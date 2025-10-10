רוצה לאומית: 0:4 גדול לאחי נצרת על מגדל העמק

במזג אוויר נוח למדי ובעיצומו של חג הסוכות, התקיים לו המחזור החמישי בליגה א' צפון, כשזה יצא לדרך כבר אתמול (חמישי). מ.ס. טירה רשמה 0:3 חלק על מ.כ. צעירי טמרה, העולה החדשה, בעוד מכבי אתא ביאליק הסתפקה ב-0:2 על הפועל בני מוסמוס. יתר משחקי המחזור, התקיימו להם היום (שישי).

בין היתר, מבין המשחקים שהתקיימו היום, מכבי אחי נצרת התבססה במקום הראשון, לאחר שרשמה 0:4 על הפועל מגדל העמק, בזמן שגם הפועל ע. באקה אל גרבייה, שרודפת אחריה, נהנתה גם היא מניצחון, בדמות 1:2 על צעירי אום אל פאחם. השתיים ייפגשו בשישי לקרב צמרת מסקרן. הפועל אום אל פאחם לא מצליחה להשיג נקודות, כשהפעם הפסידה 2:1 להפועל בית שאן.

הפועל מגדל העמק – מכבי אחי נצרת 4:0

עודש מוקדם להכניס שמפניות למקרר, כמו שאומרים, אבל מכבי אחי נצרת נראית כקבוצה. לאחר שנתיים בליגה א', במועדון רוצים להחזיר הקבוצה הבוגרת למקומה הטבעי – הליגה הלאומית, ליגה מקצוענית. החבר'ה של עלאא סאיג היו עדיפים בהרבה ורשמו ניצחון ענק, בזכות שערים של אברהים אבו אחמד, חמזה מוואסי, ח׳אלד סלימאן ותאופיק דבאבסה.

שחקני הפועל מגדל העמק מוכנים (חג'אג' רחאל)

גם אלו של מכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)

חמזה מוואסי דוהר (חג'אג' רחאל)

איברהים אבו אחמד חוגג (חג'אג' רחאל)

שחקני מכבי אחי נצרת בעננים (חג'אג' רחאל)

שחקני מכבי אחי נצרת בטירוף (חג'אג' רחאל)

שחקני מכבי אחי נצרת מאושרים (חג'אג' רחאל)

חמזה מוואסי מוקף (חג'אג' רחאל)

להב דהן בפעולה (חג'אג' רחאל)

ספואן חילו מול סהר שטו (חג'אג' רחאל)

אכזבה בהפועל מגדל העמק (חג'אג' רחאל)

שחקני מכבי אחי נצרת בטירוף (חג'אג' רחאל)

אקסטזה במכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)

הפועל טירת הכרמל – הפועל עירוני כרמיאל 3:0

לאחר שרשמה ניצחון ענק בשבוע שעבר, הקבוצה של חנא פרהוד חוזרת אל הקרקע ומקבלת את ה"כאפה" שהייתה צריכה. עונה פשוטה זו לא הולכת להיות לקבוצה שעלתה ברגע האחרון על חשבונה של מ.ס. צעירי כפר כנא. החבר'ה של אורן פלאש טיילו לניצחון גדול, בזכות שערים של מחמוד חסאן, מוחמד פוקרא ועומרי וגנר.

הפועל בית שאן – הפועל אום אל פאחם 1:2

מאזנה של הפועל אום אל פאחם ממשיך לעמוד על מינוס 12 נקודות. מוחמד אגבארייה ושחקניו עמוק בבוץ, כשבעוד וקבוצות אחרות משיגות נקודות, האדומים, שבמשך שנים היו בלאומית, הרחק מאחור. מוחמד עואודה (45', 97') קבע את תוצאת המשחק. רועי מרדכי הבקיע ראשון, לאום אל פאחם, בשער שלא הועיל די. בית שאן מתרחקת מהקו האדום, אום אל פאחם בבעיה.

יתר משחקי המחזור

מ.ס. טירה – מ.כ. צעירי טמרה 0:3 (הבקיעו לטירה: סאלח ספיה, חסן חסן ואחמד מצרי)

הפועל בני מוסמוס – מכבי אתא ביאליק 2:0 (הבקיעו לאתא ביאליק: מוחמד אבו ראס ומוחמד מחאג'נה בשער עצמי)

מכבי נוג'ידאת – מכבי נווה שאנן 1:1 (הבקיע לנוג'ידאת: וחיד ח'ליל; הבקיע לנווה שאנן: ישי בוזורגי)

הפועל ע. באקה אל גרבייה – צעירי אום אל פאחם 1:2 (הבקיעו לבאקה אל גרבייה: סלים עמאש ומוחמד קעדאן; הבקיע לאום אל פאחם: מוחמד מחאמיד)

הפועל עירוני עראבה – עירוני נשר 2:2 (הבקיעו לעראבה: חסן מנאע ומחמוד סבאענה; הבקיעו לנשר: ספיר רזון ועזת חלאיילה)