השאלת פרץ להמבורג עשויה להתבטל בינואר

האם דניאל פרץ רואה אור בקצה המנהרה? ההשאלה שלו מבאיירן מינכן להמבורג עשויה להתבטל בחודש ינואר ועל הפרק השאלה לקבוצה אחרת, כך על פי דיווח בגרמניה היום (חמישי) בצהריים.

כידוע, ההשאלה של פרץ להמבורג נועדה במטרה שיצבור יותר דקות אחרי שבבאיירן מינכן הוא מיעט לשחק. אלא שאחרי ההשאלה התברר שגם בהמבורג, שוער נבחרת ישראל מצא את עצמו בתור המחליף ולמעשה הוא עדיין שותף ולו לדקה אחת בקבוצתו החדשה.

מאז ההשאלה מבאיירן בקיץ, פרץ ישב על הספסל בכל ששת המחזורים הראשונים בבונדסליגה וגם במשחק גביע. כעת על הפרק סיום ההשאלה בחלון ההעברות של ינואר, מה שיחזיר את פרץ לבאיירן, אבל הוא לא יישאר בקבוצת הפאר גם בתרחיש של סוף ההשאלה.

דניאל פרץ מתוסכל (IMAGO)

לפי הפרסום בגרמניה, על הפרק השאלה נוספת של פרץ, רק שהפעם זה יהיה לקבוצה שכן ישחק בה, כך שלפחות ישוב לקבל דקות באופן קבוע בחלק השני של העונה.