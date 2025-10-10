"לאמין רק בן 18, בגיל הזה כולם עושים טעויות"

במשך שנים זכינו לחוות מאבק ישיר בין שני השחקנים הטובים בעולם – ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו, כשבכל הזדמנות פרגנו אחד לשני בראיונות. כעת נראה שאולי נקבל בכדורגל דו קרב בין שניים אחרי הרבה זמן שלא – קיליאן אמבפה ולאמין ימאל. היום (שישי) פורסם קטעים מראיון מיוחד של הכוכב הצרפתי ששיבח את יריבו מברצלונה, כשבנוסף גם דיבר על חברו ויניסיוס.

“ברור שיש לו הרבה תשוקה לכדורגל, זה הדבר היחיד שהוא לא יכול לאבד”, פתח אמבפה והמשיך: “השאר זה החיים האישיים שלו, אנחנו צריכים להשאיר אותו בשקט, בכדורגל הוא שחקן נהדר, אבל בחיים הוא רק ילד בן 18. בגיל הזה כולם עושים טעויות, אתה עושה דברים נכון, אתה עושה דברים לא נכון.

“בסופו של דבר, יהיה לו ניסיון חיים. הוא ידע מה טוב בשבילו, ובסופו של דבר, צריך רק להסתכל על מה שהוא על המגרש. מה שהוא עושה מחוץ למגרש, לא חשוב, אם זה לא רציני. יש לו כישרון גדול והוא יילך בדרך שהוא רוצה, אני מאחל לו בהצלחה”.

קיליאן אמבפה ולאמין ימאל (IMAGO)

בנוסף, בקטע שפורסם, אמבפה גם הזכיר את מערכת היחסים עם ויניסיוס והכחיש כל בעיה בין השניים: “שני שחקנים מפורסמים באותה קבוצה… שמוכרת הרבה עיתונים… האמת היא, יש לי מערכת יחסים טובה איתו, הרבה יותר טובה השנה כי אנחנו מכירים אחד את השני הרבה יותר טוב.

“הוא שחקן נהדר ואדם טוב מאוד, זה נורמלי. אנחנו יועדים שאנשים הולכים לדבר, אבל יש לנו אותה מטרה – לעזור לריאל מדריד לזכות בתארים. אם אנחנו רוצים לזכות בהם, שנינו צריכים להיות במיטבנו. אם אי פעם תהיה בעיה רצינית בנינו, אני אגיד את זה, אבל זה לא רציני. זה חלק מחייו של כדורגלן, כדורגלן של ריאל מדריד”.