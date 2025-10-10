"היינו מודעים ללחץ של השיפוט בגלל הסרטונים"

לאחר כמעט שני עשורים במדי ריאל מדריד, לוקאס ואסקס עזב את הבלאנקוס וקיבל הודעת פרידה חמה עם טקס פרידה מרגש. היום (שישי), הספרדי שעבר לשחק בבאייר לברקוזן הגרמנית, דיבר בראיון בתוכנית “אל פרטידאזו" על חודשיו הראשונים בקבוצה וגם על העונות שלו במועדון מבירת ספרד.

“אני מאוד מתגעגע לחבריי מריאל מדריד, לעובדי המועדון ומעל הכל לאנשים, זכיתי ליהנות מהם”, פתח ואסקס והמשיך: “הפרידה? אני מרגיש מוכר וחשתי את החיבה של האוהדים, זה היה מרשים, היה לי קשה לא לנצח והעונה שעברה הייתה קשה, אבל זה חלק מהכדורגל. לא רציתי לעזוב, אבל אני חושב שהגיע הזמן ללכת, היה הכי טוב לעזוב. החתמתו של אלכסנדר ארנולד לא השפיע עליי, זה קרה מאוחר יותר, המצפון שלי היה נקי ולא נפגעתי.

“אני מבין ביקורות, זה חלק מהכדורגל, אבל דעות הן דבר אחד ועובדות הן דבר אחד. 400 משחקים, 227 שפתחתי, תארים, אלו עובדות, אני קורא את העיתונים כל יום ולפעמים זה היה יותר מדי, אבל אני יודע שבכדורגל ובריאל זה נורמלי, אין שחקן אחד שלא ספג ביקורת. בזמני, כל הגדולים ספגו ביקורות וצריך לדעת איך להתמודד עם זה, העיתונות הייתה ביקורתית והקהל מושפע מזה”.

לוקאס ואסקס מנשק את הגביע (רדאד ג'בארה)

מגן העבר המשיך: “היום הכי מאושר בריאל היה אחרי תואר ליגת האלופות הראשון שלי, מי השפיע עליי הכי הרבה? סרחיו ראמוס וכריסטיאנו רונאלדו, תרבות העבודה הקשה שלהם, פילוספיית החיים שלהם.. המאמן? זינדין זידאן, הוא היה הכי מיוחד בשבילי”.

לריאל מדריד יש יחסים לא פשוטים עם מערכת השיפוט והקבוצה פרסמה לא עם אחת סרטונים עם טעויות של השופטים, ולוקאס ואסקס נשאל על כך ואמר: “קשה להסביר את מקרה נגריירה בכדורגל. ברמת חדר ההלבשה היינו מודעים להכל, סרטוני הווידאו של השופטים יכולים להשפיע עליהם (על השופטים) ואנחנו ידענו את זה”.

לסיום, ואסקס דיבר על הקבוצה החדשה וגם שפך אור על עתידו: “הייתה התעניינות מצד כמה קבוצות, אבל היה לי ברור שאני רוצה להמשיך להתחרות ברמה הגבוהה. כנראה שאני אסיים את הקרייה שלי מחוץ לספרד, אני לא רואה את עצמי חוזר. כרגע, אני מצליח מאוד ואני להוט להמשיך לשחק”.