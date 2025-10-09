יום חמישי, 09.10.2025 שעה 14:00
 ליגה א צפון 
102-74מכבי נווה שאנן1
91-74מכבי אחי נצרת2
71-33צעירי אום אל פאחם3
75-64עירוני נשר4
74-54הפועל ב.א.גרבייה5
65-54מ.ס. טירה6
57-84מ.כ. צעירי טירה7
52-33הפועל כרמיאל8
52-34מכבי אתא ביאליק9
46-44הפועל עראבה10
48-54צעירי טמרה11
35-43הפועל טירת הכרמל12
32-14הפועל מגדל-העמק13
37-44הפועל בית שאן14
25-43בני מוסמוס15
14-14הפועל א.א. פאחם16
18-14מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
103-114מכבי קרית גת1
92-93מכבי קרית מלאכי2
93-84מ.כ. ירושלים3
82-64מ.כ. כפ"ס4
76-64בית"ר יבנה5
50-13הפועל אזור6
55-54הפועל הרצליה7
53-34בית"ר נורדיה ירושלים8
46-44מכבי יבנה9
48-54מ.ס. דימונה10
46-34מכבי עירוני אשדוד11
48-34הפועל ניר רמה"ש12
36-34הפועל מרמורק13
24-33מ.כ. ירמיהו חולון14
05-03שמשון תל אביב15

האצטדיון בקריית ביאליק ייקרא ע"ש טראמפ

דוקורסקי, ראש העיר, הודיע שכוונתו לקרוא למגרש החדש בנאות אפק ע"ש נשיא ארה"ב, כהוקרה על תרומתו לשחרור החטופים וביניהם מתן אנגרסט, תושב העיר

|
אצטדיון קריית ביאליק (ציולם יניב אזולאי)
אצטדיון קריית ביאליק (ציולם יניב אזולאי)

גלגלו בלשון את השם "אצטדיון דונלד טראמפ" קריית ביאליק. הבוקר (חמישי) עם היוודע יציאת העסקה לשחרור כלל החטופים בעזה, הודיע אלי דוקורסקי, ראש העיר, כי בכוונת עיריית קריית ביאליק לקרוא לאצטדיון הכדורגל החדש שנבנה בנאות אפק על שמו של נשיא ארצות הברית, כהוקרה על תרומתו לשחרור החטופים, וביניהם, מתן אנגרסט, תושב העיר.

ההחלטה עשויה להיות מובאת לאישור מועצת העיר בישיבה הקרובה. דוקורסקי, בין היתר, ציין: "אנו אסירי תודה והערכה לנשיא טראמפ על פועלו לשחרור אזרחים וחיילים ישראלים שנחטפו ב-7 באוקטובר. אנו מודים לנשיא ששם את כל כובד משקלו על נושא שחרור החטופים והקדיש לו את מירב המאמצים שנשאו פרי. כביטוי של הערכה עמוקה ועל כבוד ייקרא האצטדיון על שמו".

האצטדיון שנמצא בשלבי סיום מתקדמים, ומוקם בשכונת נאות אפק בקריית ביאליק, צפוי לשמש כמתחם ספורט מתקדם, שיכלול אצטדיון, מגרשי אימון וכיתות לימוד, ואף צפוי לשמש כמקום המכיל אירועי תרבות בעיר. הקמתו של האצטדיון התאפשרה נוכח כספים מצד העירייה, באמצעות החברה הכלכלית ואדריכלות המתחם, מטעם דני קידר מחברת א.ב. מתכננים.

מתחם אצטדיון קריית ביאליק (יניב אזולאי)מתחם אצטדיון קריית ביאליק (יניב אזולאי)

לאחר גזירת הסרט האדום, ובאמונה כי מועצת העירייה תאשר את שמו החדש של האצטדיון והמתחם כולו, בעתיד הקרוב צפויות לעלות עליו קבוצות כמו מכבי אתא ביאליק (בוגרים), מכבי צור שלום קריית ביאליק (מחלקת הנוער) ועוד קבוצות מהאיזור. מדובר באצטדיון שנבנה בסטנדרט גבוה של FIFA. 

