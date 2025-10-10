יום שישי, 10.10.2025 שעה 10:54
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

"לאמין רק בן 18, בגיל הזה כולם עושים טעויות"

כוכב ריאל, אמבפה, סיפק ראיון מיוחד ודיבר על יריבו מברצלונה: "שחקן נהדר, מה שהוא עושה מחוץ למגרש, לא חשוב". וגם: מערכת היחסים עם ויניסיוס

|
קיליאן אמבפה ולאמין ימאל (IMAGO)
קיליאן אמבפה ולאמין ימאל (IMAGO)

במשך שנים זכינו לחוות מאבק ישיר בין שני השחקנים הטובים בעולם – ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו, כשבכל הזדמנות פרגנו אחד לשני בראיונות. כעת נראה שאולי נקבל בכדורגל דו קרב בין שניים אחרי הרבה זמן שלא – קיליאן אמבפה ולאמין ימאל. היום (שישי) פורסם קטעים מראיון מיוחד של הכוכב הצרפתי ששיבח את יריבו מברצלונה, כשבנוסף גם דיבר על חברו ויניסיוס.

“ברור שיש לו הרבה תשוקה לכדורגל, זה הדבר היחיד שהוא לא יכול לאבד”, פתח אמבפה והמשיך: “השאר זה החיים האישיים שלו, אנחנו צריכים להשאיר אותו בשקט, בכדורגל הוא שחקן נהדר, אבל בחיים הוא רק ילד בן 18. בגיל הזה כולם עושים טעויות, אתה עושה דברים נכון, אתה עושה דברים לא נכון.

“בסופו של דבר, יהיה לו ניסיון חיים. הוא ידע מה טוב בשבילו, ובסופו של דבר, צריך רק להסתכל על מה שהוא על המגרש. מה שהוא עושה מחוץ למגרש, לא חשוב, אם זה לא רציני. יש לו כישרון גדול והוא יילך בדרך שהוא רוצה, אני מאחל לו בהצלחה”.

קיליאן אמבפה ולאמין ימאל (IMAGO)קיליאן אמבפה ולאמין ימאל (IMAGO)

בנוסף, בקטע שפורסם, אמבפה גם הזכיר את מערכת היחסים עם ויניסיוס והכחיש כל בעיה בין השניים: “שני שחקנים מפורסמים באותה קבוצה… שמוכרת הרבה עיתונים… האמת היא, יש לי מערכת יחסים טובה איתו, הרבה יותר טובה השנה כי אנחנו מכירים אחד את השני הרבה יותר טוב.

“הוא שחקן נהדר ואדם טוב מאוד, זה נורמלי. אנחנו יועדים שאנשים הולכים לדבר, אבל יש לנו אותה מטרה – לעזור לריאל מדריד לזכות בתארים. אם אנחנו רוצים לזכות בהם, שנינו צריכים להיות במיטבנו. אם אי פעם תהיה בעיה רצינית בנינו, אני אגיד את זה, אבל זה לא רציני. זה חלק מחייו של כדורגלן, כדורגלן של ריאל מדריד”.

ויניסיוס וקיליאן אמבפה (IMAGO)ויניסיוס וקיליאן אמבפה (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */