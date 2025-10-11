"על הרדאר של כולן": צ'מה אנדרס פורח בגרמניה

לפני כמה חודשים בלבד חווה צ’מה אנדרס את אליפות העולם למועדונים, מבלי לדעת שהוא למעשה מסיים את דרכו בריאל מדריד. מה שאז נראה כמו סיום תקופה, עזיבה "כפויה" בחיפוש אחר דקות משחק שיאפשרו אולי לחזור בעתיד, הפך כעת להתחלה הטובה ביותר האפשרית. צעד אמיץ אל הלא נודע, אחרי שלא קיבל ולו דקה אחת במשחקיו הראשונים של צ’אבי אלונסו כמאמן. שחקן האקדמיה היה אהוב ומוערך, אבל התחרות הייתה אכזרית.

בקיץ, ריאל מדריד החליטה למכור 50% מזכויותיו של השחקן לשטוטגרט תמורת כ־3 מיליון אירו, מהלך לטווח ארוך, לפי הנוסחה המוכרת של המועדון, שמאפשרת להעניק חיים לשחקניה הצעירים מבלי לאבד שליטה על עתידם. צ’מה קיבל את האתגר בלי להסס, ונפרד מהמקום בו שיחק 7 שנים, פרידה שהתאפיינה בתערובת של התרגשות ותחושת ריחוף. היום, הילד עם המבט השקט והאופי המאופק הפך לאחת מהסנסציות הגדולות של הבונדסליגה.

עתיד שמתחיל עכשיו

הקשר האחורי בן ה־20 מוולנסיה פרץ בענק בכדורגל הגרמני. הבנת המשחק שלו, הבשלות הטקטית והאישיות שהוא מפגין על המגרש שמו אותו על הרדאר של כמה מהמועדונים הבולטים אירופה. מעל הכל, הוא כבש את לב המאמן ואת הקהל, שכבר שר את שמו ביציעים. בתוך חודשים ספורים בלבד הפך צ’מה לשחקן קבוע בהרכב. "אני מנסה להסתגל לדרישות של המאמן, שהן שונות ממה שהכרתי. אני לומד, משתפר, ומנסה להפוך לשחקן שלם יותר", הודה לאחרונה בראיון.

צ'מה אנדרס (IMAGO)

בשמונה משחקים רשמיים בלבד (בונדסליגה, הליגה האירופית והגביע), רשם כ־400 דקות משחק, כבש שער אחד והתבסס כשחקן הרכב. הסטטיסטיקה שלו מרשימה: 88.5% דיוק במסירות, 66.7% הצלחה במאבקים, ו־17 חילוצי כדור עד כה. "אני מנסה להיות התקפי יותר. החוזקה שלי היא ההגנה, חטיפות וכיסוי, אבל מבחינה התקפית הבנתי שחסרה לי הערמומיות הדרושה כדי לפרוץ קדימה", סיפר.

מעבר לנתונים, ההשפעה שלו ניכרת בבשלות שבה הוא מפרש את המשחק. סגנונו משדר רוגע, איזון ודיוק, תכונות שסותרות את גילו הצעיר ואת תקופת ההסתגלות הקצרה שלו לליגה תובענית. הפיזיות המרשימה שלו (1.90 מטר) והאינטליגנציה הטקטית מאפשרות לו לשלוט במאבקים, לחלץ כדורים ולבנות התקפות באחריות. לא פלא שכבר החלו להשוות אותו, בזהירות, לרודרי.

"להיות מושווה לשחקן ברמה כזו זה מדהים. פיזית אנחנו די דומים, וגם בסגנון המשחק יש קווים משותפים, אבל השוואות בכדורגל אף פעם לא בריאות", אמר בצניעות.

צ'מה כבר מושווה אליו. רודרי (IMAGO)

ריאל מדריד שומרת שליטה

היכולת המרשימה שלו לא נעלמה גם מעיני ההתאחדות הספרדית. המאמן לואיס דה לה פואנטה סימן אותו עוד מימי הנבחרות הצעירות, וכעת צ’מה כבר חלק מהדור החדש של נבחרת ספרד עד גיל 21. גם באירופה שומרים עליו עין, כמה מועדונים עוקבים אחריו מקרוב.

בינתיים, ריאל מדריד, ששומרת שליטה מלאה על עתידו, נהנית לראותו מתפתח. אם תרצה לרכוש אותו מחדש, תוכל לעשות זאת תמורת כ־13 מיליון אירו בלבד (הסעיף יעלה ל־16 מיליון ב־2027, וייתכן שיעלה אף יותר ב־2028). במקרה שקבוצה אחרת תגיש הצעה רצינית על השחקן, שטוטגרט מחויבת להודיע לריאל מדריד כדי שתוכל להשוות את ההצעה או לשלם 50% מהעסקה. עסקה משתלמת לכל הצדדים, בעוד הילד מספרד ממשיך לצעוד בצעדי ענק בדרכו להפוך לכוכב אמיתי.