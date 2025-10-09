יום שישי, 10.10.2025 שעה 01:54
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

עבד יאסין פתח בהרכב פלסטין במשחק הידידות

על רקע הסאגה עם הצטרפותו לסגל פלסטין וטענות בני סכנין על כך שעשה זאת בלי אישור ולא מענה לטלפונים, השוער רשם הופעת בכורה מול אלג'יריה ב'

|
עבד יאסין (רועי כפיר)
עבד יאסין (רועי כפיר)

על רקע הסאגה הגדולה בבני סכנין בנוגע לשוער עבד יאסין, הערב (חמישי) השוער של הקבוצה הצפונית (לפחות על הנייר כרגע) פתח בהרכב נבחרת פלסטין במשחק הידידות מול הסגל המשני של נבחרת אלג’יריה.

שוערה של סכנין למעשה ערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת הפלסטינית, כשכזכור זימונו גרר סאגה גדולה ובקבוצה הצפונית טענו כי החליט להצטרף לנבחרת פלסטין ללא ידיעתם (לא ענה לטלפונים ולא יצר קשר מאז היציאה מהארץ), ואילו בהמשך בסביבת השוער הגיבו ואמרו כי הקבוצה אכן קיבלה הודעה מוקדמת על זימונו.

בכל אופן, טרם ברור מה יעלה בגורלו של השוער, שדווקא במשחקו האחרון מול מכבי נתניה (1:2 לאדומים) בלט בין הקורות זאת לאחר שהשוער הראשון מוחמד אבו ניל היה מורחק עקב אדום בתיקו המאופס מול מכבי תל אביב מחזור קודם לכן.

