ליגה אנגלית 25-26
163-147ארסנל1
159-137ליברפול2
145-137טוטנהאם3
148-117בורנמות'4
136-157מנצ'סטר סיטי5
125-97קריסטל פאלאס6
119-137צ'לסי7
117-97אברטון8
116-77סנדרלנד9
1011-97מנצ'סטר יונייטד10
95-67ניוקאסל11
910-107ברייטון12
97-67אסטון וילה13
811-87פולהאם14
811-77לידס15
712-97ברנטפורד16
512-57נוטינגהאם פורסט17
415-77ברנלי18
416-67ווסטהאם19
214-57וולבס20

"תלך מיונייטד": מחיטריאן חשף הודעות ממוריניו

אקס השדים האדומים ושחקן אינטר בהווה טען באוטוביוגרפיה שלו שחווה התעללות מהפורטוגלי: "היה אומר לי 'לך שאביא את אלכסיס, אני לא רוצה אותך'"

הנריך מחיטריאן וז'וזה מוריניו (IMAGO)
הנריך מחיטריאן משחק כיום באינטר מילאנו, כאשר לפני תשע שנים הוא היה במנצ’סטר יונייטד ולאחרונה הוא פרסם את האוטוביוגרפיה שלו – “החיים שלי – תמיד במרכז”, כשבה, בין היתר, חשף את המערכת היחסים הרעילה שהייתה לו עם ז’וזה מוריניו אצל השדים האדומים, רגע לפני המעבר לארסנל ב-2018.

הקשר הארמני תיאר את אחת השיחות שבה כבר לא היה יכול יותר להבליג לטעתנו על מה שחווה ממאמנו, כאשר השחקן תקף את מוריניו: “אתה מבקר אותי כבר שנה וחצי, מאז שהגעתי ליונייטד, אתה יודע מה אני אומר? אתה חרא, אתה מבין? אתה חרא”. הפורטוגלי מנגד השיב לו: “לך מפה, אני לא רוצה לראות אותך יותר”.

על פי מחיטריאן, במהלך האימונים המאמן כלל לא היה מדבר איתו והיה שומר על שתיקה מוחלטת, אך כל לילה היה שולח לו הודעה בווטסאפ: “מיקי, בבקשה תלך מפה”, הארמני מתאר שהמצב הפך לבלתי נסבל ושהוא תמיד העתיק והדביק את אותה תשובה: “אם אני אלך, אני צריך למצוא את הקבוצה הנכונה, אחרת אחכה עד הקיץ”.

הנריך מחיטריאן וזהנריך מחיטריאן וז'וזה מוריניו (IMAGO)

לדבריו, באמצע ינואר, מוריניו שינה את ההודעה וכתב: “מיקי, בבקשה תעזוב כדי שאוכל להחתים את אלכסיס סאנצ’ס”, הארמני ענה אז למוריניו: “אני לא עוזב רק כדי לרצות ולשמח אותך, ואני מתחנן בפניך, בבקשה תפסיק לשלוח לי הודעה, דבר עם מיניו ראיולה אם אתה רוצה”. 

אגב, נראה שההודעות אולי כן עזרו, מכיוון שבינואר 2018 הארמני עבר באמת לארסנל בעסקה בה סאנצ’ס עשה את הדרך ההפוכה למנצ’סטר. הוא כבש תשעה שערים ב-58 הופעות עבור התותחנים, כשמאוחר יותר, בשנת 2021, הוא התאחד עם מוריניו ברומא, שם במהלך העונה מחיטריאן שיחק ב-44 משחקים בכל המסגרות והניף יחד עם מוריניו את גביע הליגה האירופית.

