יום שישי, 10.10.2025 שעה 13:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

נבדקה אופציית צירופו של כהן להפועל פתח תקווה

נעשו ניסיונות לשדך את הקשר, שנחשב לשחקן חופשי, למלאבסים. כרגע: פערים כספיים גדולים בין הצדדים, השחקן הביע רצון. בקבוצה מאמינים שיוכל לתרום

|
יונתן כהן עטוף בדגל ישראל (IMAGO)
יונתן כהן עטוף בדגל ישראל (IMAGO)

הפועל פתח תקווה פתחה את העונה בצורה טובה, אך בשני המשחקים האחרונים, חוותה הפסדים מול עירוני טבריה ובית"ר ירושלים. לצד זאת ל-ONE נודע כי במועדון בדקו בימים האחרונים את אופציית צירופו של הקשר יונתן כהן, שנעשה ניסיון לשדכו למועדון.

השחקן בן ה-29, שזכה באליפות עם מלבורן סיטי ובעברו גם בשתי אליפויות בישראל עם מכבי ת"א ועוד שני גביעי מדינה, נחשב לשחקן חופשי ולאחרונה מחפש קבוצה. המכשול? כרגע קיימים פערים כספיים גדולים, כאשר היו כאלה שהציעו לרתום גם את הספונסרים של המועדון כדי לסייע במהלך.

יש לציין שכהן עצמו, הביע רצון לשחק במלאבסים, כאשר בפ"ת הבהירו שהוורסטיליות של השחקן בחלק הקדמי, תעזור להם מאוד. כרגע, הסיכויים לא נראים גבוהים במיוחד, אך אם שני הצדדים יבואו האחד לקראת השני, ייתכן שהעסקה תוכל לצאת לפועל.

