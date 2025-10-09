השר הבהיר: הממשלה לא תעניק ויזות לישראלים

נבחרת ישראל תישאר מחוץ לאליפות העולם, כך החליטה היום (חמישי) ממשלת אינדונזיה. מאחורי הקלעים הופעל לחץ גדול כדי להדיח את נבחרת ישראל מאליפות העולם בהתעמלות מכשירים. על פי הדיווחים במדינה, איגוד ההתעמלות המקומי, שמארגן את התחרות, משך את בקשתו להעניק אשרות כניסה לששת המתעמלים הישראלים שהיו אמורים להיכנס לג’קרטה.

מאחורי הסירוב לקבל את הישראלים עומד שר המשפטים, יוסריל יחזה מאהנדרה, שהבהיר כי נבחרת ישראל לא תורשה להיכנס למדינה, על אף שישראל וחמאס הסכימו על הפסקת אש ברצועת עזה: “הממשלה לא תעניק ויזות למתעמלים הישראלים שמתכוונים להשתתף באליפות העולם בהתעמלות מכשירים בג’קרטה”, כך אמר.

השר האינדונזי - שאחראי על תחום המשפטים, זכויות האדם וההגירה במדינה - אף מסר בהצהרה פומבית כי החלטתו עומדת בקנה אחד עם המדיניות של נשיא אינדונזיה, פרבואו סוביאנטו, שלטענתו גינה בעצרת הכללית של האו”ם את ישראל על המלחמה ברצועת עזה. יחד עם זאת, הוא לא ציין כי בנאומו באו”ם הנשיא גם הכיר בקיומה של ישראל והצהיר כי יש לדאוג לשמור על ביטחונה.

נשיא אינדונזיה, פרבואו סוביאנטו (IMAGO)

במדינה המוסלמית הודו כי איגוד ההתעמלות האינדונזי והעומדת בראשו, איטה ג’וליאטי, ביקשו להנפיק ויזות לשישה מתעמלים ישראלים על מנת שישתתפו באליפות העולם, אך לדבריו של שר המשפטים מאהנדרה: “לאחרונה האיגוד האינדונזי משך את בקשתו”. כלומר, למעשה, בוטלו אשרות הכניסה שניתנו לישראלים.

גם מושל ג’קרטה, פרמונו אנונג, התנגד לכניסת נבחרת ישראל לעיר הצפופה: “נוכחותם של הישראלים תעורר זעם ציבורי גדול”. גם גופים איסלאמיים קראו לקהילות המקומיות לקרוא להדרת הישראלים מהתחרות. בנוסף, בדיווחים בתקשורת המקומית נטען כי “מאז משחקי אסיה 1962, אינדונזיה נוקטת בקו ברור ולא מאפשרת למשלחות ישראליות להיכנס לשטחה. לאינדונזיה אין יחסים דיפלומטיים עם ישראל”.

בשלב זה, שר הספורט האינדונזי, אריק טוחיר, עדיין לא הבהיר מהי עמדתו בנושא, כאשר בתקשורת המקומית דווח כי “הוא נכנס לתפקידו לפני פחות מחודש ונאלץ להתמודד עם המצב כפי שהוא בגלל קודמו בתפקיד”. בשעות האחרונות, איגוד ההתעמלות האינדונזי ביקש מאיגוד ההתעמלות העולמי לקחת החלטה האם הישראלים יכולים להתחרות, אך נשיא ההתאחדות העולמי, מורינארי ווטאנבה, הבהיר להם כי מבחינתו הישראלים חייבים להשתתף בתחרות. מאז, לא נמסרה שום החלטה רשמית מצד האינדונזים, אבל הממשלה הודיעה על כך שהישראלים לא ייכנסו באופן חד צדדי.

ארטיום דולגופיאט, האינדונזים לא מסרו החלטה רשמית (שחר גרוס)

ההודעה של שר המשפטים התקבלה בהפתעה בישראל. לאחרונה נעשו מאמצים גדולים על מנת לסדר את ענייני הגעתה ואבטחתה של המשלחת מול השלטונות באינדונזיה, כאשר הכל תואם מול המקומיים, ובשב”כ כבר נתנו אור ירוק לצאת לתחרות, כך שששת המתעמלים הישראלים נערכו לטיסה שהייתה אמורה להיות בתחילת השבוע הבא. למרות זאת, ההתערבות של הממשלה המקומית טרפה את כל הקלפים. נשיא המדינה יצחק הרצוג הבהיר כי יתערב בנושא, אבל אין יחסים דיפלומטיים בין המדינות.

מאיגוד ההתעמלות נמסר בתגובה: “נכון למועד זה, איגוד ההתעמלות טרם קיבל הודעה רשמית בעניין ממארגני התחרות ו/או מאיגוד ההתעמלות העולמי ואנו עומדים בקשר עם כל הגורמים הרלוונטיים לטובת העניין. איגוד ההתעמלות, בסיוע משרד הספורט והוועד האולימפי, עשה כל אשר ידיו בכדי להבטיח את יציאת המשלחת לתחרות השיא של העונה ונמשיך לפעול בכל ערוץ. אנו מקווים כי חברי הנבחרת שלנו, ובכללם האלוף האולימפי ארטיום דולגופיאט, אכן יוכלו להשתתף ככל המדינות”.