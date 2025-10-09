ארטיום דולגופיאט לא יוכל להופיע באליפות העולם

ממשלת אינדונזיה הודיעה הערב (חמישי) כי תמנע את כניסת נבחרת ישראל לאליפות העולם בהתעמלות מכשירים שתתקיים בג'קרטה, כך שהמדליסט האולימפי ארטיום דולגופיאט לא יורשה להופיע בתחרות היוקרתית שתיפתח בעוד עשרה ימים.

בימים האחרונים האינדונזים עסקו באפשרות שהמתעמלים הישראלים יגיעו לאליפות העולם, בעקבות דיווחים על כך בתקשורת המקומית. בעקבות זאת, כמה נבחרי ציבור מבית המחוקקים האינדונזי הודיעו כי הם מתנגדים לכניסת נבחרת ישראל, אך שר הספורט החדש במדינה, אריק טוחיר, בחר שלא להגיב לקולות הללו.

ישראל הייתה אחת מ-86 המדינות שנרשמו לאליפות העולם. בתחילה היה נדמה כי האינדונזים הסכימו לארח את נבחרת ישראל, שיתפו פעולה ואף הודיעו לאיגוד הישראלי: “נקבל אתכם בברכה”. בנוסף, המתעמלים הישראלים, בהם ארטיום דולגופיאט, היו רשומים לתחרות תחת דגל ישראל בטפסים הרשמיים של המארגנים.

ארטיום דולגופיאט עם דגל ישראל (רדאד ג'בארה)

גם עניין האבטחה סודר בסיוע יו”ר איגוד ההתעמלות העולמי מורינארי ווטאנבה, שביקר בישראל ומיד לאחר מכן גם באינדונזיה כך שהיה בסוד העניינים בניסיון לאפשר לנבחרת ישראל להופיע לתחרות. שישה מתעמלים קיבלו הודעה כי יש להם טיסה למדינה באישור השב”כ, ואף ניתנה להם אשרת כניסה למדינה המוסלמית.

אלא שביממה האחרונה החלו באינדונזיה לעסוק בשאלה האם יש לאפשר למתעמלים הישראלים להשתתף בתחרות ומה המחיר שהמדינה תיאלץ לשלם על כך משום שהיא כפופה לחוקי הספורט האולימפי שקורא לשוויון. בעקבות לחץ הולך וגובר בתוך המדינה, הודיעו פקידים בממשלה: "נוכחות הישראלים תעורר זעם ציבורי והממשלה לא תעניק להם ויזות".

אם אכן נבחרת ישראל לא תורשה להתחרות באליפות העולם, המשמעות היא שייעדר ממנה אחד מהספורטאים המובילים בעולם בתרגיל הקרקע, ארטיום דולגופיאט, האלוף האולימפי מטוקיו 2020 וסגן האלוף האולימפי מפאריס 2024, שזכה בעבר גם בתואר אלוף העולם. במקרה שכזה, האיגוד העולמי עשוי להטיל סנקציות על המארחים ואף לבטל את קיום התחרות, כפי שהיה במונדיאליטו בו נבחרת ישראל בכדורגל לא הורשתה לשחק במדינה - והטורניר עבר לארגנטינה בתוך זמן קצר