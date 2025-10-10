יום ראשון, 12.10.2025 שעה 04:13
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
100%235-2713ז'לגיריס1
67%252-2653אולימפיאקוס2
67%249-2693מונאקו3
67%301-2983ברצלונה4
67%266-2693פנאתינייקוס5
67%269-2683פאריס6
67%254-2493פרטיזן בלגרד7
67%223-2423ריאל מדריד8
67%279-2853ולנסיה9
67%271-2803הפועל ת"א10
33%258-2533אנדולו אפס11
33%270-2563הכוכב האדום12
33%244-2493אולימפיה מילאנו13
33%273-2463באיירן מינכן14
33%247-2583פנרבחצ'ה15
33%260-2513ליון וילרבאן16
33%276-2753מכבי ת"א17
33%261-2473וירטוס בולוניה18
33%265-2373דובאי19
0%290-2753באסקוניה20

ענק: סל ניצחון גדול על הבאזר לקנדריק נאן

הגארד של פנאתינייקוס קלע 30 נקודות, קבע 84:86 אדיר על באסקוניה, והעלה את עתמאן למאזן חיובי. ניצחונות גם לריאל מדריד, פרטיזן, מונאקו ופאריס

|
קנדריק נאן (IMAGO)
קנדריק נאן (IMAGO)

לאחר שהדרבי התל אביב פתח את המחזור השלישי של היורוליג אמש (רביעי), היום התקיימו מספר משחקים נוספים. במוקד, פנאתינייקוס גברה על באסקוניה מסל ניצחון על הבאזר, כשבנוסף ריאל מדריד גברה על וילרבאן, פרטיזן ניצחה את אנדולו אפס, מונאקו את מילאנו ופאריס את וירטוס בולוניה.

באסקוניה (3:0) – פנאתינייקוס (1:2) 86:84

הקבוצה של ארגין עתמאן עדיין לא מספיק משכנעת, אך יש לה שחקן שובר שיוויון בדמותו של קנדריק נאן. הגארד קלע סל על הבאזר, ובכך העניק לקבוצתו ניצחון שני העונה על חשבון הספרדים, שטרם ניצחו. נאן סיים את המשחק עם 30 נקודות ו-7 ריבאונדים, ג'די אוסמן הוסיף 20 נקודות וטי ג'יי שורטס שוב לא הרשים עם 5 נקודות. בצד השני, טימוטי לואאו-קבארו הוביל 16 נקודות.

ריאל מדריד (1:2) – וילרבאן (2:1) 72:85

הספרדים רושמים ניצחון שני ברציפות, כאשר הפעם הוא לא הוטל בספק כשהם לא אפשרו ליריבה הצרפתית להתקרב. צ'ומה אוקיקי הוליך עם 17 נקודות, וטריי ליילס הוסיף 12 משלו. בצד השני, אדווין ג'קסון הוביל עם 16 נקודות.

מריו הזוניה (IMAGO)מריו הזוניה (IMAGO)

פרטיזן בלגרד (1:2) - אנדולו אפס (2:1) 87:93

ניצחון שני ברציפות לחבורה של זליקו אוברדוביץ’, בעוד הטורקים רושמים הפסד שני רצוף לאחר שנכנעו במחזור שעבר להפועל תל אביב. אחרי פיגור דו ספרתי בהפסקה, האורחים הצליחו לחזור לעניינים, אך יכולת אדירה של סטרלינג בראון במאני טיים סגרה את הסיפור. 

בראון סיים את המשחק עם 24 נקודות, כאשר אייזק בונגה הוסיף 18. אייזאה קורדינייה סיים עם 24 נקודות משלו מנגד. 

מילאנו (2:1) - מונאקו (1:2) 82:79

לאחר ההפסד בפתיחת העונה, ניקולה מירוטיץ’ חזר לאיטליה למפגש עם האקסית ורשם ניצחון שני ברציפות לזכות קבוצתו של ואסיליס ספאנוליס. מייק ג'יימס סיים את המשחק עם 18 נקודות, ודנאיל תייס הוסיף דאבל דאבל 17 ו-10 ריבאונדים. בצד השני, דווין בוקר קלע 15 נקודות לצד 8 ריבאונדים ולורנזו בראון הוסיף 12 נקודות לצד 7 אסיסטים בבכורה ביורוליג עם האיטלקים.

פאריס (1:2) - בולוניה (2:1) 79:90

לאחר הניצחון על מכבי תל אביב, הצרפתים המשכיו את המומנטום והנחילו לאיטלקים הפסד שני העונה. נאדיר היפי הוביל את הקו האחורי עם 20 נקודות ו-6 אסיסטים, אמאת' אמבייה תרם 12 נקודות. אצל האורחת הלט מאט מורגן עם 21 נקודות. 

