ליגה איטלקית 25-26
156-126נאפולי1
152-76רומא2
133-96מילאן3
128-176אינטר4
125-96יובנטוס5
105-116אטאלנטה6
105-96בולוניה7
95-76קומו8
98-86ססואולו9
98-76קרמונזה10
86-66קליארי11
89-66אודינזה12
77-106לאציו13
57-36פארמה14
510-56לצ'ה15
513-56טורינו16
38-46פיורנטינה17
39-26ורונה18
29-36גנואה19
210-36פיזה20

הזוי: דיבוק אוריגי מרוויח יותר ממודריץ' במילאן

הבלגי שהגיע מליברפול מרוויח יותר מהכוכב הקרואטי וגם מראביו, ועדיין מחזיק בחוזה פעיל במילאן, אף שהופעתו האחרונה במדי הרוסונרי הייתה ב-2023

|
לוקה מודריץ' (IMAGO)
לוקה מודריץ' (IMAGO)

בקיץ 2022 הכריזה מילאן על צירופו של דיבוק אוריגי – חלוץ מהיר ובעל ניסיון בליל, בליברפול ובמועדונים נוספים. הרוסונרי החתימו אותו כשחקן חופשי על חוזה לארבע שנים בשכר של 4 מיליון אירו נטו לעונה (כ־5.2 מיליון אירו ברוטו בשנה). באוגוסט אותה שנה ערך הבכורה שלו בניצחון על אודינזה, כשנכנס כמחליף של רפאל לאו. את שער הבכורה שלו כבש באוקטובר 2022 מול מונצה, אך לאחר מכן נכנס לתקופת פציעה ממושכת, לפני ששב וכבש את שערו השני והאחרון במדי מילאן ב־29 בינואר 2023 נגד ססואולו.

בשנה שלאחר מכן, כדי לאפשר לו המשכיות, הושג הסכם השאלה עם נוטינגהאם פורסט, אך גם החוויה הזו הסתיימה בכישלון צורם. למעשה, אוריגי חזר למילאנו, והמועדון הודיע כי ישובץ בקבוצת המילואים Milano Futuro. עם זאת, החלוץ מעולם לא הופיע לאימונים. הוא התאמן בנפרד בין פירנצה לרומא לתקופה מסוימת, ונעלם לחלוטין, גם מהרשתות החברתיות.

חלפו הימים שבהם זכה בליגת האלופות עם ליברפול, אך הבעיה האמיתית של מילאן היא אחרת לגמרי: חוזהו של אוריגי עדיין בתוקף, ולכן הוא ממשיך להרוויח שכר גבוה למרות שאינו חלק מהסגל ואינו משחק כלל. שכרו, ללא בונוסים, גבוה אפילו מזה של לוקה מודריץ’ ואדריאן ראביו.

דיבוק אוריגי (רויטרס)דיבוק אוריגי (רויטרס)

הופעתו הרשמית האחרונה של אוריגי במדי מילאן הייתה ב־28 במאי 2023, בהפסד 4:0 ליובנטוס בליגה האיטלקית. רק בקיץ האחרון חזר הנושא של ביטול חוזהו לשולחן. ביוני נראה השחקן במתחם האימונים של המועדון לצורך דיון בנושא, אך הצדדים לא הצליחו להגיע להסכמה.

הוחלט כי ייפגשו שוב בינואר 2026 כדי לנסות להגיע להסדר סופי, לפני שייווצר מצב מביך נוסף ביוני 2026, שבו החוזה יסתיים מעצמו לאחר ארבע שנים ללא תרומה מקצועית. כך נמשכת סיטואציה חסרת היגיון שלא מועילה לשום צד: עבור מילאן נטל כלכלי מיותר, ועבור אוריגי קיפאון מקצועי מוחלט. מה יעלה בגורל הקריירה שלו אחרי כל זה?

