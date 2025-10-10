העולה האחרון: מדבדב בחצי גמר טורניר שנחאי

טורניר המאסטר בשנגחאי המשיך היום (שישי) עם שני משחקי רבעי הגמר הנוספים, זאת לאחר המפגשים של אתמול. במוקד – דניל מדבדב ניצח 0:2 את אלכס דה מינאור והעפיל לחצי הגמר

המשחק הבטיח הרבה בין המדורג 18 לבין המדורג 7, כאשר אלכס דה מינאור לא הפסיד מערכה אחת בכל הטורניר, אך היום הוא הפסיד פעמיים למדבדב, שהיה טוב יותר ולמרות שזה היה צמוד, הרוסי הצליח לנצח 4:6, 4:6 את האוסטרלי ולעלות לארבעת האחרונים.

בחצי הגמר הוא יפגוש את ארתור רינדרקנך, המדורג 54 בעולם, שהצליח להפתיע את פליקס אוגר אליאסים המדורג 13, כאשר תוך פחות משעה וחצי, ניצח 0:2 במערכות (3:6 ו-4:6) וכאמור העפיל לחצי הגמר, שם מצפה לו משחק לא קל.