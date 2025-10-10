נבדקה אופציית צירופו של כהן להפועל פתח תקווה

הפועל פתח תקווה פתחה את העונה בצורה טובה, אך בשני המשחקים האחרונים, חוותה הפסדים מול עירוני טבריה ובית"ר ירושלים. לצד זאת ל-ONE נודע כי במועדון בדקו בימים האחרונים את אופציית צירופו של הקשר יונתן כהן, שנעשה ניסיון לשדכו למועדון.

השחקן בן ה-29, שזכה באליפות עם מלבורן סיטי ובעברו גם בשתי אליפויות בישראל עם מכבי ת"א ועוד שני גביעי מדינה, נחשב לשחקן חופשי ולאחרונה מחפש קבוצה. המכשול? כרגע קיימים פערים כספיים גדולים, כאשר היו כאלה שהציעו לרתום גם את הספונסרים של המועדון כדי לסייע במהלך.

יש לציין שכהן עצמו, הביע רצון לשחק במלאבסים, כאשר בפ"ת הבהירו שהוורסטיליות של השחקן בחלק הקדמי, תעזור להם מאוד. כרגע, הסיכויים לא נראים גבוהים במיוחד, אך אם שני הצדדים יבואו האחד לקראת השני, ייתכן שהעסקה תוכל לצאת לפועל.