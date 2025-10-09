אופיר מרציאנו נפצע בקרסול ויעבור בדיקה

שוער הפועל באר שבע, אופיר מרציאנו, נפצע בקרסול באימון הקבוצה היום (חמישי) ויעבור צילום כדי לאבחן את מידת הנזק. על פי הבדיקה הראשונית נראה כי לא מדובר בנזק מינורי, אך בקבוצה יחכו לאבחנה הרשמית.

כך או כך, בבאר שבע ממתינים לחזרתם של השחקנים הפצועים, מיגל ויטור והלדר לופס, ובעקבות הפציעה של מרציאנו ההמתנה לניב אליאסי גדולה יותר.

אליאסי, שוערה הראשון של באר שבע, פצוע כאמור ולא שותף במשחקי הקבוצה מאז ה-0:7 מול עירוני טבריה. בתקופה הזו פתח מרציאנו בארבעה משחקים וספג שלושה שערים.

הקבוצה עם פתיחת עונה מושלמת עד כה כשניצחה את כל ששת משחקיה הראשונה בליגת העל. בחזרה מהפגרה היא תפגוש עוד תשעה ימים את עירוני קריית שמונה.