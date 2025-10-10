"התכוננתי חודשים לאליפות העולם, זה מאכזב"

בעקבות ההודעה של איגוד ההתעמלות העולמי כי לא יונפקו לחברי נבחרת ישראל ויזות לאליפות העולם, אלוף העולם המכהן בתרגיל הקרקע, ארטיום דולגופיאט, נותר מאוכזב. בימים האחרונים הוא עבד קשה באימונים כדי להגיע לאינדונזיה ולהופיע תחת דגל ישראל, אך ההחלטה של המארגנים מנעה זאת ממנו.

ארטיום דולגופיאט אמר ל-ONE בהתבטאות ראשונה: "התכוננתי לתחרות הזו ואני מרגיש מוכן, היו לי כמה חודשים של הכנות אינטנסיביות - וזה מאכזב לדעת שלא אוכל להגיע אליה. זה מבאס במיוחד שמודיעים לנו ממש ברגע האחרון מודיעים שלא רוצים אותנו בתחרות".

האלוף האולימפי מטוקיו 2020 וסגן האלוף אולימפי מפאריס 2024 הוסיף: "אני לא יודע מה הסיבה שאוסרים עלינו להגיע, כנראה שמפחדים על הביטחון שלנו. לצערי יש פה כנראה עניין פוליטי, אני מנסה פחות לחשוב על זה כי אני לא אוהב להיכנס לדברים האלה ואני מתרחק מהפוליטיקה ומתרכז רק בספורט. זה מבאס אותי, אבל אין לי מה לעשות, זו ההחלטה שלהם וחבל. אני מקווה שזה לא יקרה יותר להבא".

ארטיום דולגופיאט. חסרונו זו פגיעה ברמה העולמית (רדאד ג'בארה)

מעבר לעניין הפוליטי, הדרת נבחרת ישראל מאליפות העולם פירושה פגיעה גם ברמה העולמית, משום שדולגופיאט הוא בין המובילים ביותר בעולם בתרגיל הקרקע. למתעמל הישראלי יש שלוש מדליות מהתחרות הזו, אותן הוא השיג בשנים האחרונות, וכעת מונעים ממנו להופיע בה ולהיאבק על מדליה נוספת.

גורם באיגוד ההתעמלות הישראלי תקף את האינדונזים ואמר: "אם ארטיום דולגופיאט לא באליפות העולם רק בגלל שהוא ישראלי - זה כמו שיאסרו על ליאו מסי להיכנס למונדיאל רק בגלל שהם לא אוהבים את ארגנטינה. זו פגיעה חמורה בהתעמלות העולמית".