 58 דקות.

לפני פתיחת המשחק עמדו שחקני ונצואלה וארגנטינה לדקת דומייה לזכרו של מיגל אנחל רוסו. לאחר הרגע המרגש, הכדור החל להתגלגל. ההזדמנויות הראשונות הגיעו מהרגליים של ליאנדרו פארדס, קשר בוקה ג’וניורס, שהציג רפרטואר של מסירות ארוכות לשטחים שיצרו סכנה ממשית.

כבר בדקה ה־18 נרשמה ההזדמנות הגדולה הראשונה במשחק: ניקו פאס קיבל את הכדור על סף הרחבה ובחר לבעוט ברגלו הימנית, החלשה יותר. הבעיטה המדויקת והחזקה שלו פגעה בקורה לאחר שהשוער קונטררס הצליח להטות אותה קלות.

כעבור חצי שעה, ארגנטינה הבקיעה. לו סלסו קיבל מסירה נהדרת מלאוטרו, ובבעיטה ברגל שמאל מצא את הפרצה בחומה האנושית שנקראת חוסה קונטררס, בפעם הראשונה והיחידה. סקאלוני, שלא ישב עד אותו רגע, מחא כפיים בהקלה. שניות קודם לכן, מרקס החמיץ שער ודאי בצד השני, מטרים ספורים מהשער, כשדיבו מרטינס כבר נכנע.

המחצית הראשונה הסתיימה ללא אירועים נוספים. סקאלוני, שהיה מרוצה מהתוצאה, הרשה לעצמו לערוך ניסוי ולמקם את ניקו גונסאלס כמגן שמאלי עם פתיחת המחצית השנייה. על אף השינוי המסקרן, תסריט המשחק נותר זהה, וארגנטינה המשיכה במונולוג, הפעם עם לאוטרו מרטינס בולט במיוחד, אך חסר מזל בניסיונותיו למצוא את הרשת באצטדיון הארד רוק. שבע הזדמנויות ברורות, אחת אחרי השנייה, נעצרו כולן בידיו של השוער הוונצואלי המצוין.

בדקות הסיום ניתנה לשתי הנבחרות ההזדמנות לערוך התאמות קלות. סקאלוני דחס את מרכז השדה, מה שהוביל ליכולת חיבור טובה יותר בין השחקנים. במקטע האחרון של המשחק החמיצו הארגנטינאים אינספור מצבים, ג'וליאנו סימאונה, לאוטרו במספר הזדמנויות, ומק-אליסטר, כולם יכולים להעניק מעט טעם נוסף ל־0:1 הדלוח, אך נתקלו בשוער קונטררס, שהציג תצוגה הרואית ומנע מהתוצאה לברוח.

המשחק הסתיים עם נבחרת ארגנטינה נחושה, אך ללא עוד שער המצופה. ניצחון דחוק לנבחרת שהתגעגעה לכוכבים המרכזיים שלה, מסי ומסטנטואונו. הבאה בתור היא פורטו ריקו, ועם חזרתו של הקפטן הגדול, אלופת העולם תקווה להשיב את הברק, ובעיקר, לחזור לנצח וללמוד הרבה יותר מהפעם הזו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */