יום שבת, 11.10.2025 שעה 08:59
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
00-00אוקלהומה ת'אנדר
00-00אורלנדו מג'יק
00-00אטלנטה הוקס
00-00אינדיאנה פייסרס
00-00בוסטון סלטיקס
00-00ברוקלין נטס
00-00גולדן סטייט ווריורס
00-00דאלאס מאבריקס
00-00דטרויט פיסטונס
00-00דנבר נאגטס
00-00וושינגטון וויזארדס
00-00טורונטו ראפטורס
00-00יוטה ג'אז
00-00יוסטון רוקטס
00-00לוס אנג'לס לייקרס
00-00לוס אנג'לס קליפרס
00-00מיאמי היט
00-00מילווקי באקס
00-00מינסוטה טימברוולבס
00-00ממפיס גריזליס
00-00ניו אורלינס פליקנס
00-00ניו יורק ניקס
00-00סן אנטוניו ספרס
00-00סקרמנטו קינגס
00-00פורטלנד בלייזרס
00-00פילדלפיה 76'
00-00פיניקס סאנס
00-00שארלוט הורנטס
00-00שיקגו בולס
00-00קליבלנד קאבלירס

9 לשרף, 11 לוולף: פיניקס גברה על ברוקלין בסין

הפורוורד החטיא סל ניצחון וקבוצתו נכנעה 132:127 בהארכה לסאנס, אך בלט עם 3 אס' ו-5 ריב'. שרף היה טוב גם כן במשחק הראשון של השניים עם קבוצת NBA

|
בן שרף (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)
בן שרף (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)

אחרי שברוקלין נטס חגגה די בקלות על הפועל ירושלים, היום (שישי) הקבוצה ערכה משחק הכנה ראשון מול קבוצת NBA, כשפגשה את פיניקס סאנס בהתמודדות ששוחקה בסין בקדם העונה. המפגש היה מותח ומעניין, ונגמר בהארכה שם הסאנס רשמו 127:132, זאת אחרי שדני וולף החטיא סל ניצחון על הבאזר ואחרי שפיניקס הייתה בפיגור 18.

מבחינתנו כל העיניים הולכות לשני שחקנים במיוחד, ואלו כמובן בן שרף ודני וולף. אז הרכז פתח נגד ירושלים, והפעם עלה מהספסל כשנראה שהמאמן ג’ורדי פרננדס בוחן את כל האופציות שלו. בכל מקרה, שרף שיחק בסך הכל 19 דקות, קלע 9 נקודות, לא מסר אסיסט, לקח ריבאונד אחד, רשם חטיפה אחת, וקלע 2 מ-5 ל-2, 0 מ-2 ל-3, 5 מ-6 מהקו ואיבד שני כדורים.

דני וולף שיחק 14 דקות ורשם 11 נקודות, 3 אסיסטים, 5 ריבאונדים וחטיפה אחת, עם 3 מ-5 ל-2, 1 מ-1 לשלוש ו-4 מ-4 מהקו. המשחק הביא אליו לא מעט מפורסמים בעקבות כך ששוחק בסין. יאו מינג, גדול שחקני סין ב-NBA בכל הזמנים, נכח, כמו גם שאקיל, דוויין ווייד, ג’רמי לין, דייויד בקהאם וג’קי צ’אן. מי שהיה מעל כולם בברוקלין היה קאם תומאס, שקלע 22 נקודות ב-24 דקות.

דני וולף (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)דני וולף (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)

שרף ו-וולף גם פגשו לראשונה כוכבים בסדר גודל עולמי, כששיחקו למשל נגד דווין בוקר שפתח בשורות פיניקס ואף קלע 18 נקודות. מי שעוד שיחקו בסאנס היו דילון ברוקס ונייג’ל הייז דייויס, שכיכב בגדול והוביל את פנרבחצ’ה לזכייה אדירה ביורוליג, מה שהוביל אותו לחוזה ל-NBA.

המשחק הבא של ברוקלין, בן שרף ודני וולף יהיה מול לא אחרת מאשר פיניקס, ושוב בסין, כאשר הכל תוכנן לכך ששתי הקבוצות ייפגשו פעמיים במדינה שבאסיה. לאחר מכן יחכה לשני הישראלים ולקבוצה מניו יורק משחק נוסף בקדם העונה נגד טורונטו.

