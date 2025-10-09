שריפה פרצה בביתו של ויניסיוס ליד מדריד

אירוע לא נעים עבר הבוקר (חמישי) על כוכב ריאל מדריד, ויניסיוס ג'וניור. שריפה פרצה בביתו שבלה מורלחה, שכונת יוקרה באלקובנדס שבסמוך למדריד. על פי הדיווחים בתקשורת הספרדית, מדובר בשריפה שפרצה ככל הנראה בעקבות תקלה חשמלית שהחלה בסאונה שבמרתף הבית, אשר נשרפה כליל.

האירוע התרחש בסביבות השעה 11:00 בבוקר, כאשר הוזעקו למקום שני צוותים של כיבוי אש ממחוז מדריד. הכבאים הצליחו להשתלט על האש ולבצע אוורור של החללים שנפגעו מהעשן, שהצליח למלא שתי קומות מתוך הבית. למרבה המזל, לא היו נפגעים באירוע - לא פצועים ולא נפגעי שאיפת עשן.

על פי ההערכות הראשוניות, כאמור, מדובר בתקלה חשמלית שנגרמה ככל הנראה בשל בעיה במערכת החשמל של הסאונה. בסביבות השעה 12:00, כוחות הכיבוי עזבו את המקום לאחר שהשתלטו על המצב.

ויניסיוס עצמו לא שהה בבית בזמן השריפה, שכן הוא נמצא בימים אלה בדרום קוריאה, שם הוא מתכונן למשחקים של נבחרת ברזיל. יחד איתו נמצאים גם חבריו לריאל מדריד, אדר מיליטאו ורודריגו. הנבחרת של קרלו אנצ'לוטי תתמודד ביום שישי ב-13:00 מול דרום קוריאה ולאחר מכן מול יפן (שלישי, 12:30).