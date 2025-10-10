יום שלישי, 21.10.2025 שעה 20:07
מוק' יורו עד גיל 21 25-26
33-33ישראל1
12-21הולנד2
11-11סלובניה3
10-01בוסניה4
00-00נורבגיה5

תיקו 3 רצוף: הצעירה נפרדה ב-1:1 עם סלובניה

במשחק שלא התעלה לקצב גבוה, החניכים של גיא לוזון הסתפקו בחלוקת נקודות משחק שלישי רצוף. עבד כבש ראשון שער יפה, אך הנבחרת ספגה דקה אחת לאחר מכן

|
תאי עבד בפעולה (ההתאחדות לכדורגל)
תאי עבד בפעולה (ההתאחדות לכדורגל)

אחרי קמפיין מרשים מאוד שהסתיים עם עלייה היסטורית למשחקים האולימפיים, הנבחרת הצעירה של ישראל רשמה קמפיין לא מוצלח במיוחד במוקדמות יורו עד גיל 21. הפנים כבר קדימה, וקמפיין יחדש יצא לו לדרך לפני חודש. הערב (שישי) גיא לוזון וחניכיו פגשו את סלובניה, במסגרת המחזור השלישי בבית ז׳ במוקדמות יורו עד גיל 21. המשחק הסתיים ב-1:1.

אחרי מחצית ראשונה חלשה, בה שתי הנבחרות כמעט ולא הגיעו למצבים בכלל, החצי השני נפתח בסערה כשתאי עבד כבש כבר בדקה ה-54 שער נהדר והעניק יתרון לחבורה הישראלית. דקה אחת בלבד חלפה, וסלובניה חזרה למשחק עם שער יפה של טופלביץ׳. עד הסיום לא הובקעו שערים נוספים והמשחק נגמר בחלוקת שערים.

זאת תוצאת התיקו השלישית ברציפות של הנבחרת הישראלית, אחרי שסיימה ב-0:0 נגד בוסניה וב-2:2 נגד הולנד. ישראל כרגע במקום השני בבית, כשבמאזנה שלוש נקודות, אך היא הנבחרת ששיחקה את מספר המשחקים הגבוה ביותר.

מחצית ראשונה:

נבחרת ישראל עד גיל 21 (ההתאחדות לכדורגל)נבחרת ישראל עד גיל 21 (ההתאחדות לכדורגל)
הנבחרת הצעירה של ישראל (ההתאחדות לכדורגל)הנבחרת הצעירה של ישראל (ההתאחדות לכדורגל)

דקה 8 – נועם בן הרוש השתחרר טוב, סידר לעצמו מצב בעיטה, אך פספס את המסגרת.

דקה 20 – הקצב די חלש במשחק, ושתי הנבחרות מתקשות להגיע למצבים.

דקה 30 – הסלובנים שלחו בעיטה טובה למסגרת, בנימני הצליח לקלוט.

ניב יהושע מנסה לחלץ (ההתאחדות לכדורגל)ניב יהושע מנסה לחלץ (ההתאחדות לכדורגל)

דקה 36 – כדור רוחב נכנס לרחבה, בנימני ניסה להגיע, אך פספס.

מחצית שנייה: 

דקה 51 – תאי עבד ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה, שטובליאר קלט בקלות.

דקה 54, שער! נבחרת ישראל עלתה ל-0:1: תאי עבד השתחרר טוב, סידר לעצמו מצב בעיטה ושלח כדור חד ישר לרשת. שער גדול.

תאי עבד חוגג (ההתאחדות לכדורגל)תאי עבד חוגג (ההתאחדות לכדורגל)
תאי עבד מאושר (ההתאחדות לכדורגל)תאי עבד מאושר (ההתאחדות לכדורגל)

דקה 55, שער! ישראל ספגת תוך דקה בלבד מהיתרון וסלובניה משווה: לוקה טופלביץ׳ בעט כדור שטוח לפינה והכניע את בנימני.

דקה 70 – ברבע השעה האחרונה, מאז השערים, שתי הנבחרות מיעטו להגיע למצבים.

הרכב ישראל: דור בנימיני, נועם בן הרוש, עידו כהן, ניקיטה סטוינוב, רוי נאווי, סייד אבו פרחי (נועם שוורץ, 80׳), עדי יונה (בר לין, 80׳), ניב יהושע, רן בנימין, תאי עבד ודניאל דאפה (כארם זועבי, 73׳).

