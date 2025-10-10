יום שבת, 11.10.2025 שעה 14:29
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב' 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
 ליגה ב דרום א 
30-31א.ס חולון מור 1
30-31הפועל הוד השרון2
33-41בית"ר ת"א חולון3
31-21הפועל לוד4
12-21מכבי עמישב פ"ת5
12-21בית"ר ר"ג6
12-21מ.ס. בני יפו7
12-21הפועל כפר קאסם8
11-11הכח עמידר ר"ג9
11-11הפועל מחנה יהודה10
11-11בית"ר פ"ת11
11-11בית"ר כפ"ס12
04-31בני ג'לג'וליה 13
02-11הפועל קרית אונו14
03-01עירוני בית דגן15
03-01מכבי כפר יונה 16
 ליגה ב דרום ב 
31-141הפועל ירוחם1
31-41עירוני בית שמש2
30-31מ.ס. רמלה3
31-31מכבי נתיבות4
30-11מ.כ. שדרות5
11-11בית"ר קרית גת6
11-11הפועל שגב שלום7
10-01בני אילת8
10-01מ.ס. שיכון המזרח9
10-01מ.כ. ערד10
10-01עירוני אשקלון11
01-01איחוד צעירי אבו גוש 12
03-11בני אשדוד13
04-11מכבי ב"ש14
03-01מכבי באר יעקב 15
014-11מכבי שעריים16

ערן לוי: מה אתם נעלבים? זה חלק מהכדורגל

כוכב אור עקיבא אמר זאת במהלך התמודדות מול רמות מנשה מגידו, לאחר שהקהל המקומי קילל בגזענות את הקוון "אשכנזי מסריח" ו-"אשכנתוז". העונש בפנים

|
מתוך מגרשה הביתי של מ.כ אור עקיבא (באדיבות אגף הספורט - אור עקיבא)
מתוך מגרשה הביתי של מ.כ אור עקיבא (באדיבות אגף הספורט - אור עקיבא)

מ.כ אור עקיבא רק העפילה לליגה ב' וכבר לאחר ארבעה משחקים בלבד עלתה לא פעם – אלא פעמיים (!) לבית הדין המשמעתי נוכח קריאות גזעניות מצד קהל אוהדיהם. בפעם הקודמת, לאחר ההפסד 4:2 להפועל איחוד בני ג'ת, המועדון נקנס בסכום כולל של 5,000 שקלים בפועל ועוד הפחתת נקודה על תנאי, בכל הרשעה נוספת בעבירת התפרעות אוהדים בנסיבות מחמירות.

הפעם, במהלך ההתמודדות מול הפועל רמות מנשה מגידו, במסגרת המחזור הרביעי בליגה ב' צפון ב', משחק בו המקומיים, מ.כ אור עקיבא, ניצחו 2:4, נרשמו קריאות גזעניות ו/או פוגעניות והתנהגות בלתי הולמת של קהל האוהדים המקומי. עידו אשדת, השופט הראשי, אופק חיטמן ונוה למפלץ, עוזריו, נאלצו לרשום דו"ח שופט לא מחמיא במיוחד לאור עקיבא.

הדיין, עו"ד ישראל שמעוני, לא הקל במ.כ אור עקיבא, העולה החדשה לליגה ב', והפחית ממאזנה נקודה אחת בפועל ואם לא די בזאת, הרי שקנס המועדון בסכום כולל של 5,000 שקלים בגין “התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים” ו”קריאות גזעניות ו/או פוגעניות”. לגבי הפחתת הנקודה, בפועל, ציין עו"ד שמעוני: “הרשעה שלישית בקריאות גזעניות תוך פחות מחצי שנה”.

ערן לוי (מ.כ אור עקיבא)ערן לוי (מ.כ אור עקיבא)

דו"ח השופט

“במהלך כל המחצית השנייה, קהל הקבוצה הביתית מ.כ אור עקיבא קילל את עוזר השופט בקללות עם פן גזעני כגון: "אשכנזי מסריח", "אשכנתוז", "אשכנזי לבן מניאק”. בנוסף, בדקה ה-73, נזרקו עליו גרעינים. קפטן הקבוצה, מספר 99, ערן לוי, הרגיע את הקהל אך הקללות לא פסקו. לאחר שתי דקות, קפטן הקבוצה, מספר 99, ערן לוי, אמר לעברי והעוזר “מה אתם נעלבים? זה חלק מהכדורגל”.

במועדון יערערו על ההחלטה להפחית ממאזן הקבוצה נקודה אחת בפועל ובתקווה גם להפחית את גובה הקנס. לטענת גורם במועדון, דבריו של ערן הוצאו מהקשרם וצפוי להעיד על כך בערר שיבוא.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */