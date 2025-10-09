ללא עבד יאסין: סכנין גברה 1:2 על הפועל חיפה

ללא השוער שעלה לכותרות השבוע, עבד יאסין, שהחליט לעזוב ולשחק בנבחרת פלסטין, בני סכנין אירחה היום את הפועל חיפה למשחק אימון וגברה עליה בתוצאה 1:2. בשערה של בני סכנין עמד השוער מחמוד אבו ניל, שאמור לפתוח בהרכב הקבוצה במשחק הליגה הבא מול עירוני טבריה.

את השערים לזכות סכנין כבשו בסיל חורי ואחמד סלמן, מפנדל. לזכות הפועל חיפה כבש רג'ס אנדו, גם הוא מפנדל. משורות הפועל חיפה חסרו ג'ורג' דיבה ואורן ביטון. בסכנין לא הסתירו את הכעס הגדול סביב פרשת עבד יאסין, שלטענת המועדון יצא לאלג'יריה, שם מתאמנת נבחרת פלסטין, ללא אישור המועדון.

הכעס הגדול נובע מהעובדה שיאסין, לאורך תקופה לא קצרה, רמז שיש אפשרות שייצא וישחק בנבחרת פלסטין, אך לא הודיע באופן רשמי למאמן שרון מימר שהוא החליט לעזוב את האימונים ולהמריא לאלג'יריה, שם, כאמור, נמצאת נבחרת פלסטין שתשחק מול הנבחרת המקומית כבר היום במשחק ידידות.