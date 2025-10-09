כולל משחק עונה: על המחזור ה-4 בליגת הכדוריד

המחזור הרביעי בליגת ווינר בכדוריד ייערך מחר (שישי) – במרכזו המפגש בין האלופה הפועל ראשל"צ לבין סגניתה, א.ס רמת השרון (15:40, נחלת יהודה). שתיים מבין שלוש קבוצות (יחד עם מכבי ת"א) שהשיגו עד כה מאזן מושלם של שלושה ניצחונות (לבני הרצליה שניים, משני משחקים). זאת, אחרי שהאלופה רשמה ביום ראשון האחרון ניצחון מרשים באשדוד על מחזיקת גביע המדינה – 27:39.

כחודש אחרי המפגש בין השתיים בגמר גביע ווינר שופטים, שהסתיים בניצחון האדומים 28:33, וכחמישה חודשים מאז גמר פלייאוף האליפות – הן נפגשות למשחק מסקרן. אגב, הניצחון האחרון של רמת השרון בנחלת יהודה נרשם בפברואר 2022, עם 28:24, במסגרת משחקי הבית העליון.

השתיים, שמודרכות על ידי האחים-מאמנים עמרי ועידן מימון, פתחו נהדר את העונה. בזו של עמרי, אחד הנתונים המעניינים הוא גם יחס השערים – 82:131 – פלוס 49 שערים – ובממוצע למעלה מ-16 שערי הפרש למשחק! (היא כובשת כמעט 44 שערים במשחק, וסופגת קצת יותר מ-27). אגב, הקבוצה האחרונה שרשמה נתון דומה בפתיחת עונה היא… רמת השרון, שבעונת הדאבל שלה ב-2023/24 רשמה יחס שערים 83:124 (הפרש של 13.6 שערים למשחק). גם בעונה הנוכחית רמת השרון מעמידה נתון מרשים ביחס השערים – 83:111.

בקבוצה של עידן מימון התבצע בשבוע האחרון שינוי משמעותי, בעקבות עזיבתו של השוער הקרואטי-איטלקי מאטה וולארביץ'. רמת השרון צירפה בסוף השבוע קרואטי אחר, עם פרופיל מעניין – פראן לוצ'ין (25, 1.92 מ'), שמגיע מוויובודינה הסרבית, בה שיחק שלוש עונות (ולפני כן באייזנהך הגרמנית – קבוצתו בעבר של יואב לומברוזו). בתקופתו בקבוצה הסרבית הוא היה הצטיין בזכייה בגביע אירופה, המפעל השלישי בחשיבותו, בעונת 2022/23. באותה עונה, וב-2023/24, הוא זכה באליפות סרביה ובשני גביעים מקומיים. אגב, מדובר באחיו הצעיר של טין לוצ'ין, שחקנה של נבחרת קרואטיה ונקסה.

שריקת הפתיחה למחזור תהיה בבירת הנגב (14:00) – במפגש בין סוגרות הטבלה: מ.כ באר שבע (שצירפה את השוער שון ריבקין) לבין הפועל קרית אונו – שתיים שינסו להשיג נקודות ראשונות לאחר שספגו הפסדים צורבים במחזורי הפתיחה. מפגש נוסף על טהרת שתיים שעדיין ללא נקודות יהיה בדרבי השפלה, שחוזר אחרי יותר מארבע שנים, בין מכבי עירוני רחובות לא.כ נס ציונה (15:15, קציר).

ב-15:00 יתקיימו שני משחקים: מכבי ראשל"צ, שפתחה עם שני הפסדים וניצחון בודד, תארח ב"בית מכבי" את מכבי ת"א, שכאמור מושלמת עם שלושה ניצחונות. מכבי ראשל"צ רשמה רגע שפל בהפסד הצורב ברמת השרון. מכבי ת"א הראתה הרבה אופי גם במשחקים צמודים עד כה, וזו תהיה גם הכנה עבורה לקראת צמד המפגשים מול אנורתזיס פמגוסטה הקפריסאית בסיבוב השני בגביע אירופה (המשחקים ייערכו בשבת הבאה, ה-18 בחודש בלרנקה, ויום למחרת הגומלין, שגם יתקיים באי השכן).

בני הרצליה, שרשמה שני ניצחונות בשני משחקים, תארח את מחזיקת גביע המדינה הפועל אשדוד, שרשמה בעצמה רגע שפל – עם הפסד ביתי צורב להפועל ראשל"צ. מ.כ חולון, הקבוצה החופשית במחזור, קיימה משחק אימון מול נבחרת העתודה שמתכוננת לאליפות אירופה עד גיל 20, והוא הסתיים בשוויון 25:25. חולון תתמודד בסוף השבוע הבא גם כן בגביע אירופה, מול פאוק סלוניקי מיוון.

בתוך כך, נבחרת הנשים של ישראל פתחה אמש בהכנות לקראת צמד המשחקים מול אוסטריה (ביום רביעי) וספרד (לאחר מכן, ביום ראשון, בסלובקיה), במסגרת מוקדמות אליפות אירופה. המאמנים גלעד מאור וויקה גרוזובסקי יקבעו מחר את הסגל הסופי, שבינתיים כולל 22 שחקניות – כולל זימוני בכורה לשחקניות צעירות, בהן ליאם לולו, אופק רוטמן, שחר דגן, ניקול יחזקאל והדר גז.

בנוסף להן, הסגל כולל את הקפטן שיר וקרט, שירה ג'רבי ומאי יוזלרי (בנות הרצליה), אושר כהן ויעל עודד (הפועל ראשל"צ), אנה לזינסקי, אניה סטורז'וק, קרן טפליצקי, שיר גבזה, עמית איזק ושרון אקלר (מכבי הארזים ר"ג), חן מלכאן (מ.כ חולון), יעל שהם (הפועל אשדוד), מור שאול (רודרטל, גרמניה). השוערות הן גאיה בן זיקרי (מכבי הארזים ר"ג), מעיין עמרם (הפועל אשדוד) ונעמה זליג (א.ס רמה"ש).