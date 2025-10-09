יום שבת, 11.10.2025 שעה 15:45
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

ארטיום דולגופיאט לא יוכל להופיע באליפות העולם

ממשלת אינדונזיה, שמארחת את התחרות, מסרבת להעניק ויזות לספורטאים הישראלים, וביניהם המדליסט האולימפי. מה הסנקציות והאם הטורניר ייערך כמתוכנן

|
ארטיום דולגופיאט ומדליית הזהב (פרטי)
ארטיום דולגופיאט ומדליית הזהב (פרטי)

ממשלת אינדונזיה הודיעה הערב (חמישי) כי תמנע את כניסת נבחרת ישראל לאליפות העולם בהתעמלות מכשירים שתתקיים בג'קרטה, כך שהמדליסט האולימפי ארטיום דולגופיאט לא יורשה להופיע בתחרות היוקרתית שתיפתח בעוד עשרה ימים.

בימים האחרונים האינדונזים עסקו באפשרות שהמתעמלים הישראלים יגיעו לאליפות העולם, בעקבות דיווחים על כך בתקשורת המקומית. בעקבות זאת, כמה נבחרי ציבור מבית המחוקקים האינדונזי הודיעו כי הם מתנגדים לכניסת נבחרת ישראל, אך שר הספורט החדש במדינה, אריק טוחיר, בחר שלא להגיב לקולות הללו.

ישראל הייתה אחת מ-86 המדינות שנרשמו לאליפות העולם. בתחילה היה נדמה כי האינדונזים הסכימו לארח את נבחרת ישראל, שיתפו פעולה ואף הודיעו לאיגוד הישראלי: “נקבל אתכם בברכה”. בנוסף, המתעמלים הישראלים, בהם ארטיום דולגופיאט, היו רשומים לתחרות תחת דגל ישראל בטפסים הרשמיים של המארגנים.

ארטיום דולגופיאט עם דגל ישראל (רדאד גארטיום דולגופיאט עם דגל ישראל (רדאד ג'בארה)

גם עניין האבטחה סודר בסיוע יו”ר איגוד ההתעמלות העולמי מורינארי ווטאנבה, שביקר בישראל ומיד לאחר מכן גם באינדונזיה כך שהיה בסוד העניינים בניסיון לאפשר לנבחרת ישראל להופיע לתחרות. שישה מתעמלים קיבלו הודעה כי יש להם טיסה למדינה באישור השב”כ, ואף ניתנה להם אשרת כניסה למדינה המוסלמית.

אלא שביממה האחרונה החלו באינדונזיה לעסוק בשאלה האם יש לאפשר למתעמלים הישראלים להשתתף בתחרות ומה המחיר שהמדינה תיאלץ לשלם על כך משום שהיא כפופה לחוקי הספורט האולימפי שקורא לשוויון. בעקבות לחץ הולך וגובר בתוך המדינה, הודיעו פקידים בממשלה: "נוכחות הישראלים תעורר זעם ציבורי והממשלה לא תעניק להם ויזות".

אם אכן נבחרת ישראל לא תורשה להתחרות באליפות העולם, המשמעות היא שייעדר ממנה אחד מהספורטאים המובילים בעולם בתרגיל הקרקע, ארטיום דולגופיאט, האלוף האולימפי מטוקיו 2020 וסגן האלוף האולימפי מפאריס 2024, שזכה בעבר גם בתואר אלוף העולם. במקרה שכזה, האיגוד העולמי עשוי להטיל סנקציות על המארחים ואף לבטל את קיום התחרות, כפי שהיה במונדיאליטו בו נבחרת ישראל בכדורגל לא הורשתה לשחק במדינה - והטורניר עבר לארגנטינה בתוך זמן קצר

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */