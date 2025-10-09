יום חמישי, 09.10.2025 שעה 23:59
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
165-137פאריס סן-ז'רמן1
155-157מארסיי2
157-147שטרסבורג3
155-97ליון4
1312-167מונאקו5
136-107לאנס6
1110-147ליל7
1013-127פ.צ. פאריס8
1012-117טולוז9
1010-97ראן10
811-117ברסט11
812-97ניס12
716-97לוריין13
610-87לה האבר14
67-57נאנט15
610-57אוקזר16
511-37אנז'ה17
216-57מץ18

"לא הספקתי לראות את אבא שלי לפני שהוא מת"

העברתו של ויקטור אוסימן לנאפולי ב-2020 ממשיכה לייצר כותרות, ובנוסף להודעות, כעת מתפרסמים ציטוטים מהחקירה של השחקן הניגרי במשטרה האיטלקית

|
ויקטור אוסימן (IMAGO)
ויקטור אוסימן (IMAGO)

לאחר פרסום הפרשיה לגבי העברתו מליל לנאפולי ב-2020, קטעים מהתחקיר של ויקטור אוסימן במשטרה התפרסמו: “הסוכן שלי התקשר אליי שאבוא לפגוש אותו בניס, שם נפגשנו עם המנהל המקצועי, לואיס קמפוס, ונשיא ליל, ג'רארד לופס. הם אמרו לי שאני צריך לעבור לנאפולי, שכבר יש הסכם, ובגלל המגפה (קורונה), זו הזדמנות טובה עבור ליל. אבל באותה תקופה מחשבותיי היו אך ורק על בריאות אבי”. כמה ימים לאחר המעבר נפטר אביו של החלוץ.

למרות שנאפולי זוכתה והחקירה הספורטיבית נגנזה, משטרת הפיננסים האיטלקית ממשיכה להתמקד בעסקה שנחתמה בין שני המועדונים, עיקר ההאשמות הן בגין חשבונאות כוזבת, כשמי שנמצאים במוקד הם אורליו די לאורנטיס, בעלי המועדון, והמנכ”ל אנדראה צ’יאבלי שכן עלולים להיענש.

"בעקבות מות אבי, כעסתי מאוד גם על ליל וגם על הסוכן שלי, לא הספקתי לראות אותו לפני שהוא מת. הם אמרו לי שאני צריך לעזוב למחרת לנאפולי, בלי לתת לי אפילו זמן להתאבל", הוסיף אוסימן. "מתוך כבוד לנשיא ליל, נסעתי לנאפולי, אבל לא הייתי מוכן לחתום על שום דבר”.

ויקטור אוסימן (IMAGO)ויקטור אוסימן (IMAGO)

על הפגישה באיטליה עם נשיא המועדון, אורליו די לאורנטיס, הוסיף החלוץ הניגרי: ”הוא סיפר לי על העיר והמועדון אבל לא הבנתי כלום כי הוא דיבר באיטלקית. הוא שאל אם ראיתי את החוזה ואמרתי שלא, כשחזרתי למלון ביקשתי מהסוכן שלי, ז'אן ג'רארד, את החוזה והוא אמר שאין לו אותו. הייתי המום, כי הנשיא אמר לי שהחוזה אצלו”.

החלוץ החליט לנתק את יחסי העבודה עם הסוכן שלו, ולמרות המכשולים ושבועות של משא ומתן עם שני סוכנים שונים, אוסימן עבר לנאפולי תמורת 80 מיליון אירו. “כשראיתי שנאפולי באמת התעניינה בי, ביקשתי מוויליאם ד’אווילה (סוכן שחקנים) לטפל בהעברה שלי. לקראת סוף יולי חתמתי על חוזה כשחקן נאפולי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */