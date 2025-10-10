"זה היה שיעור לחיים": גיא אסולין בראיון בספרד

גיא אסולין הצטרף לברצלונה בשנת הנערים א׳, ולמרות שהצליח לערוך הופעת בכורה לא רשמית בקבוצה הבוגרת, הוא תמיד יישא בליבו את המשאלה להישאר ברמה הגבוהה ביותר ולשחק במועדון חלומותיו. בראיון ל’ספורט’ הישראלי הסביר מה השתבש.

אתה זוכר איך התחלת בברצלונה?

"הכול התחיל במחנה אנדורה, שם מר מרטינס וילאסקה ראה אותי והוא היה זה שהמליץ עליי לברצלונה. התחלתי בקבוצת נערים ב׳ בהדרכת פראן סאנצ׳ס. כבר אז הייתי אוהד של בארסה, והיה זה חלום גדול שלי להגיע לברצלונה ולשחק במועדון האדיר הזה".

האם ההסתגלות הייתה קלה?

"לא, זה היה מורכב מאוד כי השפה הייתה בעיה גדולה, וגם אנגלית לא דיברתי. התקשורת הייתה קשה. כשאתה מגיע לברצלונה בגיל 16 או 17, אנשים אמפתיים ועוזרים לך. אבל אני הגעתי בגיל 12, ובגיל הזה ילדים הולכים בדרכם, הייתי מאוד לבד ועברתי תקופה קשה".

הדור שלך היה מצוין. אילו שמות היית מדגיש?

"האמת שהייתה לנו קבוצה נהדרת. מונטויה, ברטרה, קרלס פלאנס, כריסטיאן טייו... היו שחקנים מצוינים ורבים הצליחו ברמה המקצוענית".

מרטין מונטויה (La Liga)

מי חשבת אז שיצליח?

"באותם ימים ראיתי את זה אחרת וחשבתי שכולם מאוד טובים וכולנו נצליח ברמה הגבוהה ביותר. עם השנים הבנתי שהצלחה תלויה בהרבה גורמים, ורובם לא תלויים בך. מהדור ההוא אני זוכר, למשל, את הגרמני דניס קרול, שהיה פלא פיזי ושחקן ממש טוב, ואיבדתי את העקבות שלו אחר כך, אבל הוא לא הצליח להגיע לפסגה".

פגשת גם את טיאגו אלקנטרה.

"יש לי איתו קשר מצוין. עד לא מזמן היינו נפגשים לעיתים קרובות באנגליה. אנחנו חברים טובים מאוד. יש לי זיכרונות נהדרים מהתקופה ששיחקנו יחד. הכול הלך לנו טוב וקיבלנו הרבה מחמאות. והתקדמנו מהר מאוד. אני זוכר שבעונה אחת עברתי מקדטים א׳, לנוער ב׳ ואז לבארסה ב׳".

טיאגו אלקנטרה (IMAGO)

איזה מאמן הותיר עליך את החותם הגדול ביותר?

"כולם היו מצוינים, ולמדתי מכולם הרבה. פראן סאנצ׳ס היה הראשון, סרחיו לוברה היה תובעני מאוד וחיובי. למדנו הרבה מגארסיה פימיינטה, ואז יצא לי לעבוד אצל גווארדיולה ולואיס אנריקה".

העונה שלך בבארסה ב׳ עם פפ הייתה מצוינת.

"נכון. זו הייתה עונה מדהימה. לפני שנה כולנו נפגשנו ויש לנו זיכרונות נפלאים מאותה עונה. שיחקנו כדורגל מצוין, עלינו ליגה, והאמת שאני שיחקתי מצוין".

כשגווארדיולה קודם לקבוצה הראשונה, דובר על כך שטיאגו וגיא יעלו יחד איתו. מה קרה?

