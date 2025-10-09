מפתיע: בספרד יש כבר יותר מגרשי פאדל מטניס

רפאל נדאל, אגדת הטניס בעבר, וקרלוס אלקראס, כוכב העל של הדור הנוכחי, הביאו ועדיין מביאים הרבה כבוד לספורט הספרדי במשך השנים. הם כמובן סוחפים אחריהם מאות אלפי ילדים ומבוגרים לענף הלבן, אך מסתבר שהפאדל שנכנס לחיינו בסערה הוא הרבה מעבר לטרנד חולף שם.

כידוע, לאורך השנים נבנו מגרשי טניס רבים בספרד, 15 אלף במספר די מדויק, ואילו כבר תוך שנים בודדות הענף המקביל והחדיש, שתפס תאוצה גדולה גם כאן בישראל, עומד על לא פחות מ-17 מגרשי פאדל שהוקמו במדינת הספורט המפוארת. נתון מפתיע ומדהים כאחד.

ההבדל המרכזי בין פאדל לטניס הוא במבנה המשחק ובאופי החבטות: בפאדל המגרש קטן יותר וסגור בקירות זכוכית, מה שמאפשר לכדור לחזור ממשחק גם אחרי פגיעה בקיר, בעוד שבטניס המגרש פתוח. מחבט הפאדל שונה וללא מיתרים, כך שהשליטה בכדור מדויקת, אך הכוח מוגבל, לעומת מחבט הטניס הגדול והמיתרים שמאפשרים עוצמה וספין.

בנוסף, הפאדל הוא משחק זוגות בלבד (4 בסה”כ) ומבוסס יותר על טקטיקה, תנועה חכמה ותגובה מהירה, בעוד שהטניס דורש לרוב יכולת פיזית גבוהה יותר, טווח תנועה רחב ודיוק בעוצמה.