ספולסטרה צפוי להיות מאמנה של נבחרת ארה"ב

לפי דיווחים בארצות הברית, נבחרת ארה”ב בכדורסל מצאה את מאמנה הבא. לפי ESPN, אריק ספולסטרה צפוי להתמנות למאמן הראשי החדש של האלופה האולימפית, בכך להחליף את סטיב קר ולשמש כאיש הבכיר על הקווים באליפות העולם 2027 ובאולימפיאדת לוס אנג’לס 2028.

מאמנה של מיאמי היט היה עוזר המאמן הבכיר בקמפייין האולימפי בקיץ שעבר, שכאמור הסתיים בראש הפודיום עם מדליית הזהב. בכך, זו תהיה האולימפיאדה הרביעית ברציפות שבה עומד בראש הנבחרת מאמן אחר: מייק ששבסקי היה המאמן ב-2016, ואחריו גרג פופוביץ' וסטיב קר.

מנהל נבחרת ארה"ב, גרנט היל, הוא זה שקיבל את ההחלטה למנות את ספולסטרה. היל יצר תשתית פנימית למחזורי האימון של נבחרת ארה"ב: קר היה עוזר בכיר של פופוביץ' לפני שהפך למאמן ראשי, וכעת קר יעביר את התפקיד לספולסטרה.

סטיב קר (רויטרס)

המאמן המסתמן של הנבחרת הוא אלוף ה-NBA פעמיים כמאמן ראשי בהיט, והוביל את הפרנצ’ייז לשש הופעות בגמר ה-NBA. ספולסטרה, המאמן הראשי הפעיל הוותיק ביותר ב-NBA, מחזיק במספר הניצחונות החמישי בגובהו בפלייאוף בהיסטוריה של ה-NBA ומספר הניצחונות הרב ביותר בהיסטוריה של ההיט.

בכל הקשור לשחקנים שיעמוד לרשות המאמן, נבחרת ארה"ב עשויה להציג תחלופה ניכרת מהקבוצה שזכתה בזהב בפריז. קווין דוראנט, הזוכה היחיד בארבע מדליות זהב בהיסטוריה של הכדורסל האולימפי לגברים, לא שלל את האפשרות לשחק פעם נוספת ב-2028. סטף קרי אמר כי משחקי פריז יהיו הריצה האולימפית היחידה שלו, ולברון ג'יימס יהיה בן 43 כאשר משחקי לוס אנג'לס יתקיימו.