"גם אני האמנתי בזה, אבל זה לא היה פשוט. חשבתי שאקבל את ההזדמנות שלי. דיברתי עם פפ והסברתי שעם לואיס אנריקה הדברים לא הולכים כמו בעונה הקודמת. אחר כך התחלתי לשחק יותר אצל לואיס אנריקה ושוב דיברתי עם פפ. לפני תחילת ההכנות, גווארדיולה נפגש איתי ואמר שהוא בונה עליי ושאתחיל לנסוע עם הקבוצה לסיבוב ולהתאמן בקדם־עונה. מצידו, הסוכן שלי נפגש עם צ׳יקי בגיריסטיין כדי לשאול למה לא מזמנים אותי, ואז גווארדיולה אמר לי שהייתי מתוכנן להיקרא לסגל, אבל בגלל הסוכן שלי והשאלה שלו הוחלט להחזיר אותי לקבוצת המילואים. זה היה שיעור לחיים. בנוסף, שיחקתי פחות אצל לואיס אנריקה, וזה הקשה עליי הרבה יותר".

גיא אסולין (תומר גבאי)

האם יש סיבות נוספות לכך שלא הצלחת בברצלונה?

"יש משהו שמעולם לא דיברתי עליו, והוא שאחרי פציעה חמורה בברך נאלצתי להסיר חלק משמעותי מהמניסקוס החיצוני. מעולם לא חזרתי להיות אותו שחקן, וסבלתי מכאבים קשים והתקשיתי להשלים משחקים. שיחקתי תוך כדי כאב, וזה השפיע עליי ועיכב את הקריירה שלי. גם עברתי למנצ׳סטר סיטי, וזו לא הייתה בחירה טובה. בשנים ההן, כשהגעתי למועדונים, לפעמים לא החתימו אותי כי בבדיקות הרפואיות ראו שהברך שלי נפגעה. אני חושב שזו הפציעה הכי גרועה שיש, יותר מקרע ברצועה צולבת. הייתי שחקן מאוד אקספלוסיבי, ולעולם לא הרגשתי שוב טוב. לא הסברתי את זה בזמן שהייתי שחקן, וחלק מהרופאים, כמו זה של סיטי, לא המליצו להחתים אותי. זה השפיע על השרירים, וסבלתי מהרבה פציעות שריר שהזיקו לי מאוד. פציעות השריר לא הגיעו מעצמן, אלא בגלל חוסר האיזון בין השרירים בשתי הרגליים שנגרם על ידי הברך. כיום, כשאני הולך לרופא והוא בודק את הברך, הוא אומר שהוא לא יודע איך הצלחתי להחזיק מעמד כל כך הרבה זמן, לשחק כדורגל. ומלבד הפציעה, ברור שגם אני טעיתי בכמה החלטות שקיבלתי".

היית רוצה לחזור לברצלונה?

"בוודאי. אני אוהד ענק של בארסה, וכמו שאמרתי לכם, הייתי אוהד עוד לפני ששיחקתי במועדון. אני לא יודע באיזה תפקיד, אבל הייתי רוצה לחזור. כיום אני מאמן שחקנים באקדמיות של מנצ׳סטר סיטי ומנצ׳סטר יונייטד, והייתי רוצה להתקדם כמאמן. אני מזדהה מאוד עם הסגנון של בארסה ועם הרעיון להשקיע בשחקני בית במקום להחתים שחקנים מחו״ל".

בילית שנים בברצלונה והתפתחת בלה מאסיה, אבל אתה חלק מ־Masia DNA לא רק בגלל המשחק שלך, אלא גם בגלל ההתנהגות והאופי הטוב שלך.

"אני מסכים לחלוטין עם זה. אני חושב שבברצלונה לא רק למדתי להיות קיצוני טוב, שחקן כדורגל טוב, אלא גם לימדו אותי ערכים וקודים שליוו אותי כל חיי. חינכו אותי ולימדו אותי לשמוח כשהחברים שלך מצליחים, ויש לי זיכרונות נהדרים ממה שלמדתי שם".