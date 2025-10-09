מ.ס קריית גת וקטמון ירושלים נותרו מושלמות

המחזור הרביעי בליגת העל לנשים התקיים הערב (חמישי) וסיפק ארבעה משחקים, כאשר חגיגת השערים המשיכה. במוקד: מ.ס קריית גת הביסה 1:5 את הפועל רעננה, מ.כ רמת השרון גברה 4:5 על מכבי פנתרות אשדוד, הפועל קטמון ירושלים ניצחה 1:4 את מכבי חולון, ומכבי אס”א תל אביב ומכבי כשרונות חדרה נפרדו ב-2:2.

הפועל רעננה – מ.ס קריית גת 5:1

אחרי ה-0:10 במחזור הקודם, הדאבליסטית המשיכה לכתוש את הליגה ונותרה מושלמת כמובן עם יחס שערים מדהים של 1:22. הפתיחה הייתה שקולה, דניאלה הלאנה כבשה ראשונה לאורחת בדקה התשיעית, מאיה חיטמן השוותה מנגד בדקה ה-33, אך אז הגיעה החגיגה הגדולה. מעיין ישראל החזירה את היתרון לקבוצתה בדקה ה-41, הלאנה השלימה צמד כעבור שלוש דקות ונועה סלימהוג’יץ הצטרפה לחגיגה עם צמד משלה (48’ ו-84’).

מ.כ רמת השרון – מכבי פנתרות אשדוד 4:5

אחרי הפתיחה הרעה שלה, שכזכור עלתה במחזור הראשון עם 8 שחקניות בלבד, רמת השרון השיגה ניצחון בכורה בליגה. המפגש היה שקול, כשבכל פעם קבוצה אחת כבשה, השנייה השוותה. נוי אמסילי כבשה ראשונה לאורחת בדקה ה-13, פאוסטינה קיירמה השוותה בדקה ה-20.

יטונדה מריה החזירה את היתרון לאשדוד, נטליה דידלקה השוותה ל-2:2 בדקה ה-47, אמסילי השלימה צמד בדקה ה-55, פאוסטינה השוותה שוב בדקה ה-58, מיקה קינן כבשה לרמת השרון בדקה ה-71 והפכה, מריה השוותה כעבור דקה, אך הדרמה הגיעה עמוק בתוספת הזמן, כשדידלקה השלימה צמד גדול בדקה ה-90+3 ונתנה שלוש נקודות ראשונות לקבוצתה.

מכבי חולון – הפועל קטמון ירושלים 4:1

הקבוצה מהבירה נותרה מושלמת גם היא לאחר ניצחון נוסף, כאשר חולון התדרדה מתחת לקו האדום. דווקא המארחת היא זאת שעלתה ליתרון משער של פייזנור גידיקלי בדקה התשיעית, אך האורחת ביצעה מהפך כשסמדר כהן השוותה בדקה ה-54 והשלימה צמד בדקה ה-69. בתווך, דורין שיגווה כבשה בדקה ה-61 ובשער האחרון התכבדה ז’איילי גומס, שכבשה בדקה ה-77.

מכבי אס”א תל אביב – מכבי כשרונות חדרה 2:2

אחרי משחק נהדר ועם דרמה ענקית, הקבוצות נפרדו בתיקו, כשהמארחת במקום השלישי, האורחת במקום החמישי. נייטייאלי קוסטה כבשה ראשונה לצהובות, לייסלה סנטוס השוותה בדקה ה-42, קוסטה השלימה צמד והחזירה את היתרון לקבוצתה, אך שוב עמוק בתוספת הזמן, בדקה ה-90+2, הודיה ביטון השוותה וכפתה חלוקת נקודות.