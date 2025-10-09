יום שבת, 11.10.2025 שעה 19:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנשים
ליגת העל לנשים 25-26
121-224מ.ס. קרית גת1
122-174הפועל בנות קטמון2
76-104אסא ת"א3
69-54הפועל רעננה4
46-84מכבי כשרונות חדרה5
321-54מ.כ. רמת השרון6
17-24מכבי חולון7
121-44פנתרות אשדוד8

מ.ס קריית גת וקטמון ירושלים נותרו מושלמות

ממשיכות להביס בליגת העל לנשים: הדאבליסטית רשמה 1:5 על רעננה, כמו גם האדומות מהבירה שלא התקשו עם 1:4 על חולון. רמת השרון השיגה ניצחון בכורה

|
שחקניות קריית גת (שחר גרוס)
שחקניות קריית גת (שחר גרוס)

המחזור הרביעי בליגת  העל לנשים התקיים הערב (חמישי) וסיפק ארבעה משחקים, כאשר חגיגת השערים המשיכה. במוקד: מ.ס קריית גת הביסה 1:5 את הפועל רעננה, מ.כ רמת השרון גברה 4:5 על מכבי פנתרות אשדוד, הפועל קטמון ירושלים ניצחה 1:4 את מכבי חולון, ומכבי אס”א תל אביב ומכבי כשרונות חדרה נפרדו ב-2:2.

הפועל רעננה – מ.ס קריית גת 5:1

אחרי ה-0:10 במחזור הקודם, הדאבליסטית המשיכה לכתוש את הליגה ונותרה מושלמת כמובן עם יחס שערים מדהים של 1:22. הפתיחה הייתה שקולה, דניאלה הלאנה כבשה ראשונה לאורחת בדקה התשיעית, מאיה חיטמן השוותה מנגד בדקה ה-33, אך אז הגיעה החגיגה הגדולה. מעיין ישראל החזירה את היתרון לקבוצתה בדקה ה-41, הלאנה השלימה צמד כעבור שלוש דקות ונועה סלימהוג’יץ הצטרפה לחגיגה עם צמד משלה (48’ ו-84’).

מ.כ רמת השרון – מכבי פנתרות אשדוד 4:5

אחרי הפתיחה הרעה שלה, שכזכור עלתה במחזור הראשון עם 8 שחקניות בלבד, רמת השרון השיגה ניצחון בכורה בליגה. המפגש היה שקול, כשבכל פעם קבוצה אחת כבשה, השנייה השוותה. נוי אמסילי כבשה ראשונה לאורחת בדקה ה-13, פאוסטינה קיירמה השוותה בדקה ה-20.

יטונדה מריה החזירה את היתרון לאשדוד, נטליה דידלקה השוותה ל-2:2 בדקה ה-47, אמסילי השלימה צמד בדקה ה-55, פאוסטינה השוותה שוב בדקה ה-58, מיקה קינן כבשה לרמת השרון בדקה ה-71 והפכה, מריה השוותה כעבור דקה, אך הדרמה הגיעה עמוק בתוספת הזמן, כשדידלקה השלימה צמד גדול בדקה ה-90+3 ונתנה שלוש נקודות ראשונות לקבוצתה.

מכבי חולון – הפועל קטמון ירושלים 4:1

הקבוצה מהבירה נותרה מושלמת גם היא לאחר ניצחון נוסף, כאשר חולון התדרדה מתחת לקו האדום. דווקא המארחת היא זאת שעלתה ליתרון משער של פייזנור גידיקלי בדקה התשיעית, אך האורחת ביצעה מהפך כשסמדר כהן השוותה בדקה ה-54 והשלימה צמד בדקה ה-69. בתווך, דורין שיגווה כבשה בדקה ה-61 ובשער האחרון התכבדה ז’איילי גומס, שכבשה בדקה ה-77.

מכבי אס”א תל אביב – מכבי כשרונות חדרה 2:2

אחרי משחק נהדר ועם דרמה ענקית, הקבוצות נפרדו בתיקו, כשהמארחת במקום השלישי, האורחת במקום החמישי. נייטייאלי קוסטה כבשה ראשונה לצהובות, לייסלה סנטוס השוותה בדקה ה-42, קוסטה השלימה צמד והחזירה את היתרון לקבוצתה, אך שוב עמוק בתוספת הזמן, בדקה ה-90+2, הודיה ביטון השוותה וכפתה חלוקת נקודות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */