מכבי ת״א ניצחה את מכבי ראשל״צ, רמה״ש חגגה

המחזור הרביעי בליגת ווינר בכדוריד היה הדרמטי והמרתק ביותר מאז פתיחת עונת הכדוריד. מכבי תל אביב מנצחת את מכבי ראשון לציון ב"בית מכבי", 34:35, משער ניצחון בשניות הסיום של נועם סוסנה. החניכים של חן פומרנץ שומרים על מאזן מושלם של ארבעה ניצחונות, כאשר אלו של ג'ו מתתיה כבר רושמים הפסד שלישי.

סגנית האלופה, א.ס SGS רמת השרון, רושמת ניצחון ראשון בנחלת יהודה מאז פברואר 2022, כשהיא מרשימה וגוברת על האלופה הפועל ראשון לציון 29:38, הפסד בכורה לאדומים. המשמעות: שתי קבוצות עם ארבעה ניצחונות מוליכות, רמת השרון ומכבי תל אביב, כאשר בני הרצליה רושמת ניצחון שלישי בשלושה משחקים עם 33:35 על הפועל אשדוד, מחזיקת גביע המדינה שרושמת הפסד שני ברציפות.

בדרבי השפלה, עירוני רחובות ונס ציונה נפרדו בשוויון דרמטי, 35:35, כאשר עמרי נדלר השווה (בפנדל) בשניות האחרונות. נקודה ראשונה לשתיהן, כאשר מי שמשיגה את השתיים הראשונות שלה היום היא הפועל קריית אונו, שגברה בבירת הנגב 25:32 על באר שבע, שנותרה היחידה ללא נקודות.

המחזור החמישי יהיה מפוצל, והמשחקים של מכבי תל אביב (מול אנורתוזיס פמגוסטה בקפריסין) ושל מ.כ. יובלים חולון (מול פאוק סלוניקי ביוון) נדחו בשל השתתפותן בסיבוב השני של גביע אירופה. לפיכך, ביום שישי הבא א.ס. רמת השרון תפגוש לדרבי השרון את הרצליה. אשדוד תארח במפגש הדרומיות את באר שבע, ונס ציונה תפגוש את מכבי ראשון לציון. כאמור, ב-4 בנובמבר חולון תארח את רחובות, ומכבי תל אביב במשחק מסקרן מול הפועל ראשון לציון.