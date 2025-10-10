יום שישי, 10.10.2025 שעה 13:11
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

אתם בחרתם: מוזי הוא ה-Winner של המחזור

שחקן הכנף של בית"ר י-ם, שעלה מהספסל והוביל למהפך 2:5 עם שלושער ובישול, ניצח במאבק את שריף כיוף וניב אנטמן ממכבי והפועל חיפה ואת עזו מאשדוד

טימוטי מוזי, ה-Winner של השבוע (צור חלפון - גרפיקה)
טימוטי מוזי, ה-Winner של השבוע (צור חלפון - גרפיקה)

המחזור השישי של ליגת העל הגיע לסיומו ובו קיבלנו משחקים מסקרנים כמדי שבוע, כאשר אתם הצבעתם ובחרתם כי שחקן המחזור של ‘Winner’ הוא טימוטי מוזי, שחקן הכנף של בית”ר ירושלים, שזכה בזה לאחר שקיבל את מירב הקולות בפער גדול מאוד על האחרים.

זו הייתה תצוגה אדירה של שחקן הכנף של בית”ר ירושלים. הוא עלה מהספסל במחצית במצב שקבוצתו בפיגור 1:0 ובעשרה שחקנים, והוביל אותה למהפך ו-2:5 אדיר על הפועל פתח תקווה בטדי עם שלושער ובישול, מה שהעניק לו גם זימון לנבחרת ישראל.

כדי לזכות בפרס השבועי, מוזי גבר על מספר שחקנים, כשחלק מהם זה ניב אנטמן ושריף כיוף, השוערים מהפועל ומכבי חיפה, שסייעו לקבוצתם להוציא נקודה מקריית שמונה ומכבי תל אביב (בהתאמה), כשבנוסף גם על אורי עזו ממ.ס אשדוד, אופיר דוידזאדה מהפועל באר שבע ורוג’ריו סנטוס מעירוני טבריה.

