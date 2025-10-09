יום ראשון, 12.10.2025 שעה 03:56
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
00-00אוקלהומה ת'אנדר
00-00אורלנדו מג'יק
00-00אטלנטה הוקס
00-00אינדיאנה פייסרס
00-00בוסטון סלטיקס
00-00ברוקלין נטס
00-00גולדן סטייט ווריורס
00-00דאלאס מאבריקס
00-00דטרויט פיסטונס
00-00דנבר נאגטס
00-00וושינגטון וויזארדס
00-00טורונטו ראפטורס
00-00יוטה ג'אז
00-00יוסטון רוקטס
00-00לוס אנג'לס לייקרס
00-00לוס אנג'לס קליפרס
00-00מיאמי היט
00-00מילווקי באקס
00-00מינסוטה טימברוולבס
00-00ממפיס גריזליס
00-00ניו אורלינס פליקנס
00-00ניו יורק ניקס
00-00סן אנטוניו ספרס
00-00סקרמנטו קינגס
00-00פורטלנד בלייזרס
00-00פילדלפיה 76'
00-00פיניקס סאנס
00-00שארלוט הורנטס
00-00שיקגו בולס
00-00קליבלנד קאבלירס

ספולסטרה צפוי להיות מאמנה של נבחרת ארה"ב

מאמנה של מיאמי היט, שהיה עוזר המאמן הבכיר בזכייה באולימפיאדת פריז, צפוי לרשת בתפקיד את סטיב קר ולהוביל את נבחרתו בטורניר הביתי בשנת 2028

|
אריק ספולסטרה (IMAGO)
אריק ספולסטרה (IMAGO)

לפי דיווחים בארצות הברית, נבחרת ארה”ב בכדורסל מצאה את מאמנה הבא. לפי ESPN, אריק ספולסטרה צפוי להתמנות למאמן הראשי החדש של האלופה האולימפית, בכך להחליף את סטיב קר ולשמש כאיש הבכיר על הקווים באליפות העולם 2027 ובאולימפיאדת לוס אנג’לס 2028.

מאמנה של מיאמי היט היה עוזר המאמן הבכיר בקמפייין האולימפי בקיץ שעבר, שכאמור הסתיים בראש הפודיום עם מדליית הזהב. בכך, זו תהיה האולימפיאדה הרביעית ברציפות שבה עומד בראש הנבחרת מאמן אחר: מייק ששבסקי היה המאמן ב-2016, ואחריו גרג פופוביץ' וסטיב קר.

מנהל נבחרת ארה"ב, גרנט היל, הוא זה שקיבל את ההחלטה למנות את ספולסטרה. היל יצר תשתית פנימית למחזורי האימון של נבחרת ארה"ב: קר היה עוזר בכיר של פופוביץ' לפני שהפך למאמן ראשי, וכעת קר יעביר את התפקיד לספולסטרה.

סטיב קר (רויטרס)סטיב קר (רויטרס)

המאמן המסתמן של הנבחרת הוא אלוף ה-NBA פעמיים כמאמן ראשי בהיט, והוביל את הפרנצ’ייז לשש הופעות בגמר ה-NBA. ספולסטרה, המאמן הראשי הפעיל הוותיק ביותר ב-NBA, מחזיק במספר הניצחונות החמישי בגובהו בפלייאוף בהיסטוריה של ה-NBA ומספר הניצחונות הרב ביותר בהיסטוריה של ההיט.

בכל הקשור לשחקנים שיעמוד לרשות המאמן, נבחרת ארה"ב עשויה להציג תחלופה ניכרת מהקבוצה שזכתה בזהב בפריז. קווין דוראנט, הזוכה היחיד בארבע מדליות זהב בהיסטוריה של הכדורסל האולימפי לגברים, לא שלל את האפשרות לשחק פעם נוספת ב-2028. סטף קרי אמר כי משחקי פריז יהיו הריצה האולימפית היחידה שלו, ולברון ג'יימס יהיה בן 43 כאשר משחקי לוס אנג'לס יתקיימו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */